В Бразилии арбитр скончался во время матча по футзалуREGNUM 02:20

В Бразилии во время матча по футзалу между командами «Сан-Карлус» и «Таубате» скончался арбитр Исильдо Фабиано Бьянки да Силва, сообщает The Sun.

В Бразилии арбитр скончался во время матча по футзалу

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