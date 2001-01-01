Футбол

В Бразилии украдено эксклюзивное интервью с НеймаромМатч ТВ вчера в 12:58

В Бразилии в понедельник не вышло в эфир интервью с нападающим «ПСЖ» Неймаром. Репортеры программы «Aqui na Band» на бразильском телевидении потеряли запись разговора с футболистом, сообщает источник со ссылкой на бразильские СМИ.
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У бразильских журналистов украли запись эксклюзивного интервью с Неймаром

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В Бразилии украли запись интервью с Неймаром о его будущем

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В Бразилии украдено эксклюзивное интервью с Неймаром

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В Бразилии украли эксклюзивное интервью Неймара

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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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