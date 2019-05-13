Происшествия
В Бразилии арбитр скончался во время матча по футзалуREGNUM 02:20
В Бразилии во время матча по футзалу между командами «Сан-Карлус» и «Таубате» скончался арбитр Исильдо Фабиано Бьянки да Силва, сообщает The Sun.
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Шоу-бизнес
51-летняя Ольга Кабо показала идеальную фигуру в купальнике
Обновлено вчера в 07:10
Шоу-бизнес
Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой
Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
В Новокузнецке полицейский выстрелил в угрожавшего ему мужчину
Злоумышленник размахивал ножом, находясь под воздействием наркотиков В Новоильинском районе Новокузнецка полицейскому пришлось применить табельное оружие, чтобы обезвредить мужчину с ножом.
Обновлено в 00:51
Политика
Песков раскрыл истинные цели совещаний Путина по ОПК
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что запланированная Владимиром Путиным серия совещаний по ОПК несет сигналы для США и назвал их настоящую цель.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Отложенный на сутки из-за поломки SSJ100 рейс из Новосибирска отменили
Авиакомпания «Азимут» после почти суток ожидания решила отменить рейс Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), который должен был отправиться из Новосибирска в Ростов-на-Дону.
Обновлено в 00:42
Политика
Пушков прокомментировал ультиматум Климкина Евросоюзу
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал ультиматум Евросоюзу от главы МИД Украины Павла Климкина по Донбассу.
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия
Во Внуково у пассажира украли 210 тысяч долларов
В столичном аэропорту Внуково у пассажира похитили 210 тысяч долларов - более 13 миллионов рублей.
Обновлено в 05:14
Экономика
Глава Минкавказа назвал причину роста долгов за газ и свет в регионе
Министр напомнил, что сейчас общий долг за газ и электричество на Северном Кавказе превышает 120 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.
Обновлено вчера в 16:20
Религия
В Екатеринбурге протестуют против строительства храма. О чем речь
Сегодня, 14 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые прокомментировал ситуацию вокруг строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга, против которого выступают многие жители города.
Обновлено в 04:55
Политика
Экс-президент США Джимми Картер сломал бедро
Бывшего американского президента уже прооперировали. Картера успешно прооперировали хирурги медицинского центра в штате Джорджия.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия
В Петербурге мужчина провалился в яму с горячей водой
В Петербурге возле дома №20/3 по улице Стародеревенской мужчина упал в яму с горячей водой.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Самолет «ЮТэйр» экстренно сел во Внуково из-за проблем с шасси
Вернувшийся в московский аэропорт Внуково борт "ЮТэйр" благополучно приземлился, рассказал РИА Новости представитель авиакомпании.
Обновлено в 05:46
Политика
В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2»
Сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока — 2». Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на копию документа, разработанного сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джином Шахином.
Обновлено вчера в 21:56
Политика
Сердюков стал главой совета директоров ОАК
Новым председателем Совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) стал директор авиационного кластера госкорпорации Ростех, бывший глава оборонного ведомства Анатолий Сердюков.
Обновлено вчера в 12:00
Хоккей
Игрок сборной Словакии сравнил болельщиков с обезьянами
Игрок словацкой сборной Мартин Фехервары прокомментировал поведение болельщиков сборной во время матча с канадцами.
Обновлено в 05:28
Авто
Обновленный Skoda Superb впервые получит матричные фары
Передняя полностью светодиодная матричная оптика будет впервые представлена на автомобиле Skoda.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Названы ошибки спасателей при тушении SSJ-100 в Шереметьево
По делу об авиакатастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) следствие назначило специальную экспертизу действий аварийно-спасательных подразделений Международного аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 19:47
Футбол
СМИ опубликовали аудио с критикой Глушаковым действий Карреры
Ранее СМИ сообщили о том, что Глушаков летом покинет "Спартак".
Обновлено в 03:46
Политика
Еврокомиссия ответила на запрос Nord Stream 2 по Газовой директиве
Эксперты Еврокомиссии (ЕК) готовы встретиться с представителями Nord Stream 2 AG, чтобы выслушать их аргументацию в пользу исключения проекта из поправок к Газовой директиве ЕС.
Обновлено вчера в 18:34
Политика
Порошенко рекомендовал Зеленскому идти его дорогой
«Просто идти дорогой президента Порошенко», — приводит Интерфакс слова действующего главы государства.
Обновлено в 05:14
Политика
Тимошенко требует от Рады ответить на два вызова
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что в настоящий момент перед Верховной Радой стоят два вызова: определить дату инаугурации и стать частью изменений и движения страны вперед.
Обновлено в 04:50
Политика
Полиция США взломала посольство Венесуэлы в Вашингтоне
В ночь на 13 мая полиция и спецслужбы США проникли в посольство Венесуэлы, которое до этого отключили от воды и электричества.
Обновлено в 05:27
Общество
В УФСИН по Бурятии сняли клип с заламыванием рук заключенному
Сотрудники управления ФСИН по Бурятии сняли клип о службе в своем ведомстве, работе оперативников, льготах для сотрудников и нелегкой доле нарушителей закона, не встающих на путь исправления.
Обновлено в 03:58
Политика
В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22
Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия
Житель Курска требует компенсацию за пропавший клад золотых монет
Примерно 7 лет назад житель Курска занялся ремонтом своего дома на улице Ильича и нашел бутылку, наполненную золотыми монетами дореволюционной чеканки, всего 260 штук.
Обновлено в 02:48
Транспорт
Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права
В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Наука
На дне Марианской впадины нашли пакет и обёртки от конфет
Американский исследователь Виктор Весково совершил погружение на дно Марианской впадины и нашёл там отходы жизнедеятельности человека.
Обновлено вчера в 21:23
Общество
Минтранс обсуждает продажу льготных авиабилетов через портал госуслуг
Минтранс совместно с авиакомпаниями прорабатывает возможность создания системы для продажи льготных авиабилетов на субсидируемые маршруты через портал госуслуг.
Обновлено вчера в 18:37