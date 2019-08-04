Футбол
В Боливии судья обосновал пенальти системой VAR, которой не было в матчеТАСС 03:53
Во время матча чемпионата Боливии по футболу между "Олвейз Рэди" и "Боливаром" главный судья мотивировал свое решение назначить пенальти использованием видеоассистента рефери (VAR), однако данная система в турнире не применяется. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Futbolred.
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Ученые рассказали, что предшествует раку
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