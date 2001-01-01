В Бразилии в понедельник не вышло в эфир интервью с нападающим «ПСЖ» Неймаром. Репортеры программы «Aqui na Band» на бразильском телевидении потеряли запись разговора с футболистом, сообщает источник со ссылкой на бразильские СМИ.

В Бразилии украдено эксклюзивное интервью с Неймаром

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