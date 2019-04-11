Экономика
В Британии арестовали активы бывшего совладельца ВнешпромбанкаREGNUM 04:01
Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
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Спорт
Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце на ЧМ
Обновлено в 06:00
Происшествия
Суд оставил под стражей предполагаемого соучастника по делу Абызова
"Апелляционная коллегия городского суда оставила постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 мая без изменения, жалобу защитников - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 07:58
Политика
Украина объявила в розыск капитана судна «Норд»
Украинская прокуратура объявила в розыск капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко.
Обновлено в 08:07
Экономика
Bloomberg подсчитал убытки ведущих британских компаний из-за Brexit
Британские компании тратят миллионы фунтов стерлингов на меры на случай непредвиденных обстоятельств по всем направлениям, сообщает Bloomberg, отмечая, что многие организации из различных отраслей уже готовятся к наихудшему сценарию, при котором Brexit начнется без какого-либо соглашения с ЕС.
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Петербурге мать сдавала 10-летнюю дочь «в аренду» своему любовнику
Женщина сдавала «в аренду» на выходные своему любовнику собственную 10-летнюю дочь, пока обо всем не стало известно ее отцу.
Обновлено в 03:39
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности
В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес
Концерт Ирины Аллегровой в Краснодаре обернулся скандалом
Концерт популярной 67-летней исполнительницы Ирины Аллегровой закончился скандалом.
Обновлено в 04:21
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Обновлено вчера в 21:44
Политика
Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
Обновлено в 08:21
Футбол
Футболист «Спартака» Гулиев извинился за инцидент с пешеходом
Обновлено в 02:46
Общество
ФСИН продолжит эксперимент по занятиям йогой в СИЗО
Групповые занятия кундалини-йогой в московских СИЗО начались летом прошлого года. Эксперимент проходит в Бутырской тюрьме и СИЗО-6.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Экс-полицейский, осужденный за пытки в ОП «Дальний», просит УДО
Условно-досрочного освобождения просит бывший оперуполномоченный Рамиль Ахметзянов, признанный виновным по делу о пытках в отделе полиции «Дальний».
Обновлено в 06:12
Здоровье
Врачи спасли беременную женщину и ее ребенка в Дмитрове
Врачи Дмитровской больницы удалили кисту яичника у пациентки и сохранили беременность.
Обновлено в 04:54
Кино
Скончался режиссер Сергей Страхов
На 83 году жизни не стало режиссера документального и научно-популярного кино Сергея Страхова.
Обновлено в 08:35
Гаджеты
Oppo отправляет на покой флагманскую линейку смартфонов R
Обновлено в 03:20
Здоровье
Новый биочип может обнаружить начальные этапы заболевания
Ученые всегда ищут способы обнаружить рак и другие заболевания с помощью тестов, которые показывают проблемы до появления внешних признаков.
Обновлено 10 апреля в 06:33
Политика
Михаил Горбачев баллотировался в парламент Индонезии
В парламенте Индонезии может появиться депутат по имени Михаил Горбачев.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
В России завершились госиспытания ЗРС «Витязь»
Обновлено в 06:07
Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян
Реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Кокорин-младший угрожал убить Виталия Соловчука
Обновлено в 08:04
Хоккей
Билялетдинов продолжит работать в системе «Ак Барса»
Бывший главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов продолжит работать в системе казанского клуба, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия
Сильное землетрясение произошло у берегов Индонезии
Обновлено в 08:03
Политика
Армия Судана не выдаст Омара аль-Башира Международному уголовному суду
Глава политического комитета Военного совета Судана генерал Омар Зейн аль-Абидин заявил, что суданские военные не выдадут задержанного накануне президента Омара аль-Башира Международному уголовному суду (МУС).
Обновлено в 08:03
Происшествия
Обвиняемому в поджоге церкви в Карелии подростку окажут медпомощь
Церковь сгорела 10 августа, предварительной причиной пожара назван поджог.
Обновлено в 04:50
Происшествия
СК согласился не сажать врачей в тюрьму за ошибки
Совместная группа Следственного комитета России и Национальной медицинской палаты разработала изменения в статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для врачей за осложнения, возникшие при лечении больных, сообщает СК.
Обновлено в 03:32
Автоспорт
Боттас стал лучшим на второй тренировке Гран-при Китая
Финский пилот команды "Мерседес" Вальттери Боттас стал лучшим во второй свободной практике третьего этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Китая, который проходит в Шанхае.
Обновлено в 03:54
Происшествия
В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы
По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Политика
В сети появился ролик с Зеленским и белым порошком
Обновлено в 03:54