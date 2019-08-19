Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под ИловайскомРБК вчера в 18:35
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.
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Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.РБКвчера в 18:35
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Британские исследователи нашли доказательства участия России в боях под Иловайском
Ведомостивчера в 22:04
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Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
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Минприроды предлагает повысить уровень обязательной утилизации товаров и упаковки с нынешних 5-35% до 100%.
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Мосгорсуд оставил под арестом активистов Даниила Беглеца и Сергея Фомина, обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля, передает «Интерфакс».
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Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
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Обновлено в 00:40
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Французский депутат выступил за отмену санкций Евросоюза против России
Европейскому союзу следует отменить экономические санкции в отношении России, заявил национальный секретарь Французской коммунистической партии и депутат Национального собрания Фабьен Руссель.
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Камера наблюдения сняла на видео момент столкновения рейсового автобуса с бетонной стеной. Авария произошла в минувшую субботу, 17 августа.
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Названа дата рассмотрения ходатайства об УДО Кокорина и Мамаева
Названа дата рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, сообщает "Чемпионат.com".
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В дилерском центре Kahn Automobiles появился в продаже практически новый Gelandewagen, выпущенный в 2002 году.
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Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Минтруд утвердил повышение МРОТ с 2020 года
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Обновлено в 07:22