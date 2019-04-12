Экономика
В Британии арестовали активы бывшего совладельца ВнешпромбанкаREGNUM 04:01
Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:16, Ашберн
Политика
В МИД Литвы объяснили отзыв своего посла из Москвы
Литва отозвала своего посла в России Рямигиюса Мотузаса в связи с угрозами, поступившими в дипмиссию.
Обновлено в 09:39
Футбол
Митинг в поддержку Кокорина и Мамаева состоится
Игорь Шумилин, организатор митинга, главной задачей которого должна стать поддержка форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, заявил, что переформулировал название, и теперь митинг может состояться.
Обновлено в 10:13
Экономика
«Атомэнергопром» в 2018 г удвоил совокупную прибыль по МСФО
Общая совокупная прибыль предприятий группы "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) по МСФО в 2018 году выросла вдвое, до 228,5 миллиардов рублей, сообщил департамент коммуникаций Росатома.
Обновлено в 11:59
Футбол
«Ростов» выпустил специальные кружки к матчу со «Спартаком»
«Ростов» на своем поле примет «Спартак» в матче 23-го тура чемпионата России.
Обновлено в 12:21
Армия и оружие
ВКС РФ: разработка С-500 близится к завершению
«Близится к завершению разработка ЗРС С-500 и ряда перспективных радиолокационных станций», - сказал Грехов.
Обновлено вчера в 18:00
Космос
Российские ученые нашли новые признаки наличия жизни на Венере
Ученые нашли новые доказательства существования жизни на Венере.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Генпрокуратура направила в суд дело о пожаре в «Зимней вишне»
Заместитель генпрокурора России утвердил обвинительное заключение по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», оно направлено в суд, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.
Обновлено в 05:37
Происшествия
В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы
По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Экономика
Доходы членов правительства сократились за год в два с половиной раза
Первый заработал 443,4 млн руб. (по сравнению с позапрошлым годом его доход увеличился на 230 млн руб.), второй – 183,8 млн руб. Мантурову принадлежат земельный участок площадью свыше 11000 кв. м, квартира в 480 кв. м, четыре машино-места, два хозяйственных здания, два гостевых дома, автомобили Land Rover Range Rover, "Москвич", ВАЗ-2103, Lada Vesta и ГАЗ-21.
Обновлено в 12:33
Авто
Volkswagen отзывает в России кроссоверы Teramont
Обновлено в 08:20
Футбол
Самедов получил травму в матче с «Рубином»
Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Самедов не смог завершить матч 23-го тура РПЛ против «Рубина».
Обновлено в 12:20
Общество
Суд оштрафовал Facebook на три тысячи рублей
Сумма штрафа составила три тысячи рублей. Отмечается, что представители Facebook в суд не пришли.
Обновлено в 10:00
Спорт
Алина Загитова могла стать гимнасткой, а не фигуристкой
Алина Загитова рассказала также Ивану Урганту, что она вполне могла стать не фигуристкой, а гимнасткой.
Обновлено в 08:26
Космос
Первый частный луноход разбился при посадке
Обновлено в 01:56
Политика
Матвиенко назвала условие возвращения РФ в ПАСЕ
Российская делегация не намерена возобновлять деятельность в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пока у организации остается возможность дискриминации национальных делегаций по политическим, вкусовым и иным принципам.
Обновлено в 12:11
Игры
Хоррор Chernobylite появился на Kickstarter
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена, сообщил источник
Неизвестный застрелил из пистолета бизнесмена Владимира Кулебакина в Выборгском районе Петербурга, сообщил РИА источник в силовых структурах.
Обновлено в 12:12
Общество
Талия Минуллина объяснила, почему в Татарстане нет служебных романов
Напомним, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина отказалась от подаренного в Международный женский день автомобиля Porsche ради инвестиций в республиканскую экономику.
Обновлено в 10:54
Экономика
Из правления «Газпрома» уходит один из ключевых менеджеров
«Газпром» освободил Кирилла Селезнева от должностей гендиректора «Газпром Межрегионгаза» и начальника департамента 314 (маркетинг, переработка газа и жидких углеводородов – «Ведомости») в связи с окончанием контракта, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 13:03
Политика
Порошенко прокомментировал телефонную перепалку с Зеленским
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал скандал, который произошел в прямом эфире украинского телеканала «1+1».
Обновлено в 12:53
Хоккей
Наместников не приедет в сборную России из-за травмы
Хоккеист не приедет в расположение национальной команды из-за травмы нижней части.
Обновлено в 09:50
Общество
Валентина Терешкова встретит День космонавтики в Саратовской области
Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова примет участие в праздновании Дня космонавтики на месте приземления Юрия Гагарина в Саратовской области.
Обновлено в 02:49
Политика
США и Россия обсудили в Женеве договор ДСНВ
Делегации из США и России продолжили обсуждение практических вопросов, связанных с имплементацией договора, — цитирует официальное заявление Госдепа США ТАСС.
Обновлено в 11:59
Космос
На МКС произошла утечка жидкого метана
Обновлено в 11:46