Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под ИловайскомРБК 18:35
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian. Аналитики обнаружили множество спутниковых снимков с российскими вооруженными автоколоннами на территории Украины.
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Обновлено в 20:24
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Общество
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Мужчина напал с ножом на людей на вокзале в Германии
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Если раньше кому-то казалось, что в городе существуют только две силы – власть и несистемные либералы, – то сейчас стало очевидным: настоящей альтернативной нынешнему курсу власти может быть КПРФ и широкое объединение лево-патриотических сил.
Обновлено вчера в 11:35
Теннис
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Космос
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Обновлено вчера в 14:14
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Эксперты назвали 5 лучших альтернатив фургона Lada Largus
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В «Яндексе» назвали срок появления беспилотных автомобилей в России
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Пятая часть компаний мира не хочет использовать IT при наборе персонала - исследование
Около 21% компаний не хотят внедрять IT-технологии в свои HR-процессы, такой вывод делается в исследовании международной рекрутинговой компании Hays, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
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