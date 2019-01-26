В Бразилии после прорыва дамбы пропали около 200 человекРБК вчера в 15:47

Спасатели разыскивают порядка 200 человек, которые пропали без вести после прорыва дамбы на железорудном руднике в провинции Минас-Жерайс на юго-западе Бразилии, передает Reuters со ссылкой на заявление местных аварийных служб.

В Бразилии после прорыва дамбы пропали около 200 человек

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