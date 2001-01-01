Футбол
В Бразилии украдено эксклюзивное интервью с НеймаромМатч ТВ вчера в 12:58
В Бразилии в понедельник не вышло в эфир интервью с нападающим «ПСЖ» Неймаром. Репортеры программы «Aqui na Band» на бразильском телевидении потеряли запись разговора с футболистом, сообщает источник со ссылкой на бразильские СМИ.
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Несколько месяцев назад в ходе очередного испытания пассажирского космического корабля Crew Dragon произошёл взрыв.
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Скифское золото - коллекция экспонатов из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.
Обновлено в 05:08
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«Минченко консалтинг» составил рейтинг новых глав регионов с худшим политическим менеджментом.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие
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Армия и оружие
В Госдуме исключили военную угрозу со стороны России для Европы
Никакой военной угрозы со стороны России для Европы не исходит, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
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Обновлено в 05:32
Происшествия
Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»
Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Экономика
Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора
Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
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Культура
Умер художник-постановщик «Мосфильма» Стален Волков
Художник-постановщик десятков известных советских фильмов Стален Волков умер в возрасте 93 лет.
Обновлено вчера в 13:14
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Роскомнадзор обязал Instagram удалить оскорбляющее флаг изображение
По запросу Генпрокуратуры России Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации страницу с изображением, оскорбляющим государственный флаг России, размещённую в социальной сети Instagram.
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Кино
Найден актёр на роль Элвиса Пресли
Стало известно, что роль Элвиса Пресли в грядущем безымянном байопике База Лурмана досталась Остину Батлеру («Мёртвые не умирают»).
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Volkswagen представил новую механическую коробку передач
Концерн Volkswagen разработал новую ручную коробку передач MQ281, призванную повысить эффективность работы силового агрегата и сократить уровень вредных выбросов.
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Интернет
Роскачество назвало лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS
Эксперты Роскачества назвали лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS.
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Здоровье
Ярославская область претендует на роль межрегионального центра по борьбе с онкозаболеваниями
Готовящееся открытие Центра ядерной медицины и начало строительства нового хирургического корпуса областной онкологической больницы дают Ярославской области шанс стать межрегиональным центром по борьбе с онкологическими заболеваниями.
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Экономика
В России рекордно упали оптовые цены на сахар
Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Обновлено в 05:24
Кино
Первый трейлер фильма «King’s man: Начало» опубликован в Сети
В Сети появился первый трейлер фильма "King's man: Начало", приквела "Kingsman: Секретная служба", информирует Киноафиша.
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Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по выбору хлеба
Обновлено в 03:44