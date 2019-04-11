В Британии арестовали активы бывшего совладельца ВнешпромбанкаREGNUM 04:01

Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.

Хоккей Наместников не сможет присоединиться к сборной из-за травмы Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Владислав Наместников не сможет присоединиться к сборной России из-за травмы, сообщает официальный Твиттер Федерации хоккея России (ФХР).

Армия и оружие Канадский депутат пригрозил перебросить подлодки НАТО в Черное море Депутат палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.

Происшествия Угроза взрыва в комплексе «Ватутинки» в Новой Москве оказалась ложной Ранее сообщалось, что более 200 человек эвакуированы из оздоровительного комплекса "Ватутинки" в Новой Москве после сообщения об угрозе взрыва.

Шоу-бизнес 42-летняя Дана Борисова увеличила себе губы 42-летняя Дана Борисова увеличила себе губы Напомним, что решение сделать пластическую операцию Борисова объясняла тем, что за время ее лечения от наркомании и алкоголизма в реабилитационном центре в Таиланде состояние ее кожи ухудшилось из-за постоянного пребывания на солнце.

Авто Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.

Общество Суд оштрафовал Facebook на три тысячи рублей Сумма штрафа составила три тысячи рублей. Отмечается, что представители Facebook в суд не пришли.

Экономика Миллер вывел из правления «Газпрома» своего ближайшего соратника Один из ключевых топ-менеджеров «Газпрома» Кирилл Селезнев освобожден от должности начальника департамента 314 (отвечает за маркетинг и переработку газа) и гендиректора «Газпром межрегионгаз» «в связи с окончанием контракта», говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Политика МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.

Происшествия Киллер застрелил российского бизнесмена в его особняке По информации издания, инцидент произошел утром в пятницу, 12 апреля, в трехэтажном особняке бизнесмена на Полевой улице в Парголово (Выборгский район города).

Музыка Рэпер ST назвал причину распада группы «Ленинград» По мнению ST, причиной распада группы стала усталость лидера группировки Сергея Шнурова.

Политика СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко «В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.

Футбол Рэмзи, Виллиан, Феликс и Гедеш поспорят за звание игрока недели в ЛЕ УЕФА объявил имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги Европы.

Общество Собянин: За год павильон «Космос» на ВДНХ посетили 1 млн человек Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о популярности павильона «Космос» на Выставке достижений народного хозяйства после реставрации.

Политика Матвиенко объяснила позицию России по возвращению в ПАСЕ Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что делегация России не вернётся к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), так как в организации пока остаётся возможность её дискриминации.

Наука Математики МГУ создали новую геометрию Математики из МГУ совместно с иностранными специалистами заложили основы Нийенхейсовой геометрии – раздела математики, который тесно связан с интегрируемыми системами, алгеброй, дифференциальной геометрией и математической физикой.

Армия и оружие National Interest заявил о беспомощности США в Арктике Арктика стала зоной повышенного внимания ведущих держав мира, однако США совершенно не готовы защищать там свои интересы, пишет американское аналитическое издание по военно-политической тематике.

Происшествия В Смоленске около здания областной администрации провалился асфальт Все оперативные службы Смоленска устраняют глубокий провал асфальта, образовавшийся недалеко от здания администрации Смоленской области, сообщил РИА Новости представитель мэрии города.