В Британии депутаты отвергли все альтернативные варианты по BrexitГазета.Ru вчера в 18:38

Как отмечается, депутаты также не поддержали выхода Британии из состава Евросоюза без соглашения. При этом был отвергнут план по сохранению членства Лондона в таможенном союзе ЕС. Ранее сообщалось, что парламент Шотландии выступил за отказ от Brexit.

В Британии депутаты отвергли все альтернативные варианты по Brexit

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