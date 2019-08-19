Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под ИловайскомРБК вчера в 18:35
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.
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с чего всё началось
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.РБКвчера в 18:35
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The Guardian сообщила о новых доказательствах участия России в конфликте в Донбассе
Коммерсантъвчера в 23:31
Британские исследователи нашли доказательства участия России в боях под Иловайском
Ведомостивчера в 22:04
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В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства целой семьи. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
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ЦБ перенес срок подключения банков к Системе быстрых платежей на месяц
Срок обязательного подключения системно значимых банков к Системе быстрых платежей (СБП) перенесен на месяц, с 1 сентября на 1 октября.
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Еще пять жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления подсолнечным маслом, таким образом под наблюдением врачей находятся 11 человек, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.
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Армия и оружие
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Происшествия
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Национальный архив безопасности США обнародовал часть засекреченного отчета разведки об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
Обновлено вчера в 20:50
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
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Авто
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Экс-главу Клинского района заподозрили в растрате 43 млн рублей
«Своими преступными действиями обвиняемые причинили ущерб муниципальному образованию на общую сумму не менее 43 млн рублей», — заявила Врадий.
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Авто
ММК планирует побить свой рекорд поставок для автопрома
В прошлом году ММК поставил для автопрома почти 550 тысяч тонн металла, что стало рекордом для компании.
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Общество
В Приморье объявлено очередное штормовое предупреждение
Синоптики прогнозируют для Приморья вновь сильные осадки с грозами — власти объявили штормовое предупреждение 22 и 23 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Примгидромета.
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Гаджеты
Xiaomi, Vivo и Oppo создали альянс
Компании Xiaomi, Vivo и Oppo объявили о том, что они решили вступить в совместный альянс, который упростит передачу данных между смартфонами этих производителей.
Обновлено в 02:02
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В Сети опубликованы документы о преступлениях ВСУ в Донбассе
Обновлено 17 августа в 23:15
Политика
Во Франции выступили за отмену санкций ЕС против России
Национальный секретарь Французской коммунистической партии (ФКП) и депутат Национального собрания Фабьен Руссель считает, что санкции Евросоюза в отношении России нужно отменить, а экономические отношения вернуть на прежний уровень.
Обновлено в 05:16
Политика
Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
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Кадыров рассказал о своем главном страхе
Обновлено вчера в 11:27
Армия и оружие
В ДНР отреагировали на доклад об участии России в боях под Иловайском
Обновлено в 04:40
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В России задумали утилизировать всю упаковку
Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономики рассмотреть идеи Минприроды по повышению для производителей нормативов утилизации до 100 процентов товаров и упаковки.
Обновлено в 02:49
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
Найдено самое дешевое место для парковки в Москве
Сопоставимые показатели отмечаются в ЖК «Саларьево Парк»: стоимость парковки здесь начинается от 59,2 тысячи рублей за метр.
Обновлено в 04:37
Технологии
МГТС готовит сеть к 5G
МГТС одной из первых в России начала тестирование сетевых коммутаторов типа whitebox, предусматривающих использование сетевых операционных систем, не связанных с поставщиками аппаратной части сети, применение которых позволит ответить на требования стандарта 5G к скоростям и объемам передачи данных без значительных затрат на модернизацию сети.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Жена Мамаева стала жертвой аферистов
Супруга осуждённого футболиста Павла Мамаева стала жертвой мошенничества в интернете.
Обновлено в 05:49
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Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Экономика
В СП сообщили, что показатели программы по очистке Байкала могут быть не исполнены
Минприроды России не смогло софинансировать на 1,84 млрд рублей бюджет Бурятии и Иркутской области в рамках нацпроекта "Экология" из-за несоблюдения плана кассовых выплат, по этой причине существует риск недостижения в 2019 г. целевого показателя по очистке Байкала.
Обновлено в 02:24
Общество
Начисление стипендий решили усовершенствовать
Министерство образования и науки к 1 марта 2020 года предложит правительству механизмы усовершенствования начислений стипендий в вузах, заявил глава ведомства Михаил Котюков.
Обновлено в 05:39