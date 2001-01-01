Футбол
В Бразилии украдено эксклюзивное интервью с НеймаромМатч ТВ вчера в 12:58
В Бразилии в понедельник не вышло в эфир интервью с нападающим «ПСЖ» Неймаром. Репортеры программы «Aqui na Band» на бразильском телевидении потеряли запись разговора с футболистом, сообщает источник со ссылкой на бразильские СМИ.
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В правительстве обсуждают введение нового способа расчета стоимости вывоза мусора: по количеству баков, установленных на контейнерной площадке.
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Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»
Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы соглашение "нового поколения", которое будет заключено с Россией и Китаем, охватывало все виды ядерного оружия.
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В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
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В Госдуме исключили военную угрозу со стороны России для Европы
Никакой военной угрозы со стороны России для Европы не исходит, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
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Уникальный алмаз найден в Архангельской области
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Госдума ввела штрафы за фальшивый техосмотр
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Обновлено в 06:35
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Зеленский хочет провести Олимпиаду на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить план для проведения Олимпийских игр в стране, передает РИА "Новости".
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Армия и оружие
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Армия и оружие
В Алеппо восстановили разрушенный во время войны древний рынок
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