Происшествия
В Бразилии арбитр умер во время мини-футбольного матчаРИА Новости вчера в 16:00
Арбитр скончался в Бразилии после того, как у него резко ухудшилось самочувствие во время матча по мини-футболу между клубами "Интелли" и "Таубате", сообщается на официальной странице Мини-футбольной лиги штата Сан-Паулу в социальной сети Facebook.
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Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева упала с балкона
Обновлено вчера в 21:27
Здоровье
Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле
Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Финансы
Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро
Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже незначительно подорожала к доллару США и евро.
Обновлено в 03:51
Политика
США подготовили санкции против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Футбол
Дзюба стал лучшим игроком 28-го тура РПЛ
Обновлено в 02:44
Политика
Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным на саммите «большой двадцатки» в Осаке.
Обновлено вчера в 14:32
Кино
В возрасте 97 лет скончалась голливудская певица и актриса Дорис Дэй
Причина смерти звезды не уточняется. В понедельник, 13 мая, скончалась популярная голливудская певица и актриса Дорис Дэй.
Обновлено вчера в 10:55
Гаджеты
WhatsApp сообщил об уязвимости приложения
В мессенджере WhatsApp обнаружена уязвимость, используя которую злоумышленники с помощью голосовых звонков могли устанавливать на телефон шпионское программное обеспечение.
Обновлено в 03:23
Религия
В Екатеринбурге протестуют против строительства храма. О чем речь
Сегодня ночью губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые прокомментировал ситуацию вокруг строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга, против которого выступают многие жители города.
Обновлено в 04:55
Политика
В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского 28 мая
Депутат Верховной рады Украины от фракции большинства "Народный фронт" Андрей Тетерук во вторник с группой коллег зарегистрировал проект постановления о проведении инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского 28 мая.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Рейс «Аэрофлота» подал сигнал бедствия по просьбе диспетчеров Белоруссии
Периодически российское ОРВД и службы управления движения других стран просят проводить подобную проверку, как в случае с рейсом Калининград — Москва, сказал РБК источник в крупной авиакомпании О том, что рейс "Аэрофлота" Калининград — Москва подал сигнал бедствия и готовится к посадке в Шереметьево, сообщил телеграм-канал Mash.
Обновлено в 04:14
Общество
В Госдуме предложили продлить «дачную амнистию» до 2022 года
Глава думского комитета по госстроительству и законодательству внес на рассмотрение нижней палаты законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2022 года и расширении ее действия.
Обновлено в 04:42
Энергетика
В «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июне
Отмечается, что в итоге цена на газ поднимется на 380 гривен и достигнет 8627 гривен за тыс. куб. м. В мае "Нафтогаз" снизил тариф на газ для населения Украины до 8247 гривен за 1 тыс. куб. м. В сентябре 2018 года политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о "колоссальных запасах газа" в стране.
Обновлено вчера в 21:56
Политика
Американская полиция проникла в посольство Венесуэлы в США
Обновлено в 02:34
Политика
Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности
Президент России Владимир Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности.
Обновлено в 04:51
Космос
О нарушении связи и полярном сиянии предупредили астрономы
Обновлено в 03:53
Общество
Bayer заплатит $2 млрд заболевшей раком супружеской паре
Фармацевтическая компания Bayer должна выплатить более 2 млрд долларов по решению суда в США.
Обновлено в 01:32
Политика
В кабмине поддержали поправки о демонстрации свастики в кино
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона, который допускает использование нацистской символики в учебно-просветительских целях.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Во Внукове пассажир украл у попутчика сумку с 240 тысячами долларов
До 10 лет в колонии грозит 26-летнему жителю Иркутской области, который прямо в аэропорту отобрал у знакомого сумку с 240 тысячами долларов и попытался уехать из Москвы на автобусе, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 03:44
Транспорт
Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права
В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Общество
Самое лучшее молоко назвал Росконтроль
Под пристальное внимание Экспертного центра Всероссийского союза потребителей попали семь марок молока, протестированных более чем по 50 показателям – «Дмитровский молочный завод», «Красная цена», «Честное молоко», «Простоквашино», «Агуша», «36 копеек» и «Село Зеленое».
Обновлено в 02:52
Кино
Во Франции стартует 72-й Каннский кинофестиваль
В Каннах 14 мая стартует 72-й международный кинофестиваль. Откроет фестиваль новая комедия Джима Джармуша «Мертвые не умирают».
Обновлено в 02:17
Спорт
Падин рассказал, кто больше всех постарался его уволить
Бывший тренер резервной женской сборной по биатлону обвинил Виталия Норицына в своем увольнении.
Обновлено в 03:42
Армия и оружие
Россия проведет военные инспекции в Финляндии
"Целью является проверка того, что в районе, определенном для инспекции, нет военных действий, о которых следовало уведомить заранее в соответствии с Венским документом", - говорится в сообщении Подобные проверки будут проводиться в Финляндии несколько раз в год.
Обновлено в 03:53
Кино
70% россиян не смотрели «Игру престолов»
Обновлено вчера в 20:35
Общество
В Петербурге чиновники конфисковали трон из «Игры престолов»
Как сообщает Znak.com, трон был установлен у арки Главного штаба, при этом, по мнению чиновников, незаконно.
Обновлено в 04:28
Кино
BuzzFeed опроверг очередной ляп в свежей серии «Игры престолов»
Издание BuzzFeed.News опровергло новый ляп в пятой серии финального сезона «Игры престолов», о котором ранее сообщали поклонники сериала.
Обновлено в 04:56
Экономика
Российские пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям
Пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям. Об этом пишет сегодня «Российская газета».
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии
Известная российская певица Лолита Милявская с юмором поздравила себя с не самой маленькой пенсией.
Обновлено в 04:36