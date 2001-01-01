Футбол
В Бразилии похитили интервью с НеймаромСпорт-Экспресс 00:29
У бразильских журналистов украли эксклюзивное интервью с нападающим "ПСЖ" Неймаром, сообщает UOL. Перед встречей с журналистами форвард попросил обойтись без вопросов о своем будущем и проблемах с налогами.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 04:29, Вашингтон
Армия и оружие
В Италии изъяли арсенал оружия для наемников в Донбассе
Обновлено вчера в 06:07
Происшествия
В Чечне самолет упал на жилой дом
Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в Чечне. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Семь человек найдены мертвыми на пляже в России
Правоохранительные органы Якутска рассказали о том, что на одном из несанкционированных пляжей были найдены тела семи человек.
Обновлено в 03:48
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как выбирать хлеб
Роспотребнадзор порекомендовал выбирать хлеб без вмятин и трещин и не покупать его впрок.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Stratfor назвала «слабые стороны» C-400
Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 является одной из самых эффективных среди существующих систем ПВО, однако обладает уязвимостью, заявили в американском центре частной разведки Stratfor.
Обновлено вчера в 17:45
Культура
В Архангельске пройдет фестиваль духовой музыки «Дирекцион-Норд»
В День ВМФ России с 26 по 28 июля в областной столице пройдет VIII фестиваль военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд».
Обновлено вчера в 12:13
Армия и оружие
Сенатор назвал дымовой завесой сообщения об угрозе удара РФ по Европе
Член Совета Федерации Владимир Джабаров назвал дымовой завесой публикацию Die Welt, в которой Россию обвиняют в подготовке к ведению региональных войн в Европе с угрозой применения ядерного оружия.
Обновлено в 04:20
Политика
Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов
Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
Жители свердловского поселка пожаловались на неприятный запах газа
"Представителями газовой службы и МЧС было проведено обследование территории поселка, нарушений в работе системы газоснабжения не выявлено", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Обновлено в 03:27
Политика
Мэр Тбилиси обвинил Путина в дезинформации населения
Глава Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Путин предоставил населению неверную информацию об истории Грузии.
Обновлено 14 июля в 11:49
Политика
США намерены обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
Представители США на переговорах с Россией в Женеве в среду, 17 июля, намерены обсудить возможный трехсторонний договор по ядерному оружию с Китаем.
Обновлено вчера в 21:59
Энергетика
Российские НПЗ получали загрязненную нефть и до проблем на «Дружбе»
Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа в начале апреля столкнулся с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти, поступающей на завод.
Обновлено вчера в 18:23
ЖКХ
Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора
Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Авто
Mazda раскрыла характеристики кроссовера Mazda CX-30
Точная дата старта продаж пока не объявлена, но это состоится уже скоро. Автомобиль Mazda CX-30 построили на платформе Skyactiv-Vehicle.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие
Минобороны обозначило обязанности Евкурова на посту замминистра
На сайте Министерства обороны Российской Федерации появился раздел, посвящённый назначенному на должность заместителя министра экс-главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову.
Обновлено вчера в 18:37
Интернет
Роскачество назвало лучшие антивирусы для Windows и Mac
Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний ICRT (International Consumer Research and Testing) подвели итоги очередного исследования антивирусов для операционных систем Mac и Windows, оценив их способность противостоять вредоносным программам, удобство в использовании и количество необходимых для их работы ресурсов.
Обновлено в 01:00
Политика
В Госдуме заявили о неуязвимости Крымского моста
Президент Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, на следующий день запустили движение автотранспорта.
Обновлено в 03:13
Политика
Бастрыкин предложил вернуть в УК конфискацию имущества коррупционеров
Чтобы власти могли эффективнее возмещать нанесенный государству ущерб от коррупционных преступлений, в качестве дополнительной меры нужно ввести для коррупционеров такой вид наказания, как конфискация имущества.
Обновлено в 01:31
Авто
УАЗ показал первое официальное фото УАЗ «Патриот» с АКП
Ульяновский автозавод готовится к премьере новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 02:22
Происшествия
В Москве пресекли канал незаконной миграции
Следователи СК совместно с ФСБ РФ пресекли канал незаконной миграции, действовавший на территории Москвы, задержаны шесть человек, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 04:13
Экономика
Цены на сахар в России рекордно упали
Как отмечается, в июне 2019 года цены на сахар снизились на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
Обновлено в 03:19
Политика
Пакистан открыл воздушное пространство для гражданских самолетов
«Воздушное пространство Пакистана открыто для всех видов гражданского движения по опубликованным службой воздушного движения маршрутам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Суд арестовал бывшего владельца Антипинского НПЗ
Тверской районный суд Москвы арестовал бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова на месяц и 30 дней, передает корреспондент RNS из-зала суда.
Обновлено вчера в 11:54
Политика
«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций
Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено вчера в 21:15
Армия и оружие
Появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой
Ранее в Минобороны РФ отметили, что, несмотря на реакцию западных партнеров, все полеты российских самолетов - как над Балтикой, так и над другими морями - проходят в строгом соответствии с международными правилами.
Обновлено вчера в 17:58
Политика
Жители Донбасса могут получить загранпаспорт РФ в любом регионе страны
Жители ДНР и ЛНР, получившие российское гражданство, смогут получить также и заграничный документ, причём сделать это можно будет в любом регионе страны.
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Авто
Volkswagen представил новую механическую коробку передач
Концерн Volkswagen разработал новую ручную коробку передач MQ281, призванную повысить эффективность работы силового агрегата и сократить уровень вредных выбросов.
Обновлено вчера в 08:28
Политика
Украинский депутат рассказал о гостеприимной России
Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович прокомментировал свою поездку в Россию.
Обновлено вчера в 23:20