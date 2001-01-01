Футбол
В Бразилии украдено эксклюзивное интервью с НеймаромМатч ТВ вчера в 12:58
В Бразилии в понедельник не вышло в эфир интервью с нападающим «ПСЖ» Неймаром. Репортеры программы «Aqui na Band» на бразильском телевидении потеряли запись разговора с футболистом, сообщает источник со ссылкой на бразильские СМИ.
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Обновлено в 01:24
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Обновлено вчера в 12:50
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ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего «Интера»
Московский ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего миланского "Интера" Георге Пушкаша, сообщает Tuttomercatoweb.
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В России рухнул спрос на хинкали и хачапури
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Обновлено вчера в 17:46
Авто
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Продажи нового кроссовера Haval F7 за первое полугодие составили 71 025 автомобилей.
Обновлено вчера в 05:57
Общество
«Забирайте детей и уезжайте»: Красноярск продолжает задыхаться
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Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки
Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.
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Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
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Экономика
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Почти треть российского частного капитала (27%), или 360 миллиардов долларов, в 2018 году хранилась на зарубежных счетах, показало исследование Global Wealth международной консалтинговой компании BCG, которое есть в распоряжении РИА Новости.
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Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа.
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В июне 2019 года оптовые цены на сахар упали по сравнению с ноябрем 2018-го на 27,5%, следует из данных Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар).
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