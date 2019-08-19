Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под ИловайскомРБК 18:35
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian. Аналитики обнаружили множество спутниковых снимков с российскими вооруженными автоколоннами на территории Украины.
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Теннис
Теннисист Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»
Россиянин Даниил Медведев обыграл бельгийца Давида Гоффена в финале турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати (США).
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Политика
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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что действительно интересовался покупкой острова Гренландия у Дании.
Обновлено в 18:17
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у террористов город Хан-Шейхун
После ожесточенных боев с террористами группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Джейш аль-Изза» (обе запрещены в РФ) сирийские военные вошли в город Хан-Шейхун, сообщила 18 августа газета Al-Watan.
Обновлено в 17:40
Авто
Названы 10 автомобилей, которые угоняют реже всего
Обновлено в 04:45
Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 12:49
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
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Политика
В Кремле озвучили план визита Путина во Францию
Президент России Владимир Путин 19 августа посетит официальную резиденцию президента Франции Форт Брегансон, где проведет переговоры с Эмманюэлем Макроном, сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.
Обновлено 16 августа в 09:32
Происшествия
Демонтаж электростанции в Британии оставил без света 40 тысяч домов — видео
По предварительным данным, из-за мощного взрыва около 40 тысяч домов на час остались без электричества.
Обновлено в 18:55
Музыка
Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая»
Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.
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Происшествия
Хозяин ресторана в Албании напал на отменивших заказ туристов
Владелец ресторана в Албании набросился с ножом на испанских туристов из-за того, что они отменили заказ.
Обновлено в 18:49
Политика
Иностранцев рассмотрят на комиссии
Совет Госдумы приступит к расследованию вмешательства во внутренние дела На сегодня назначено внеочередное заседание Совета Госдумы, на котором будет объявлено о создании специальной комиссии по изучению фактов вмешательства во внутренние дела РФ.
Обновлено в 18:14
Здоровье
Какие продукты нельзя есть детям, рассказали врачи
Медики рассказали, какую еду нельзя есть детям.
Обновлено в 18:50
Политика
Иранский танкер покинул Гибралтар
Ранее посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил в своем Twitter, что танкер с иранской нефтью Grace 1 может покинуть Гибралтар в воскресенье вечером.
Обновлено в 18:06
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60
Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
Обновлено в 01:24
Политика
Шойгу рассказал о планах США на нарушающие ДРСМД ракеты
США заложили в бюджет средства на разработку вооружения, запрещенного Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, почти за год до того, как официально вышли из этого российского-американского соглашения, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 07:05
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Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
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Трамп заявил, что пойдет на выборы в 2020 году в тандеме с Пенсом
Президент США отметил, что не намерен раздумывать над другой кандидатурой Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил журналистам, что пойдет на президентские выборы 2020 года в тандеме с вице-президентом Майком Пенсом, передает РИА Новости.
Обновлено в 19:03
Недвижимость
В Москве аномально подорожала аренда жилья
На рынке московского съемного жилья в августе 2019 года зафиксирован абсолютный рекорд за всю историю наблюдений: ставка аренды однокомнатной квартиры впервые превысила 35 тысяч рублей и достигла 36,1 тысячи рублей в месяц.
Обновлено в 17:07
Общество
Тысячи протестующих вышли на улицы Гонконга
Тысячи демонстрантов вышли на улицы Гонконга с протестом против закона об экстрадиции.
Обновлено в 06:21
Авто
Первый Porsche не смог уйти с молотка из-за шутки аукциониста
Первый автомобиль немецкой марки Porsche, представленный компанией в 1939 году, не смогли продать на аукционе.
Обновлено в 16:16
Культура
Рок-фестиваль «Железный таз» пройдет в Ессентуках
Совсем скоро для любителей рок-музыки Ставрополья наступит самый настоящий праздник - 21 августа в 10:00 стартует рок-фестиваль «Железный таз».
Обновлено в 08:58
Футбол
«ПСЖ» на выезде проиграл «Ренну»
"ПСЖ" потерпел поражение во 2-м туре французской Лиги 1. На выезде действующие чемпионы Франции проиграли "Ренну" (1:2).
Обновлено в 16:57
Энергетика
Названы регионы с самым доступным бензином для населения
В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
Обновлено в 17:17
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено вчера в 00:46
Общество
Таможенники начнут по-новому проверять багаж россиян
Таможенники начнут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади россиян на нескольких пунктах пропуска через госграницу.
Обновлено в 17:45
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Политика
Кадыров рассказал об условии отца о развитии Чечни в составе России
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его отец Ахмат-Хаджи Кадыров поставил условие перед тем, как подписать документ о развитии республики в составе России.
Обновлено в 16:34
Шоу-бизнес
На могиле Веры Глаголевой установили памятник
Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено вчера в 13:00