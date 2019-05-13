Происшествия

В Бразилии арбитр умер во время мини-футбольного матчаРИА Новости вчера в 16:00

Арбитр скончался в Бразилии после того, как у него резко ухудшилось самочувствие во время матча по мини-футболу между клубами "Интелли" и "Таубате", сообщается на официальной странице Мини-футбольной лиги штата Сан-Паулу в социальной сети Facebook.
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Арбитр умер во время матча по мини-футболу в Бразилии

Чемпионат02:33

СМИ: В Бразилии во время матча умер арбитр

Матч ТВ01:58

Арбитр скончался во время матча

Газета.Ruвчера в 15:56

Бразильский судья умер во время матча

Вести.Ru01:54

В Бразилии во время матча по футзалу скончался арбитр

РИА Новости01:53

В Бразилии умер арбитр во время матча

Спорт-Экспресс01:10

В Бразилии во время футзального матча скончался арбитр

Sport24.ruвчера в 14:40
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«Никакие иные «источники», кроме «Первого канала» и Group-IB, не обладают информацией о ходе расследования», — написал Сачков.
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Государственная комиссия примет окончательное решение о том, нужно ли продолжать попытки восстановить управление радиотелескопом «Спектр-Р», в течение месяца.
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Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

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Кино

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Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
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Происшествия

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Ранее сообщалось, что количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в Московской области за период с января по март снизилось почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено вчера в 05:36
Общество

Милонов предложил включить в трудовой день время на дорогу до работы

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что направил министру труда России Максиму Топилину обращение с предложением включить один час на дорогу до работы в восьмичасовой трудовой день.
Обновлено в 07:59
Политика

Госсекретарь США Помпео прибыл в Сочи

Как ожидается, во вторник в Сочи он проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также будет принят президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:18
Политика

Зеленский записал послание мира для Донбасса и Крыма

Обновлено вчера в 12:36
Происшествия

Госдума одобрила законопроект об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за совершение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения ДТП, в результате которых пострадали или погибли люди.
Обновлено в 07:50
Футбол

Александр Мейтин: Матч «Зенит» – ЦСКА прошел в праздничной атмосфере

Матч Зенит ЦСКА прошел очень хорошо, была праздничная атмосфера. Никаких несогласованных баннеров не было.
Обновлено в 06:39
Наука

Ежедневный приём аспирина может вызвать внутричерепное кровоизлияние

Как сообщают "Известия" со ссылкой на издание Daily Mail, учёные из медицинского колледжа в Тайване выяснили, что низкие дозы аспирина способны увеличивать риск возникновения внутричерепного кровоизлияния.
Обновлено в 04:35
Политика

Нефтепровод в Саудовской Аравии атаковали беспилотники

Министр сообщил, что инцидент произошел во вторник утром, когда нефтепровод атаковали беспилотники со взрывчаткой.
Обновлено в 07:37
Наука

На Земле началась самая крупная за полтора-два года магнитная буря

Обновлено в 07:45
Происшествия

Совету Федерации рекомендовали лишить Арашукова мандата сенатора

Комиссия Совета Федерации по контролю за доходами рекомендовала лишить мандата Рауфа Арашукова, арестованного по делу об организации заказных убийств и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Мужчина во Внукове похитил у попутчика сумку с $210 тысячами

Мужчина похитил у попутчика в московском аэропорту Внуково сумку, в которой находилось более $210 тыс.
Обновлено в 04:44
Происшествия

СК возбудил дело о геноциде советских граждан во время ВОВ

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту геноцида мирный жителей Новгородской и Псковской областей в 1942-1943 годах.
Обновлено в 08:00
Футбол

Правозащитник: Кокорин и Мамаев не будут этапированы

Обновлено в 06:47
Происшествия

Звезда «Мажора» Прилучный залез в чужую машину ради ночевки

Звезда телесериала "Мажор" актер Павел Прилучный забрался в чужой автомобиль и заночевал в нем. Хозяйка машины сняла на видео, как требует от артиста покинуть салон авто.
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Политика

Порошенко посоветовал Зеленскому идти «путем Порошенко»

На конференции Восточного партнерства в Брюсселе уходящий президент Украины Петр Порошенко посоветовал избранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранить текущий курс страны.
Обновлено в 07:51
Религия

В Екатеринбурге восстановили забор, который уронили противники храма

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что "люди конфликтовали с охраной площадки, уронили ограждение, отказывались уходить и требовали сохранить сквер".
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Матюиди: «Аллегри проделал отличную работу в „Ювентусе“»

Аллегри проделал отличную работу в "Ювентусе", и я надеюсь, что он останется с нами.
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Владелец шоу «Голос» отреагировал на победу дочки Алсу

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова победила в шоу после зрительского голосования с большим отрывом.
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Культура

Актер Никита Панфилов отказался ехать в Крым ради Украины

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Культура

Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко

Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.
Обновлено вчера в 15:25
Политика

Парубий подписал закон о «госязыке»

Спикер парламента Украины Андрей Парубий подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", сообщает телеканал "112 Украина".
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Полиция США вторглась в посольство Венесуэлы

Полицейские, войдя на территорию посольства, пытались заставить активистов уйти, однако у них не было соответствующего ордера, и сторонники правительства Николаса Мадуро остались там, где находились.
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