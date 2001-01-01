У бразильских журналистов украли эксклюзивное интервью с нападающим "ПСЖ" Неймаром, сообщает UOL. Перед встречей с журналистами форвард попросил обойтись без вопросов о своем будущем и проблемах с налогами.

В Бразилии похитили интервью с Неймаром

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