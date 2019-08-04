Футбол

В Боливии судья обосновал пенальти системой VAR, которой не было в матчеТАСС 03:53

Во время матча чемпионата Боливии по футболу между "Олвейз Рэди" и "Боливаром" главный судья мотивировал свое решение назначить пенальти использованием видеоассистента рефери (VAR), однако данная система в турнире не применяется. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Futbolred.
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В Боливии судья обосновал пенальти системой VAR, которой не было в матче

Чемпионат01:24

Судья в Боливии назначил пенальти с помощью системы VAR, которой нет в чемпионате

Газета.Ru03:15

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Боливийский арбитр обманул игроков: сообщил об использовании системы ВАР, которой в Боливии нет. Видео

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В Боливии судья сообщил игрокам об использовании системы VAR, которой нет в местном чемпионате

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В Боливии арбитр обосновал пенальти за счет системы VAR, которой в матче не было

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В Боливии арбитр обосновал пенальти за счет системы VAR, которой в матче не было

Матч ТВ00:57
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