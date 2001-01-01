Футбол
В Бразилии сообщили о желании ЦСКА подписать полузащитника ДурадоМатч ТВ 18:04
Полузащитник бразильского «Интернасьоналя» Родриго Дурадо может продолжить карьеру в России. На 25-летнего футболиста претендует ЦСКА, утверждает Minha Torcida.
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Происшествия
Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции
Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, сообщила РИА Новости супруга мужчины Юлия Шестун.
Обновлено в 16:36
Футбол
Фалькао может бесплатно перейти из «Монако» в «Галатасарай»
Контракт Фалькао с «Монако» рассчитан до лета 2020 года, при этом «Галатасарай» рассчитывает заполучить его бесплатно из-за высокой для монегасков зарплаты футболиста.
Обновлено в 15:25
Культура
Экстренно госпитализирована Инна Чурикова
Экстренно госпитализирована актриса Инна Чурикова, сообщает телеканал "360". Актрису доставили в институт им. Склифосовсого.
Обновлено в 15:58
Космос
В «Квартале» расскажут о первой высадке человека на Луну
Обновлено 16 июля в 15:48
Политика
За стеклом. Порошенко не пустили в зал Европарламента
Место на балконе было выделено бывшему украинскому президенту Петру Порошенко, который пришёл в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 18:42
Политика
Мэй поспорила с Путиным из-за слов о либерализме
Ранее Путин заявил, что современная так называемая либеральная идея изжила себя, вступив в противоречие с интересами подавляющего большинства людей.
Обновлено вчера в 17:23
Футбол
Определился соперник тульского «Арсенала» в квалификации Лиги Европы
Во втором квалификационном раунде Лиги Европы тульский «Арсенал» сыграет против азербайджанского «Нефтчи».
Обновлено в 15:20
Происшествия
В Петербурге арестовали росгвардейца, подкинувшего наркотики подростку
Напомним, накануне Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.
Обновлено в 11:31
Происшествия
В Мюнхене пропали две россиянки
Две россиянки пропали в Мюнхене, полицией города возбуждено уголовное дело, сообщило посольство России в ФРГ на своем сайте.
Обновлено в 12:40
Политика
В партии «Слуга народа» рассказали о планах Зеленского завершить войну
Как сообщает телеканал "1 + 1", лидер украинской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал о планах президента Владимира Зеленского по скорейшему мирному урегулированию в Донбассе.
Обновлено в 17:14
Политика
В Тбилиси проходит акция против смены владельцев «Рустави 2»
Верховный суд Грузии в марте 2017 года оставил в силе решения городского и апелляционного судов о передаче оппозиционной телекомпании ее бывшему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши и его компании "Панорама".
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия
Давид Трезеге лишен прав за вождение пьяным
Бывший нападающий "Ювентуса" и сборной Франции Давид Трезеге был лишен водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:48
Политика
Путин поручил отменить штрафы с камер, установленных с нарушениями
Президент Владимир Путин поручил кабинету министров решить вопрос с отменой штрафов водителям за ПДД, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.
Обновлено в 11:40
Политика
Зеленский рассказал о выступивших против звонков Путину «партнёрах»
Обновлено вчера в 13:02
Политика
Госдума приняла закон о шпионских устройствах
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который вносит поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, разъясняющие понятие "специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации".
Обновлено в 06:12
Технологии
Отечественные приложения предложили устанавливать на Smart TV
Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение, следует из информации на сайте Госдумы.
Обновлено в 13:57
Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено в 18:10
Политика
Иран захватил иностранный нефтяной танкер
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (государственное военно-политическое формирование в Иране) объявили о захвате иностранного нефтяного танкера в Ормузском проливе, сообщает Press TV.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Обновлено в 17:53
Здоровье
В вологодской больнице впервые провели операцию по стентированию подключичной артерии
Операцию по стентированию подключичной артерии выполнили медики регионального сердечно-сосудистого центра.
Обновлено в 17:21
Транспорт
Закрытый участок Сокольнической линии метро откроют в пятницу
Закрытые станции Сокольнической линии московского метро откроют на два дня раньше, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 09:26
Экономика
В РФ хотят изменить порядок расчетов за электроэнергию
В бюджет на 2020-2021 гг. заложат субсидирование тарифов на электрическую энергию для россиян, жителей Дальнего Востока, Калининградской области и т.д. Речь идет о предварительной сумме в 402 млрд. рублей.
Обновлено вчера в 11:28
Политика
Глава МИД Германии заявил о необходимости диалога с Россией
Длительный мир в Европе возможен только при сотрудничестве с Россией, диалог с Москвой необходим, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Дедушка в шутку напоил новорожденного внука алкоголем и погубил его
В китайском городе Пекин мужчина угостил новорожденного внука алкоголем и погубил его. Об этом сообщает новостной портал AsiaOne.
Обновлено вчера в 18:50
Политика
Трамп решил повременить с санкциями против Турции за С-400
Соединенные Штаты пока не рассматривают возможность введения санкций против Турции за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 18:09
Политика
В Конгресс США внесен проект закона о санкциях против ФСБ
Законопроект о санкциях против высокопоставленных сотрудников ФСБ внесен в Палату представителей Конгресса США, сообщили конгрессмены.
Обновлено в 17:55
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено в 15:21