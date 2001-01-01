Полузащитник бразильского «Интернасьоналя» Родриго Дурадо может продолжить карьеру в России. На 25-летнего футболиста претендует ЦСКА, утверждает Minha Torcida.

В Бразилии сообщили о желании ЦСКА подписать полузащитника Дурадо

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