Футбол

В Бразилии сообщили о желании ЦСКА подписать полузащитника ДурадоМатч ТВ 18:04

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Полузащитник бразильского «Интернасьоналя» Родриго Дурадо может продолжить карьеру в России. На 25-летнего футболиста претендует ЦСКА, утверждает Minha Torcida.
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В Бразилии сообщили о желании ЦСКА подписать полузащитника Дурадо

Матч ТВ18:04

В Бразилии сообщили о желании ЦСКА подписать полузащитника Дурадо

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Турецкий футбольный клуб
Турецкий футбольный клуб из Стамбула, входящий в состав спортивного общества «Галатасарай» и выступающий в чемпионате Турции. Основан в 1905 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Тюрк Телеком Арена», вмещающем 55 147 зрителей. Один из самых успешных футбольных клубов страны, 22-кратный чемпион Турции, 18-кратный обладатель Кубка Турции, 15-кратный обладатель Суперкубка Турции, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
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