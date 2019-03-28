Политика
В Британии депутаты отвергли все альтернативные варианты по BrexitГазета.Ru 18:38
Как отмечается, депутаты также не поддержали выхода Британии из состава Евросоюза без соглашения. При этом был отвергнут план по сохранению членства Лондона в таможенном союзе ЕС. Ранее сообщалось, что парламент Шотландии выступил за отказ от Brexit.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 21:23, Ашберн
Общество
Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
Обновлено в 15:41
Космос
США попросили Россию отложить пилотируемый запуск к МКС
Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» к Международной космической станции (МКС), запланированный на 6 июля, может быть отложен на две недели по просьбе NASA.
Обновлено в 21:09
Здоровье
В России растет число детей, страдающих от сезонной аллергии
За четыре года количество страдающих аллергическим ринитом в России возросло на 5%. Если в 2014 году число детей, подверженных данному заболеванию, составляло 498 на 100 000 человек, то к 2017 году оно прибавилось на целых 23 тысячи, о чем гласит статистика Минздрава РФ.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
Израиль ударил ракетами по Алеппо
Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
Обновлено в 18:47
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:32
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено в 20:42
Происшествия
В Крыму обезвредили 500-килограммовую авиабомбу времён войны
В Крыму провели операцию по ликвидации в море 500-килограммовой немецкой фугасной авиабомбы времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.
Обновлено в 15:21
Политика
Медведев назвал регионы со сложной социально-экономической ситуацией
Наиболее сложная ситуация наблюдается в Калмыкии, Мордовии, Марий Эл, Республике Алтай, Тыве, а также Саратовской, Курганской и Пензенской областях.
Обновлено в 09:01
Общество
Директор роддома в Башкирии рассказала о ситуации с зарплатой врачей
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды
Европарламент проголосовал за запрет на продажу в Евросоюзе одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
Обновлено в 13:35
Политика
В МИД России ответили на призыв Трампа «убираться из Венесуэлы»
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна «убраться из Венесуэлы».
Обновлено в 16:41
Армия и оружие
Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку»
Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.
Обновлено в 08:46
Политика
Дума Владивостока выбрала главой города и.о. мэра Олега Гуменюка
Депутаты думы Владивостока в четверг утвердили в должности главы города действующего и.о. мэра Олега Гуменюка, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 20:51
Авто
Немецкие СМИ назвали преемника Lada 4х4
Автомобиль обладает высокой проходимостью, надежностью, экономичностью и низкой ценой. Немецкие СМИ назвали преемника Lada 4х4.
Обновлено в 05:45
Политика
Стало известно, когда Дворкович уехал из России
Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.
Обновлено в 12:46
Авто
Козак подтвердил отказ Ford от выпуска легковых автомобилей в России
Козак подтвердил отказ Ford от выпуска легковых автомобилей в России.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Вертолет Минобороны Казахстана потерпел крушение
На настоящий момент выясняются обстоятельства крушения. Ранее сообщалось, что в Мексике разбился вертолет с губернатором штата Пуэбла.
Обновлено в 11:10
Культура
Запрет на въезд в Украину отменили для актера Добронравова
Киевский суд отменил для российского актера Федора Добронравова запрет на въезд в Украину.
Обновлено в 07:56
Политика
В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис
В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.
Обновлено в 15:56
Футбол
В Аргентине женщину-арбитра облили кипятком во время матча
Арбитр Розана Паз была облита кипятком во время матча аргентинской футбольной лиги Сан-Хуана «Маркесадо» — «Сан-Мартин», сообщает Telesol Diario.
Обновлено в 13:25
Происшествия
В жилом доме в Казани произошли хлопок газа и пожар
На юго-востоке Казани в жилом доме произошел хлопок газа.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Экс-министр Абызов арестован на два месяца
Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:38
Политика
Путин официально закрепил за Кемеровской областью название Кузбасс
"Включить новое наименование субъекта РФ - Кемеровская область - Кузбасс в часть 1 статьи 65 Конституции РФ вместо наименования Кемеровская область", - говорится в тексте указа.
Обновлено в 08:44
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Экономика
Совфед одобрил закон о доплатах для пенсионеров
Законом предлагается при подсчете общего материального обеспечения пенсионера исключать из него сумму индексации пенсий и выплачивать ее сверх величины прожиточного минимума, установленного в регионе, где человек проживает.
Обновлено в 04:04
Происшествия
В Сиэтле произошла стрельба, есть жертвы
В настоящее время полиция задержала одного подозреваемого. Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате стрельбы в Мичигане.
Обновлено в 21:06
Политика
На Украине возбудят дело против Бойко и Медведчука из-за посещения РФ
Уголовное дело будет возбуждено против украинских политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука за «незаконное пересечение границы», заявил в среду генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 07:18
Общество
Продюсер «Ласкового мая» подал иск на Сергея Шнурова
Обновлено в 06:03
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27
Здоровье
Медики назвали ранние симптомы болезни Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенным типом деменции во многих странах, в том числе и в России.
Обновлено в 11:08