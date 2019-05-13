Происшествия
В Бразилии арбитр умер во время мини-футбольного матчаРИА Новости вчера в 16:00
Арбитр скончался в Бразилии после того, как у него резко ухудшилось самочувствие во время матча по мини-футболу между клубами "Интелли" и "Таубате", сообщается на официальной странице Мини-футбольной лиги штата Сан-Паулу в социальной сети Facebook.
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Технологии
В Group-IB назвали недостоверными сообщения об итогах проверки «Голоса»
«Никакие иные «источники», кроме «Первого канала» и Group-IB, не обладают информацией о ходе расследования», — написал Сачков.
Обновлено в 07:53
Космос
Космическая обсерватория «Спектр-Р» может полностью отключиться осенью
Государственная комиссия примет окончательное решение о том, нужно ли продолжать попытки восстановить управление радиотелескопом «Спектр-Р», в течение месяца.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Одна из ключевых свидетельниц по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина находится в больнице в критическом состоянии после падения из окна гостиницы в Праге, передаёт 13 мая «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 15:41
Футбол
Объявлен расширенный состав сборной России на Евро-2020
Обновлено в 07:51
Кино
70% россиян не смотрели «Игру престолов»
Обновлено вчера в 20:35
Шоу-бизнес
Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой
Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
Самолет Utair с неполадками с шасси благополучно сел во Внуково
Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Utair, у которого после вылета из Москвы в Милан возникли проблемы с шасси, благополучно сел во Внуково, сообщили ТАСС в пресс-службе Utair во вторник.
Обновлено в 07:24
Здоровье
В Подмосковье на 8% снизилась смертность от онкологии
Ранее сообщалось, что количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в Московской области за период с января по март снизилось почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено вчера в 05:36
Общество
Милонов предложил включить в трудовой день время на дорогу до работы
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что направил министру труда России Максиму Топилину обращение с предложением включить один час на дорогу до работы в восьмичасовой трудовой день.
Обновлено в 07:59
Политика
Госсекретарь США Помпео прибыл в Сочи
Как ожидается, во вторник в Сочи он проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также будет принят президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:18
Политика
Зеленский записал послание мира для Донбасса и Крыма
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
Госдума одобрила законопроект об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за совершение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения ДТП, в результате которых пострадали или погибли люди.
Обновлено в 07:50
Футбол
Александр Мейтин: Матч «Зенит» – ЦСКА прошел в праздничной атмосфере
Матч Зенит ЦСКА прошел очень хорошо, была праздничная атмосфера. Никаких несогласованных баннеров не было.
Обновлено в 06:39
Наука
Ежедневный приём аспирина может вызвать внутричерепное кровоизлияние
Как сообщают "Известия" со ссылкой на издание Daily Mail, учёные из медицинского колледжа в Тайване выяснили, что низкие дозы аспирина способны увеличивать риск возникновения внутричерепного кровоизлияния.
Обновлено в 04:35
Политика
Нефтепровод в Саудовской Аравии атаковали беспилотники
Министр сообщил, что инцидент произошел во вторник утром, когда нефтепровод атаковали беспилотники со взрывчаткой.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Совету Федерации рекомендовали лишить Арашукова мандата сенатора
Комиссия Совета Федерации по контролю за доходами рекомендовала лишить мандата Рауфа Арашукова, арестованного по делу об организации заказных убийств и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Мужчина во Внукове похитил у попутчика сумку с $210 тысячами
Мужчина похитил у попутчика в московском аэропорту Внуково сумку, в которой находилось более $210 тыс.
Обновлено в 04:44
Происшествия
СК возбудил дело о геноциде советских граждан во время ВОВ
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту геноцида мирный жителей Новгородской и Псковской областей в 1942-1943 годах.
Обновлено в 08:00
Футбол
Правозащитник: Кокорин и Мамаев не будут этапированы
Обновлено в 06:47
Происшествия
Звезда «Мажора» Прилучный залез в чужую машину ради ночевки
Звезда телесериала "Мажор" актер Павел Прилучный забрался в чужой автомобиль и заночевал в нем. Хозяйка машины сняла на видео, как требует от артиста покинуть салон авто.
Обновлено в 07:00
Политика
Порошенко посоветовал Зеленскому идти «путем Порошенко»
На конференции Восточного партнерства в Брюсселе уходящий президент Украины Петр Порошенко посоветовал избранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранить текущий курс страны.
Обновлено в 07:51
Религия
В Екатеринбурге восстановили забор, который уронили противники храма
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что "люди конфликтовали с охраной площадки, уронили ограждение, отказывались уходить и требовали сохранить сквер".
Обновлено в 07:27
Футбол
Матюиди: «Аллегри проделал отличную работу в „Ювентусе“»
Аллегри проделал отличную работу в "Ювентусе", и я надеюсь, что он останется с нами.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
Владелец шоу «Голос» отреагировал на победу дочки Алсу
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова победила в шоу после зрительского голосования с большим отрывом.
Обновлено в 07:56
Культура
Актер Никита Панфилов отказался ехать в Крым ради Украины
Обновлено в 07:25
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко
Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Парубий подписал закон о «госязыке»
Спикер парламента Украины Андрей Парубий подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 07:48
Политика
Полиция США вторглась в посольство Венесуэлы
Полицейские, войдя на территорию посольства, пытались заставить активистов уйти, однако у них не было соответствующего ордера, и сторонники правительства Николаса Мадуро остались там, где находились.
Обновлено в 05:15