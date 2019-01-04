Россия проводила маневры в Венесуэле, мы знаем, каковы намерения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и Бразилии стоит волноваться об этом.

Бразилии следует беспокоиться из-за связи властей России с «диктатурой» режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро и военного сотрудничества двух стран. Такое мнение в интервью телеканалу SBT выразил президент Бразилии Жаир Болсонару, вступивший в должность 1 января.

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