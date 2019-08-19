Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под ИловайскомРБК вчера в 18:35

Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.
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с чего всё началось
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет
 The Guardian.
РБКвчера в 18:35

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В ДНР опровергли сообщения Guardian о российских военных под Иловайском

РИА Новости05:42

Доказательства участия России в боях под Иловайском нашли в Британии

Газета.Ru04:29

Британцы нашли доказательства присутствия российской армии на востоке Украины

Эхо Москвы02:00

Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском

Интерфаксвчера в 23:16

The Guardian сообщила о новых доказательствах участия России в конфликте в Донбассе

Коммерсантъвчера в 23:31

Британские исследователи нашли доказательства участия России в боях под Иловайском

Ведомостивчера в 22:04

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

РБКвчера в 18:35
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Происшествия

Родственница ульяновского подростка связала убийство семьи со свадьбой

Обновлено в 03:55
Происшествия

В Ульяновской области подросток убил свою семью

В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства целой семьи. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Обновлено вчера в 10:29
Политика

Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай

Обновлено в 04:53
Экономика

ЦБ перенес срок подключения банков к Системе быстрых платежей на месяц

Срок обязательного подключения системно значимых банков к Системе быстрых платежей (СБП) перенесен на месяц, с 1 сентября на 1 октября.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от родителей

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия

В Ульяновской области возросло число пострадавших от отравления маслом

Еще пять жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления подсолнечным маслом, таким образом под наблюдением врачей находятся 11 человек, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие

МИД Сирии: Турецкие БТР вошли в Идлиб и движутся к Хан-Шейхуну

"Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна", - завили во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США

Национальный архив безопасности США обнародовал часть засекреченного отчета разведки об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
Обновлено вчера в 20:50
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Авто

Первый Porsche не смог уйти с молотка из-за шутки аукциониста

Первый автомобиль немецкой марки Porsche, представленный компанией в 1939 году, не смогли продать на аукционе.
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия

Экс-главу Клинского района заподозрили в растрате 43 млн рублей

«Своими преступными действиями обвиняемые причинили ущерб муниципальному образованию на общую сумму не менее 43 млн рублей», — заявила Врадий.
Обновлено в 04:39
Авто

ММК планирует побить свой рекорд поставок для автопрома

В прошлом году ММК поставил для автопрома почти 550 тысяч тонн металла, что стало рекордом для компании.
Обновлено в 03:52
Общество

В Приморье объявлено очередное штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют для Приморья вновь сильные осадки с грозами — власти объявили штормовое предупреждение 22 и 23 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Примгидромета.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие

Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

Обновлено в 00:40
Гаджеты

Xiaomi, Vivo и Oppo создали альянс

Компании Xiaomi, Vivo и Oppo объявили о том, что они решили вступить в совместный альянс, который упростит передачу данных между смартфонами этих производителей.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие

В Сети опубликованы документы о преступлениях ВСУ в Донбассе

Обновлено 17 августа в 23:15
Политика

Во Франции выступили за отмену санкций ЕС против России

Национальный секретарь Французской коммунистической партии (ФКП) и депутат Национального собрания Фабьен Руссель считает, что санкции Евросоюза в отношении России нужно отменить, а экономические отношения вернуть на прежний уровень.
Обновлено в 05:16
Политика

Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Политика

Кадыров рассказал о своем главном страхе

Обновлено вчера в 11:27
Армия и оружие

В ДНР отреагировали на доклад об участии России в боях под Иловайском

Обновлено в 04:40
Экономика

В России задумали утилизировать всю упаковку

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономики рассмотреть идеи Минприроды по повышению для производителей нормативов утилизации до 100 процентов товаров и упаковки.
Обновлено в 02:49
Экономика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Суд вернул полиции протокол в отношении пострадавшей Дарьи Сосновской

Обновлено в 04:04
Общество

Найдено самое дешевое место для парковки в Москве

Сопоставимые показатели отмечаются в ЖК «Саларьево Парк»: стоимость парковки здесь начинается от 59,2 тысячи рублей за метр.
Обновлено в 04:37
Технологии

МГТС готовит сеть к 5G

МГТС одной из первых в России начала тестирование сетевых коммутаторов типа whitebox, предусматривающих использование сетевых операционных систем, не связанных с поставщиками аппаратной части сети, применение которых позволит ответить на требования стандарта 5G к скоростям и объемам передачи данных без значительных затрат на модернизацию сети.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Жена Мамаева стала жертвой аферистов

Супруга осуждённого футболиста Павла Мамаева стала жертвой мошенничества в интернете.
Обновлено в 05:49
Политика

Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии

Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Экономика

В СП сообщили, что показатели программы по очистке Байкала могут быть не исполнены

Минприроды России не смогло софинансировать на 1,84 млрд рублей бюджет Бурятии и Иркутской области в рамках нацпроекта "Экология" из-за несоблюдения плана кассовых выплат, по этой причине существует риск недостижения в 2019 г. целевого показателя по очистке Байкала.
Обновлено в 02:24
Культура

Михаил Боярский и Валерия стали новыми наставниками шоу «Голос-60+»

Обновлено в 04:09
Общество

Начисление стипендий решили усовершенствовать

Министерство образования и науки к 1 марта 2020 года предложит правительству механизмы усовершенствования начислений стипендий в вузах, заявил глава ведомства Михаил Котюков.
Обновлено в 05:39
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