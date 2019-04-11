Экономика

В Британии арестовали активы бывшего совладельца ВнешпромбанкаREGNUM 04:01

Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
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Суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца Внешпромбанка Беджамова

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