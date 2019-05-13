Происшествия
В Бразилии арбитр умер во время мини-футбольного матчаРИА Новости вчера в 16:00
Арбитр скончался в Бразилии после того, как у него резко ухудшилось самочувствие во время матча по мини-футболу между клубами "Интелли" и "Таубате", сообщается на официальной странице Мини-футбольной лиги штата Сан-Паулу в социальной сети Facebook.
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Общество
Онкологи назвали несколько основных признаков рака кожи
Онкологи назвали несколько основных признаков рака кожи.
Обновлено в 02:31
Политика
Советник Зеленского объяснил, почему инаугурация должна пройти 19 мая
Дмитрий Разумков, спикер по политическим вопросам штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что инаугурацию надо провести 19 мая, чтобы избежать в Киеве пробок.
Обновлено вчера в 20:17
Транспорт
Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России
Самая распространённая ошибка при сдаче практического экзамена в условиях дорожного движения («город») — «не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой».
Обновлено в 00:05
Общество
В кабмине поддержали поправки о демонстрации свастики в кино
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона, который допускает использование нацистской символики в учебно-просветительских целях.
Обновлено в 02:41
Здоровье
Названа главная причина детского ожирения
Обновлено вчера в 23:17
Общество
Прокурор обнаружил нарушения в работе департамента Глацких
В документе говорится о многочисленных нарушениях законодательства в работе областного департамента молодежной политики, которым руководила скандально известная экс-чиновница Ольга Глацких, и фонда «Золотое сечение».
Обновлено вчера в 13:19
Наука
Ежедневный прием аспирина может стать причиной кровоизлияния в мозг
Согласно новому исследованию американских ученых низкая доза аспирина, ежедневно принимаемая для профилактики сердечных заболеваний и инсульта, связана с повышенным риском кровоизлияния в мозг у людей без истории подобных состояний.
Обновлено вчера в 11:48
Экономика
МВД подсчитало ущерб от совершенных в России в 2018 году преступлений
Ущерб от преступлений в России в 2018 году составил 563,1 миллиарда рублей, что на 37,8% больше показателей 2017 года, говорится в отчете МВД РФ "Состояние преступности в России за январь - декабрь 2018 года".
Обновлено вчера в 21:36
Общество
Роскачество проверило плавленые сыры
Обновлено в 01:28
Политика
США подготовили санкции против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Сердюков стал главой совета директоров ОАК
Новым председателем Совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) стал директор авиационного кластера госкорпорации Ростех, бывший глава оборонного ведомства Анатолий Сердюков.
Обновлено вчера в 12:00
Религия
Храм преткновения: акция протеста в Екатеринбурге сменится молебном
В Екатеринбурге жители, выступающие против строительства нового храма на месте существующего сквера, устроили массовую акцию протеста.
Обновлено в 02:58
Гаджеты
«Ростелеком» выбрал трех поставщиков смартфонов на российской ОС
"Ростелеком" выбрал трех поставщиков 100 тысяч смартфонов на базе отечественной мобильной операционной системы Sailfish для проекта "Доверенная мобильная среда", следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 01:59
Хоккей
Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею
Российская национальная команда одержала третью победу в трёх стартовых матчах чемпионата мира в Словакии.
Обновлено вчера в 12:31
Авто
Названы топ-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено вчера в 10:02
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 37 копеек — до 65,44 рубля. Курс евро увеличился на 36 копеек и составил 73,50 рубля.
Обновлено вчера в 03:02
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Доренко
Радиостанция "Говорит Москва" закрыла авторскую программу Сергея Доренко "Подъем".
Обновлено в 01:30
Энергетика
В «Татнефти» опровергли данные о применении органических хлоридов
"Татнефть" не использует органические хлориды при добыче нефти, сдаваемое в систему "Транснефти" сырье, согласно лабораторным пробам, соответствует техническим нормам.
Обновлено в 00:41
Происшествия
Ребенка со сдавленной шеей госпитализировали в Петербурге
Дежурный врач на следующий день нашел на шее ребенка ссадины и стронгуляционную борозду — след от сдавливания шеи.
Обновлено в 02:50
Кино
70% россиян не смотрели «Игру престолов»
Обновлено вчера в 20:35
Спорт
Чемпионка России по фигурному катанию сравнила соревнования с шоу
Напомним, в минувшем сезоне подопечная Тутберидзе Анна Щербакова завоевала золото чемпионата России и серебро юниорского ЧМ.
Обновлено вчера в 11:04
Гаджеты
В голосовых звонках WhatsApp нашли крупную уязвимость
Голосовые звонки WhatsApp используются для внедрения израильских шпионских программ, пишет Financial Times.
Обновлено в 02:33
Экономика
Китай обвалил индексы фондовых бирж США
Американские фондовые индексы обвалились в понедельник, 13 мая, после того, как Китай объявил о введении с 1 июня торговых пошлин на ввоз более пяти тысяч товаров из США.
Обновлено вчера в 15:11
Футбол
«Барселона» купит 19-летнего капитана «Аякса»
Руководство «Барселоны» рассчитывает, что о в ближайшее время сможет официально объявить о подписании 19-летнего капитана голландского клуба.
Обновлено в 02:55
Транспорт
Билеты для детей в поезда начали выдавать по новым правилам
Кстати, бесплатно провозить в поезде дальнего следования взрослый пассажир может одного ребенка в возрасте до пяти лет, если он не занимает отдельное место.
Обновлено в 00:00
Кино
Новый ляп нашли в «Игре престолов»
В Сети зрители поделились новым найденным ляпом из промо-ролика к пятой серии финального сезона "Игры престолов", пишет The Sun.
Обновлено в 02:29
Здоровье
Ученые: «Часики тикают» и у мужчин
Результаты проведенного исследования подтвердили, что представители сильной половины, зачавшие потомство после 45 лет, подвергают своих партнерш серьезным рискам во время беременности.
Обновлено в 01:30
Политика
Новым вице-губернатором Мурманской области назначена Зоя Санджиева
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис назначил своим заместителем Зою Санджиеву .
Обновлено в 03:22