Происшествия

В Бразилии арбитр скончался во время матча по футзалуREGNUM 02:20

В Бразилии во время матча по футзалу между командами «Сан-Карлус» и «Таубате» скончался арбитр Исильдо Фабиано Бьянки да Силва, сообщает The Sun.
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Арбитр умер во время матча по мини-футболу в Бразилии

Чемпионат02:33

СМИ: В Бразилии во время матча умер арбитр

Матч ТВ01:58

В Бразилии во время футзального матча скончался арбитр

Sport24.ruвчера в 14:40

Бразильский судья умер во время матча

Вести.Ru01:54

В Бразилии во время матча по футзалу скончался арбитр

РИА Новости01:53

Арбитр скончался во время матча

Газета.Ruвчера в 15:56

В Бразилии умер арбитр во время матча

Спорт-Экспресс01:10
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Шоу-бизнес

51-летняя Ольга Кабо показала идеальную фигуру в купальнике

Обновлено вчера в 07:10
Шоу-бизнес

Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой

Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия

В Новокузнецке полицейский выстрелил в угрожавшего ему мужчину

Злоумышленник размахивал ножом, находясь под воздействием наркотиков В Новоильинском районе Новокузнецка полицейскому пришлось применить табельное оружие, чтобы обезвредить мужчину с ножом.
Обновлено в 00:51
Политика

Песков раскрыл истинные цели совещаний Путина по ОПК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что запланированная Владимиром Путиным серия совещаний по ОПК несет сигналы для США и назвал их настоящую цель.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Отложенный на сутки из-за поломки SSJ100 рейс из Новосибирска отменили

Авиакомпания «Азимут» после почти суток ожидания решила отменить рейс Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), который должен был отправиться из Новосибирска в Ростов-на-Дону.
Обновлено в 00:42
Политика

Пушков прокомментировал ультиматум Климкина Евросоюзу

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал ультиматум Евросоюзу от главы МИД Украины Павла Климкина по Донбассу.
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия

Во Внуково у пассажира украли 210 тысяч долларов

В столичном аэропорту Внуково у пассажира похитили 210 тысяч долларов - более 13 миллионов рублей.
Обновлено в 05:14
Экономика

Глава Минкавказа назвал причину роста долгов за газ и свет в регионе

Министр напомнил, что сейчас общий долг за газ и электричество на Северном Кавказе превышает 120 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.
Обновлено вчера в 16:20
Религия

В Екатеринбурге протестуют против строительства храма. О чем речь

Сегодня, 14 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые прокомментировал ситуацию вокруг строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга, против которого выступают многие жители города.
Обновлено в 04:55
Политика

Экс-президент США Джимми Картер сломал бедро

Бывшего американского президента уже прооперировали. Картера успешно прооперировали хирурги медицинского центра в штате Джорджия.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия

В Петербурге мужчина провалился в яму с горячей водой

В Петербурге возле дома №20/3 по улице Стародеревенской мужчина упал в яму с горячей водой.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Самолет «ЮТэйр» экстренно сел во Внуково из-за проблем с шасси

Вернувшийся в московский аэропорт Внуково борт "ЮТэйр" благополучно приземлился, рассказал РИА Новости представитель авиакомпании.
Обновлено в 05:46
Политика

В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2»

Сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока — 2». Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на копию документа, разработанного сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джином Шахином.
Обновлено вчера в 21:56
Политика

Сердюков стал главой совета директоров ОАК

Новым председателем Совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) стал директор авиационного кластера госкорпорации Ростех, бывший глава оборонного ведомства Анатолий Сердюков.
Обновлено вчера в 12:00
Хоккей

Игрок сборной Словакии сравнил болельщиков с обезьянами

Игрок словацкой сборной Мартин Фехервары прокомментировал поведение болельщиков сборной во время матча с канадцами.
Обновлено в 05:28
Авто

Обновленный Skoda Superb впервые получит матричные фары

Передняя полностью светодиодная матричная оптика будет впервые представлена на автомобиле Skoda.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Названы ошибки спасателей при тушении SSJ-100 в Шереметьево

По делу об авиакатастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) следствие назначило специальную экспертизу действий аварийно-спасательных подразделений Международного аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 19:47
Футбол

СМИ опубликовали аудио с критикой Глушаковым действий Карреры

Ранее СМИ сообщили о том, что Глушаков летом покинет "Спартак".
Обновлено в 03:46
Политика

Еврокомиссия ответила на запрос Nord Stream 2 по Газовой директиве

Эксперты Еврокомиссии (ЕК) готовы встретиться с представителями Nord Stream 2 AG, чтобы выслушать их аргументацию в пользу исключения проекта из поправок к Газовой директиве ЕС.
Обновлено вчера в 18:34
Политика

Порошенко рекомендовал Зеленскому идти его дорогой

«Просто идти дорогой президента Порошенко», — приводит Интерфакс слова действующего главы государства.
Обновлено в 05:14
Политика

Тимошенко требует от Рады ответить на два вызова

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что в настоящий момент перед Верховной Радой стоят два вызова: определить дату инаугурации и стать частью изменений и движения страны вперед.
Обновлено в 04:50
Политика

Полиция США взломала посольство Венесуэлы в Вашингтоне

В ночь на 13 мая полиция и спецслужбы США проникли в посольство Венесуэлы, которое до этого отключили от воды и электричества.
Обновлено в 05:27
Общество

В УФСИН по Бурятии сняли клип с заламыванием рук заключенному

Сотрудники управления ФСИН по Бурятии сняли клип о службе в своем ведомстве, работе оперативников, льготах для сотрудников и нелегкой доле нарушителей закона, не встающих на путь исправления.
Обновлено в 03:58
Политика

В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22

Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия

Житель Курска требует компенсацию за пропавший клад золотых монет

Примерно 7 лет назад житель Курска занялся ремонтом своего дома на улице Ильича и нашел бутылку, наполненную золотыми монетами дореволюционной чеканки, всего 260 штук.
Обновлено в 02:48
Транспорт

Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права

В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Наука

На дне Марианской впадины нашли пакет и обёртки от конфет

Американский исследователь Виктор Весково совершил погружение на дно Марианской впадины и нашёл там отходы жизнедеятельности человека.
Обновлено вчера в 21:23
Общество

Минтранс обсуждает продажу льготных авиабилетов через портал госуслуг

Минтранс совместно с авиакомпаниями прорабатывает возможность создания системы для продажи льготных авиабилетов на субсидируемые маршруты через портал госуслуг.
Обновлено вчера в 18:37
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