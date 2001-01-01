Футбол

В Бразилии похитили интервью с НеймаромСпорт-Экспресс 00:29

У бразильских журналистов украли эксклюзивное интервью с нападающим "ПСЖ" Неймаром, сообщает UOL. Перед встречей с журналистами форвард попросил обойтись без вопросов о своем будущем и проблемах с налогами.
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В Бразилии похитили интервью с Неймаром

Спорт-Экспресс00:29

В Бразилии украли запись интервью с Неймаром о его будущем

Sports.ruвчера в 21:44

В Бразилии украли эксклюзивное интервью Неймара

Soccer.ruвчера в 10:21

У бразильских журналистов украли запись эксклюзивного интервью с Неймаром

Чемпионатвчера в 13:48

В Бразилии украдено эксклюзивное интервью с Неймаром

Матч ТВвчера в 12:58

В Бразилии украдено эксклюзивное интервью с Неймаром

Sportbox.RUвчера в 12:58

У бразильских журналистов украли запись интервью с Неймаром

ProstoProSportвчера в 15:06
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Обновлено вчера в 21:59
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Как отмечается, в июне 2019 года цены на сахар снизились на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
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Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Олимпийский чемпион 2016 года.
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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