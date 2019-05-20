В Боливии судья умер после остановки сердца во время матчаЧемпионат 02:43

Главный арбитр матча чемпионата Боливии Виктор Уртадо умер в результате остановки сердца во время матча, сообщает Los Tiempos. Уртадо работал на встрече 25-го тура чемпионата между командами «Олуэйс Рэди» и «Ориенте Петролеро». Во втором тайме 32-летний арбитр неожиданно упал на поле.

В Боливии судья умер после остановки сердца во время матча

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