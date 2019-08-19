Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под ИловайскомРБК вчера в 18:35

Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.
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Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет
 The Guardian.
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