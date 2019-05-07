Футбол
В Бразилии хотят лишить Неймара капитанской повязки в сборнойSport.ru вчера в 13:29
Напомним, что Неймар стал организатором неприятного инцидента после матча Кубка Франции против "Ренна".
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Армия и оружие
Украина повысила зарплаты военным в Донбассе
Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим на передовой в Донбассе с 1 мая.
Обновлено в 03:38
Общество
Стариков ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Российская писательница Елена Чижова опубликовала в швейцарском издании Neue Zurcher Zeitung статью, в которой обвинила лидера Советского государства Иосифа Сталина в массовых смертях, которыми сопровождалась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 04:32
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
В московском аэропорту Шереметьево произошел еще один инцидент с Sukhoi Superjet 100 — пассажиров рейса Москва — Рига пересадили с лайнера SSJ-100 компании "Аэрофлот" после того, как в салоне самолета якобы появился запах гари.
Обновлено в 04:26
Общество
Названа опасность полоскания рта после чистки зубов
Шотландскими медиками названа опасность полоскания ротовой полости после чистки зубов.
Обновлено 06 мая в 12:10
Происшествия
В Тюмени массово эвакуируют торговые центры
В Тюмени «заминировали» четыре торговых центра.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Полицейский покончил с собой в центре Москвы
В центре Москвы покончил с собой сержант полиции, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии
Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Спорт
Александр Логинов женится на украинской биатлонистке
Лучшим результатом 24-летней биатлонистки стала победа в спринте на этапе юниорского Кубка мира в 2015 году, а также третье место в паре с Виталием Трушем в одиночной смешанной эстафете Кубка IBU нынешнего сезона.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли отказалась играть в байопике Селин Дион
Селин предложила ей сыграть главную роль в байопике о своей жизни под рабочим названием «Сила любви» – фильме-мюзикле с бюджетом 23 миллиона долларов, который расскажет о творчестве и семейной жизни Селин Дион.
Обновлено вчера в 10:55
Общество
Дочь Халдея рассказала о создании снимка «Знамя Победы над рейхстагом»
Анна Халдей, дочь советского военного фотокорреспондента Евгения Халдея, рассказала о создании легендарного фото «Знамя Победы над рейхстагом», на котором бойцы Красной Армии водружают советский флаг над главным символом гитлеровской Германии.
Обновлено в 04:04
Политика
В МИД рассказали о кризисе в СЕ из-за действий ПАСЕ в отношении России
Совет Европы находится в серьезном институциональном кризисе, который был вызван неправомерными действиями его Парламентской Ассамблеи (ПАСЕ) в отношении делегации РФ в 2014 и 2015 годах, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
Обновлено в 03:30
Происшествия
«Его знал каждый школьник». За что главарю банды из Коми грозит пожизненное
Почти 700 свидетелей, 200 обысков и 60 очных ставок — следователи несколько лет по крупицам собирали уголовное дело Юрия Пичугина и его предполагаемых сообщников, обвиняемых в создании одной из самых безжалостных и влиятельных банд Республики Коми.
Обновлено в 01:00
Политика
Киев готовит России ответ на выдачу паспортов жителям Донбасса
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев готовит ответ Москве на упрощение российского гражданства для жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 08:21
Экономика
МВФ оценил энергетические субсидии России в $551 млрд
Больше всего на субсидии в 2015 году потратил Китай ($1,4 трлн), за ним следуют США ($649 млрд), тройку лидеров замыкает Россия ($551 млрд).
Обновлено вчера в 22:00
Авто
Опубликованы снимки нового внедорожника Lexus GX
Американские журналисты опубликовали новую порцию шпионских снимков Lexus GX.
Обновлено вчера в 13:31
Армия и оружие
Первое фото неизвестной самоходки на базе «Витязя» появилось в Сети
Изображения необычной боевой машины появились в Сети.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся
На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено вчера в 12:38
Музыка
Сергей Лазарев показал отрывок из номера для Евровидения
Обновлено в 02:31
Политика
В Германии заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с США
Немецкий журналист Даниэль Бресслер заявил, что неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Берлин показала, что дружба двух стран "разбита вдребезги".
Обновлено в 01:47
Футбол
РФС опубликовал билетную программу на летние матчи сборной России
Российский футбольный союз сообщил о старте продажи билетов на ближайшие матчи сборной России в рамках отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд на оглашение приговора
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы, который в среду должен вынести им приговор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:04
Общество
Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год
Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.
Обновлено вчера в 15:52
Общество
Опубликована карта праздничных салютов в честь Дня Победы
Для запуска салютов используют пусковые установки калибром от 105 до 310 миллиметров.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Общество
Памела Андерсон навестит Ассанжа в тюрьме
Обновлено вчера в 04:32
Политика
Порошенко отправил в отставку командующего Нацгвардией Украины
Обновлено вчера в 14:29
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов
В Испании победили каталонцы со счетом 3:0 - мерсисайдцы же теперь сыграют в решающем матче турнира.
Обновлено вчера в 16:56