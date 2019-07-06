Политика
В Британии RT отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессыРИА Новости вчера в 10:09
Лондон не допустил телеканал RT на конференцию о свободе СМИ, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
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Армия и оружие
Военный ВСУ расстрелял националистов в Донбассе
Обновлено в 20:33
Происшествия
При взрыве газа в ТЦ во Флориде пострадали 20 человек
В американском штате Флорида в результате взрыва газа в торговом центре (ТЦ) пострадали десятки человек.
Обновлено в 14:17
Авто
Красавчик из Уху: китайский автопром наносит ответный удар
Кроссовер Tiggo 7 разительно отличается от того, что раньше предлагала российским покупателям китайская фирма Chery, штаб-квартира которой расположена в городе с экзотическим названием Уху (провинция Аньхой).
Обновлено в 17:02
Происшествия
Детей Луизы Хайруллиной передали ее родным
Обновлено в 01:32
Политика
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Общество
Колония для бывших силовиков открылась в России
Обновлено в 19:59
Общество
Помощник полпреда президента помещен в СИЗО «Лефортово»
Воробьев читает книгу Вадима Денисова «Герои нашего племени».
Обновлено в 02:33
Происшествия
При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди
Обновлено в 18:57
Политика
В Совфеде оценили получение Киевом первой партии нефти из США
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.
Обновлено в 17:51
Общество
Конюхов летит в Крым на самолете с солнечными батареями
Российский путешественник Федор Конюхов сегодня утром в рамках испытания самолета на солнечных батареях "Летающая лаборатория" вылетел с подмосковного аэродрома Северка и взял курс на Евпаторию.
Обновлено вчера в 05:27
Футбол
Футболисты Аргентины завоевали бронзовые медали Кубка Америки
В матче за третье место Кубка Америки сборная Аргентины в бразильском Сан-Паулу обыграла национальную команду Чили со счетом 2:1. В золотом матче состязаний стран Южной Америки сыграют хозяева турнира бразильцы и футболисты Перу.
Обновлено в 16:59
Происшествия
Семеро из десяти россиян, задержанных в Канкуне, высланы из Мексики
Вечером в субботу, 6 июля, из Мексики депортировали семерых из десяти россиян, задержанных в аэропорту Канкуна.
Обновлено в 20:07
Политика
Зеленский потребовал увольнения глав украинских таможен
Президент Украины Владимир Зеленский призвал руководителей четырех таможен написать заявления об увольнении, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.
Обновлено в 15:56
Музыка
Россиян унизил Артур Пирожков и его новый клип «Алкоголичка»
Новый клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", набравший за сутки почти 4 млн просмотров, возмутил россиян.
Обновлено в 07:42
Игры
В Dota 2 появилось событие «Ярость Мо’рокай»
Обновлено в 10:13
Наука
В Китае найдены древние деформированные черепа
Археологами было найдено 25 скелетов, у каждого из которых был деформирован череп.
Обновлено вчера в 18:44
Музыка
В Бразилии умер основатель музыкального стиля босса-нова
В Бразилии скончался один из основоположников музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту.
Обновлено в 18:45
Шоу-бизнес
Виктория Исакова намекнула на скорый декретный отпуск
Об интересном положении Исаковой намекнули в театре Пушкина «Комсомольской правде».
Обновлено в 09:34
Экономика
Электроэнергия подорожала на 30% — украинцев предупредили о росте цен
В июле на Украине тарифы на электроэнергию для предприятий малого, среднего и крупного бизнеса выросли на 30%.
Обновлено вчера в 04:41
Футбол
Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Зальцбургом»
Обновлено в 12:25
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию
Ранее временная поверенная в делах США в Грузии назвала российские меры "несправедливыми, ненужными и непропорциональными".
Обновлено в 13:56
Политика
Украина пожаловалась на отказ Европы от санкций против РФ
Постпред Украины в СЕ Дмитрий Кулеба рассказал об отказе Европы от санкций против России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:51
Баскетбол
Джимми Батлер и Мейерс Леонард стали игроками «Майами»
Защитник Джимми Батлер и центровой Мейерс Леонард перешли в "Майами", сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 19:25
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына
Вероятной крестной матерью ребенка стала бывшая няня принцев Гарри и Уильяма Тигги Петтифер, которую также заметили на церемонии.
Обновлено в 14:08
Авто
В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown
Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
Обновлено в 11:44
Происшествия
У пережившей пытки девочки из Ингушетии заметили улучшения
По словам омбудсмена, врачи московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, где девочка проходит лечение, сообщили, что в руке ребенка начало восстанавливаться кровообращение.
Обновлено в 08:13
Гаджеты
Мошенническое приложение для Android ворует данные о банковских картах
Новое мошенническое приложение для Android может получить все данные о банковской карте пользователя.
Обновлено в 03:24
Политика
Британия выделит миллионы на борьбу с фейками
Правительство Великобритании в течение ближайших трёх лет выделит 18 млн фунтов стерлингов ($22,5 млн) на борьбу с недостоверной информацией в Восточной Европе.
Обновлено в 19:47