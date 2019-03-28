Политика

В Британии депутаты отвергли все альтернативные варианты по BrexitГазета.Ru 18:38

Как отмечается, депутаты также не поддержали выхода Британии из состава Евросоюза без соглашения. При этом был отвергнут план по сохранению членства Лондона в таможенном союзе ЕС. Ранее сообщалось, что парламент Шотландии выступил за отказ от Brexit.
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Британские депутаты отвергли все восемь вариантов Brexit

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Британский министр: кабинет Мэй убедился, что его вариант сделки с ЕС является лучшим

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РИА Новости18:27

Британский парламент отклонил все альтернативные варианты по соглашению с ЕС о выходе страны из Евросоюза

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Армия и оружие

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