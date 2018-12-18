Глава британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что намерен немедленно вынести на рассмотрение вопрос о вотуме недоверия премьеру Терезе Мэй. В качестве причины он назвал ее решение отложить парламентское голосование о соглашении по Brexit.

В Британии инициировали голосование по вотуму недоверия Мэй

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Армия и оружие Армия и оружие В США признали неготовность противостоять гиперзвуковому оружию России

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