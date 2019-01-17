Происшествия
Британские власти арестовали сухогруз «Кузьма Минин»REGNUM 07:19
Российский сухогруз «Кузьма Минин» снятый с мели в районе британского порта Фалмут, арестован властями. Причиной ареста стали долги владельца судна, сообщил координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов.
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с чего всё началось
Сухогруз "Кузьма Минин" Мурманского морского пароходства, ранее севший на мель близ британского порта Фалмут, арестован за долги судовладельца. Об этом в четверг сообщил ТАСС координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов.ТАСС06:45
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