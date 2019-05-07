Футбол

В Бразилии хотят лишить Неймара капитанской повязки в сборнойSport.ru вчера в 13:29

Напомним, что Неймар стал организатором неприятного инцидента после матча Кубка Франции против "Ренна".
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В Бразилии хотят лишить Неймара капитанской повязки в сборной

Sport.ruвчера в 13:29

Зе Роберто: Неймара нужно лишить капитанской повязки в сборной Бразилии

Чемпионат03:01

Зе Роберто: «Неймара следует лишить капитанской повязки в сборной Бразилии»

Sport24.ruвчера в 16:44

Зе Роберто: «Неймара следует лишить повязки в сборной за удар болельщика»

Soccer.ruвчера в 13:14

Зе Роберто считает, что Неймара нужно лишить капитанской повязки в сборной Бразилии

RT на русском05:34
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Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Обновлено 06 мая в 23:32
Политика

В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал, что около десяти оставшихся на авиабазе Бельбек в Крыму украинских истребителей МиГ-29 находятся в неудовлетворительном состоянии.
Обновлено в 05:02
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре

Обновлено в 05:16
Происшествия

В Японии автомобиль врезался в группу детей

Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.
Обновлено вчера в 22:51
Шоу-бизнес

Борис Моисеев получил на юбилей дорогостоящий подарок

Издание «СтарХит» сообщает, что такой подарок обошёлся подругам Моисеева в несколько тысяч долларов.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие

Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

Обновлено в 06:01
Здоровье

Эксперты узнали, что «жаворонки» активнее «сов» в сексе

One Pole провел опрос и выяснил, что «жаворонки» по сравнению с «совами» спят на один час в сутки меньше.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Под Челябинском в лобовом ДТП погибли четыре человека

Жертвы ДТП Произошедшая авария унесла жизни четырех человек.
Обновлено в 04:32
Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Общество

Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов

Обновлено вчера в 04:10
Общество

Россиян напугали сообщением о радиационной опасности

Жителей Тверской области по телевидению напугали сообщением о радиационной и химической опасности, пишет газета «Московский комсомолец».
Обновлено в 05:58
Единоборства

Усик получил травму, бой с Такамом перенесён

Обновлено вчера в 17:06
Театры

Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной

Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Политика

Кравчук заявил, что Хрущев заставил Украину взять Крым

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1954 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев заставил Украинскую ССР принять Крым в состав республики.
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия

Врачи перепутали беременность с раком и назначили химиотерапию

Обновлено вчера в 21:59
Политика

Шойгу оценил парадный кабриолет Aurus

Министр обороны Сергей Шойгу заявил РИА Новости, что ему понравился новый кабриолет Aurus, впервые участвующий в параде Победы.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия

В Шереметьево задержали вылет двух SSJ100 «Аэрофлота»

Обновлено в 04:27
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Финансы

Минфин увеличит покупки иностранной валюты

Минфин направит с середины мая по начало июня 300,5 миллиарда рублей на покупку иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу.
Обновлено в 05:01
Общество

В России изменят систему питания школьников

Возможно, ситуацию сможет изменить единая модель организации питания школьников, которую планирует разработать министерство просвещения на основе лучших региональных практик.
Обновлено в 05:30
Политика

Актеру Мерзликину грозит два года за пересечение украинской границы

Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес

Даша Жукова в обнимку с женихом светилась от счастья на балу

Молодые люди светились от счастья. В Нью-Йорке проходит Met Gala 2019. Ежегодное светское событие по праву называют "Оскаром" для модников.
Обновлено вчера в 17:29
Спорт

Призовой фонд The International 2019 достиг $5 млн

Призовой фонд The International 2019 по Dota 2 увеличился до $5 млн. Информация об этом появилась на странице Боевого пропуска TI9.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Полицейский погиб от своего пистолета рядом с Красной площадью

В Москве рядом с Историческим музеем на Красной площади обнаружено тело полицейского с огнестрельным ранением.
Обновлено в 02:41
Футбол

«Тоттенхэм» и «Эвертон» претендуют на Ло Сельсо

"Шпоры" могут заменить им Кристиана Эриксена. Ло Сельсо в нынешнем сезоне был выкуплен "Бетисом" у "ПСЖ" за 25 миллионов евро.
Обновлено в 05:19
Общество

Сотню домов в Италии выставили на продажу за один евро

Приобрести дом всего за один евро можно будет при одном условии – новый владелец обязуется отремонтировать его в течение года.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии

Две девушки, которые смогли выжить после схода лавины на Алтае, рассказали правоохранителям об инциденте.
Обновлено в 04:32
Кино

В Сеть попала полная версия фильма «Покемон. Детектив Пикачу»

В англоязычной версии фильма Пикачу озвучивает Райан Рейнольдс, а в России свой голос покемону подарит Петр Иващенко, который озвучивает Рейнольдса в фильмах с ним.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Мемориальная плита упала на девочку в российском селе

Бетонная плита с мемориального комплекса в одном из сел Курганской области упала и травмировала 10-летнюю девочку, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Обновлено в 05:20
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Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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