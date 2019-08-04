Главный судья матча 5-го тура чемпионата Боливии между командами «Олвэйз Рэди» и «Боливар» ошибся при выборе жеста для объяснения своего решения. В компенсированное ко второму тайму время рефери после консультации с ассистентом на бровке назначил в ворота «Олвэйз Рэди» пенальти.

В Боливии судья объяснил назначение пенальти жестом о видеоповторе

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