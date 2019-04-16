Театры
«Нуреев» Серебренникова получил «Золотую маску»Газета.Ru 13:24
Балет "Нуреев" режиссера Кирилла Серебренникова получил премию "Золотая маска" в категории лучшая постановка в балете. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию с церемонии вручения. Отмечается, что режиссер поблагодарил публику после объявления победителя.
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Он хотел, чтобы все было не скучно, а весело, у нас была веселая жизнь вокруг спектакля, она продолжается.
— Кирилл Серебренников, российский театральный режиссёрТАСС 13:28
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