Экономика

В Британии арестовали активы бывшего совладельца ВнешпромбанкаREGNUM 04:01

Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
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