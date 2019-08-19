Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под ИловайскомРБК 18:35

Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian. Аналитики обнаружили множество спутниковых снимков с российскими вооруженными автоколоннами на территории Украины.
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Новые доказательства участия России в боях под Иловайском нашли в Британии

Газета.Ru20:12

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

РБК18:35

Британские исследователи нашли свидетельства участия России в конфликте в Донбассе

Эхо Москвы19:06

Доказательства участия РФ в боях под Иловайском нашли в Лондоне

News.ru19:22
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