Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под ИловайскомРБК вчера в 18:35
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.
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Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.РБКвчера в 18:35
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Британские исследователи нашли доказательства участия России в боях под Иловайском
Ведомостивчера в 22:04
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:30, Ашберн
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В Госдуме обсудят вмешательство во внутренние дела России
Поводом стала инициатива всех фракций нижней палаты о необходимости расследования фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
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Вопреки утверждениям британских исследователей российские военные не участвовали в боях под Иловайском в 2014 году, а танки и другое вооружение, о которых говорят британцы, — трофейные, они были либо отбиты, либо брошены украинскими военными.
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Обновлено в 02:03
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Хотя можно вспомнить заявление главы Nvidia, который считает, что видеокарты без трассировки лучей — это безумие.
Обновлено в 06:34
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Что ищут следователи Основанием для проверки МВД стало заявление в отношении бывшего руководства "Росгосстраха", поданное главой совета директоров Альфа-банка Петром Авеном (А1 и Альфа-банк входят в "Альфа-Групп"), говорится в запросах.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Виновник смертельного ДТП на Малышева мог быть пьян в момент аварии
В медицинской экспертизе водителя KIA обнаружены две ошибки, которые могут повлиять на исход дела В акте медицинского освидетельствования Владимира Васильева, устроившего смертельное ДТП на Малышева, обнаружили две серьезные ошибки.
Обновлено в 07:04
Политика
Мэрия прогнозирует рост явки на выборы в Мосгордуму до 30%
Мэрия Москвы связывает повышение явки протестного голосования из-за митингов в поддержку не допущенных к выборам независимых кандидатов, рассказали газете «Ведомости» три человека, близких к мэрии.
Обновлено в 04:00
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В китайской компании Xiaomi сообщили, что в субботу состоится презентация нового смартфона Redmi Note 8. Также в этот день, по словам главы корпорации Лэй Цзюнь, пройдет презентация нового телевизора Redmi TV.
Обновлено в 06:56
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Обновлено в 00:22
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Минтруд утвердил повышение МРОТ с 2020 года
Региональная минимальная зарплата с 1 января 2020 года не может быть меньше планируемого федерального в размере 12130 руб. Как зарплату сравнивать с МРОТ Обратите внимание, что с МРОТ нужно сравнивать только начисления по окладу или тарифной ставке с учетом компенсационных и стимулирующих надбавок, которые предусмотрены системой оплаты труда.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено 17 августа в 19:40
Футбол
Агент Рибери рассказал об активных переговорах с «Локомотивом»
Жан-Пьер Берне агент футболиста Франка Рибери, рассказал об активных переговорах с «Локомотивом».
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Армия и оружие
СМИ сообщили об ударе ВВС Сирии по турецкому военному конвою в Идлибе
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В Саратове новый аэропорт «Гагарин» принял первый самолет
Первый тестовый рейс из московского аэропорта Внуково приземлился в воскресенье, 18 августа, в новом саратовском аэропорту «Гагарин», сообщает РИА Новости.
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Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки
Минприроды России предложило повысить нормативы по утилизации товаров и упаковки для производителей.
Обновлено в 04:41
Армия и оружие
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Две мониторинговые станции перестали передавать информацию после произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва.
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Армия и оружие
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
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Растет число отравившихся подсолнечным маслом под Ульяновском
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Бывший глава охраны президента России Владимира Путина и действующий замдиректора Федеральной службы охраны (ФСО) Олег Климентьев владеет домом за 500 млн рублей в закрытом посёлке Речное на Рублёво-Успенском шоссе, сообщил Republic.
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Курс доллара снизился до 66,33 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 19 копеек и составил 66,33 рубля.
Обновлено в 03:06