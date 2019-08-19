с чего всё началось

Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Политика Давший интервью российскому телеканалу Филарет не увидел в этом греха В интервью телеканалу «Россия 24», запись которого обнародована на YouTube, Филарет раскритиковал содержание томоса об автокефалии единой Православной церкви Украины (ПЦУ).

Политика Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".

Политика В Госдуме обсудят вмешательство во внутренние дела России Поводом стала инициатива всех фракций нижней палаты о необходимости расследования фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Армия и оружие Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском Вопреки утверждениям британских исследователей российские военные не участвовали в боях под Иловайском в 2014 году, а танки и другое вооружение, о которых говорят британцы, — трофейные, они были либо отбиты, либо брошены украинскими военными.

Транспорт В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа.

Экономика НБКИ назвало комфортный для обслуживания ипотеки доход в России "По состоянию на 1 августа 2019 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, вырос по сравнению с показателем на 1 марта 2019 года на 5,6%. Основными причинами роста данного показателя стали увеличение среднего размера ипотечного кредита на 4,5% и средней ставки на 0,4 процентного пункта", - отмечается в нем.

Происшествия Отец убившего семью подростка рассказал о последней встрече с ним Отец школьника, который убил свою семью в Ульяновской области и покончил с собой, рассказал об их последней встрече.

Общество В Роскачестве рассказали, как выбрать майонез В Роскачестве отмечают, что самый натуральный майонез имеет простой состав и небольшой срок хранения (до трёх недель).

Игры Трассировка лучей появилась в самой продаваемой игре — в Minecraft Хотя можно вспомнить заявление главы Nvidia, который считает, что видеокарты без трассировки лучей — это безумие.

Экономика МВД начало проверку в отношении экс-руководителей «Росгосстраха» Что ищут следователи Основанием для проверки МВД стало заявление в отношении бывшего руководства "Росгосстраха", поданное главой совета директоров Альфа-банка Петром Авеном (А1 и Альфа-банк входят в "Альфа-Групп"), говорится в запросах.

Происшествия Виновник смертельного ДТП на Малышева мог быть пьян в момент аварии В медицинской экспертизе водителя KIA обнаружены две ошибки, которые могут повлиять на исход дела В акте медицинского освидетельствования Владимира Васильева, устроившего смертельное ДТП на Малышева, обнаружили две серьезные ошибки.

Политика Мэрия прогнозирует рост явки на выборы в Мосгордуму до 30% Мэрия Москвы связывает повышение явки протестного голосования из-за митингов в поддержку не допущенных к выборам независимых кандидатов, рассказали газете «Ведомости» три человека, близких к мэрии.

Гаджеты Появились фотографии нового смартфона Xiaomi Redmi Note 8 В китайской компании Xiaomi сообщили, что в субботу состоится презентация нового смартфона Redmi Note 8. Также в этот день, по словам главы корпорации Лэй Цзюнь, пройдет презентация нового телевизора Redmi TV.

Происшествия В Новосибирске православные активисты раздели «кощунника» Активисты новосибирского отделения православно-консервативного движения «Сорок сороков» при поддержке сотрудников полиции заставили молодого человека снять с себя футболку «с карикатурой на святого».

Экономика Минтруд утвердил повышение МРОТ с 2020 года Региональная минимальная зарплата с 1 января 2020 года не может быть меньше планируемого федерального в размере 12130 руб. Как зарплату сравнивать с МРОТ Обратите внимание, что с МРОТ нужно сравнивать только начисления по окладу или тарифной ставке с учетом компенсационных и стимулирующих надбавок, которые предусмотрены системой оплаты труда.

Армия и оружие В США оценили развитие российского флота Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.

Футбол Агент Рибери рассказал об активных переговорах с «Локомотивом» Жан-Пьер Берне агент футболиста Франка Рибери, рассказал об активных переговорах с «Локомотивом».

Транспорт В Саратове новый аэропорт «Гагарин» принял первый самолет Первый тестовый рейс из московского аэропорта Внуково приземлился в воскресенье, 18 августа, в новом саратовском аэропорту «Гагарин», сообщает РИА Новости.

Экономика Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки Минприроды России предложило повысить нормативы по утилизации товаров и упаковки для производителей.

Армия и оружие Две мониторинговые станции перестали работать после взрыва под Северодвинском Две мониторинговые станции перестали передавать информацию после произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва.

Армия и оружие Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе Минобороны опубликовало видео учебных полетов в ближнем космосе высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.

Общество ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Политика Кук предупредил Трампа об опасности для Apple торговой войны с Китаем Генеральный директор Apple Тим Кук выразил обеспокоенность по поводу того, что его главный конкурент Samsung Electronics может получить преимущество из-за торговой войны между Китаем и США.

Наука Космическая радиация оказалась полезной для мозга До сих пор человечество не смогло создать эффективной защиты от ионизирующего излучения и поэтому космическая радиация, от которой Землю сохраняет плотная атмосфера и магнитосфера, является одной из главных проблем для длительных космических путешествий.

Происшествия Растет число отравившихся подсолнечным маслом под Ульяновском В больницы Ульяновской области поступили новые пострадавшие, которые отравились, предположительно, самодельным подсолнечным маслом.

Политика ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы.

Общество У бывшего охранника Путина нашли дом на Рублёвке за полмиллиарда Бывший глава охраны президента России Владимира Путина и действующий замдиректора Федеральной службы охраны (ФСО) Олег Климентьев владеет домом за 500 млн рублей в закрытом посёлке Речное на Рублёво-Успенском шоссе, сообщил Republic.