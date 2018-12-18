Политика

В Британии инициировали голосование по вотуму недоверия Мэй
Известия
13:58

Глава британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что намерен немедленно вынести на рассмотрение вопрос о вотуме недоверия премьеру Терезе Мэй. В качестве причины он назвал ее решение отложить парламентское голосование о соглашении по Brexit.
Известия13:58

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Британский парламент определился с новым обсуждением вотума недоверия Мэй

Взгляд.ру23:07

Парламент Британии отклонил предложения Корбина по вотуму недоверия Мэй

РИА Новости17:08

Парламент Британии отклонил предложение голосовать по вотуму недоверия Мэй

Известия18:02

Лидер лейбористов инициировал голосование о вотуме недоверия Терезе Мэй

РБК15:30

СМИ: В Британии отклонили голосование по вопросу о вотуме недоверия Мэй

RT на русском18:25

Sky: британское правительство не удовлетворило требование оппозиции о вотуме недоверия Мэй

ТАСС17:08

Лидер британской оппозиции инициировал голосование о доверии Терезе Мэй

Коммерсантъ14:58
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 23:24, Ашберн
Политика

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Реакция российской стороны Россия выразила сожаление в связи с тем, что Генассамблея ООН приняла украинский проект резолюции о "милитаризации" Крыма, а также акваторий Черного и Азовского морей.
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В начале будущего года губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо предложит парламенту штата рассмотреть и одобрить законопроект, разрешающий употребление марихуаны в рекреационных целях.
Обновлено в 18:12
Армия и оружие

В США признали неготовность противостоять гиперзвуковому оружию России

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Армия и оружие

Небензя потребовал отменить решение о создании армии Косово

Беззубую реакцию на решение Приштины со стороны Европейского Союза постпред РФ в ООН назвал безответственной политикой, уже перешедшей опасную черту.
Обновлено в 16:38
Политика

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США могут ввести новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе, заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.
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Лавров заявил о подготовке Киева к провокации на границе с Крымом

Согласно имеющейся информации, украинские власти до конца 2018 года планируют осуществить вооружённую провокацию на границе с Крымом.
Обновлено в 11:01
Политика

США приветствуют создание новой церковной структуры на Украине

Соединенные Штаты поддерживают появление на Украине новой церковной структуры, о создании которой было объявлено в Киеве в минувшую субботу.
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Армия и оружие

Порошенко сообщил о переброске части войск с помощью самолетов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна перебрасывает часть военных подразделений с помощью самолетов для подготовки отражения якобы возможной российской агрессии.
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Орешкин: Вексельберг, Дерипаска и Костин посетят форум в Давосе

Глава Минэкономики России Максим Орешкин рассказал, что во встрече министров стран ВТО в Давосе примут участие бизнесмены Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, а также глава ВТБ Андрей Костин.
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Генассамблея ООН приняла Глобальный договор о беженцах

Генеральная Ассамблея ООН приняла Глобальный договор о беженцах.
Обновлено в 15:57
Политика

Тимошенко предупредила об «эпохальной авантюре» Порошенко

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинские власти при участии президента Украины Петра Порошенко пытаются совершить «эпохальную авантюру» — украсть газотранспортную систему (ГТС).
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Мадуро пообещал врагам Венесуэлы «вырвать сердце» на их территории

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил заместителя министра социального развития Дениса Мильто за сбор денег на предновогодние расходы.
Обновлено в 16:57
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Новый мировой кризис начнётся с Украины — Олейник

Украинский политик, экс-депутат Рады Владимир Олейник прокомментировал основные события происходящего в мире и на Украине.
Обновлено 15 декабря в 09:40
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Джереми Корбин
Британский политик
Британский политик, лидер Лейбористской партии и оппозиции с 2015 года, член парламента Великобритании с 1983 года. Левый демократический социалист по взглядам.
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