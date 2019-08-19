Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian. Аналитики обнаружили множество спутниковых снимков с российскими вооруженными автоколоннами на территории Украины.

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Общество Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Происшествия Число погибших после аварии бензовоза в Танзании приблизилось к 100 Число погибших в результате взрыва бензовоза на востоке Танзании увеличилось до 95 человек.

Технологии Ученые научились предсказывать землетрясения по снимкам из космоса Российские и американские ученые совместно разработали автоматизированную систему мониторинга предвестников землетрясений по космическим снимкам, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец.

Политика В партии Зеленского назвали сроки завершения войны в Донбассе Дмитрий Разумков – глава партии «Слуга народа» – назвал сроки завершения войны в Донбассе.

Общество Авиакомпании возобновили продажи билетов на Boeing 737 Max, узнали СМИ Авиакомпании возобновили продажи билетов на самолеты Boeing 737 Max, которые запрещены к эксплуатации.

Происшествия Опубликовано видео из дома убитой в Ульяновской области семьи Следственный комитет опубликовал видео из дома в Патрикееве, где обнаружили убитую семью, в том числе двух малолетних детей.

Политика На Украине объявили о задержании «российского шпиона» Украинские спецслужбы задержали сотрудника стратегического завода «МиГремонт», который якобы шпионил в пользу России.

Политика Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии Президент США Дональд Трамп подтвердил, что действительно интересовался покупкой острова Гренландия у Дании.

Энергетика Названы регионы с самым доступным бензином для населения В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.

Общество В СПЧ предупредили о злоупотреблениях штрафами за перекуры на работе В Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России предупредили о злоупотреблениях, которые могут возникнуть при применении работодателями рекомендаций Минздрава по борьбе с курением сотрудников.

Политика КПРФ не позволит власти заглушить протесты против нечестных выборов Если раньше кому-то казалось, что в городе существуют только две силы – власть и несистемные либералы, – то сейчас стало очевидным: настоящей альтернативной нынешнему курсу власти может быть КПРФ и широкое объединение лево-патриотических сил.

Шоу-бизнес 13-летний сын Дубцовой «догнал» по росту своего отца Чужие дети, как известно, растут быстро, но, кажется, 13-летний наследник Ирины Дубцовой Роман в этом даст фору многим «звездным» отпрыскам.

Авто На The Quail представили реплику Jaguar E-Type Low Drag Coupe На The Quail представили точную реплику культового купе E-Type Low Drag Coupe, который считается одним из самых красивых автомобилей Jaguar.

Авто Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.

Общество В Гонконге десятки тысяч протестующих вышли на марш Десятки тысяч демонстрантов, протестующих против нового закона об экстрадиции, вышли на улицы Гонконга, несмотря на ливень и запрет полиции, передаёт корреспондент РИА Новости.

Религия Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.

Наука Мутантные черви оказались очень восприимчивы к обезболивающим опиоидам Огромные мутантные черви оказались восприимчивыми к опиоидам, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Транспорт В «Яндексе» назвали срок появления беспилотных автомобилей в России Полностью беспилотные автомобили могут появиться на дорогах Москвы через четыре—семь лет, а в некоторых городах с более лёгкой дорожной ситуацией ещё раньше.

Авто Nissan и Dongfeng выпустили удешевленный аналог Nissan Kicks Компания Nissan и китайский автогигант Dongfeng выпустили полностью электрическую версию небольшого паркетника Venucia T60.