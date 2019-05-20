Происшествия

В Боливии арбитр умер от сердечного приступа во время матчаРИА Новости 02:25

Арбитр скончался после того, как перенес сердечный приступ во время матча чемпионата Боливии по футболу между командами "Олвэйз Реди" и "Ориенте Петролеро", сообщает Ассошиэйтед Пресс.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Боливии судья умер после остановки сердца во время матча

Чемпионат02:43

Трагедия в Боливии: арбитр скончался от остановки сердца во время матча

Спорт-Экспрессвчера в 21:45

В чемпионате Боливии арбитр скончался от остановки сердца во время матча (видео)

Советский спорт01:46

Футбольный арбитр умер от сердечного приступа во время матча

Газета.Ru01:41

В Боливии у арбитра остановилось сердце во время футбольного матча. Он умер в больнице

Sport24.ru01:22

В Боливии футбольный арбитр скончался после матча

Матч ТВ02:17

Арбитр умер после остановки сердца во время матча чемпионата Боливии по футболу

ТАССвчера в 20:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 05:09, Ашберн
Гаджеты

Флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая

Среди источников присутствуют и авторитетные, а все их данные сходятся на одном — флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая.
Обновлено вчера в 15:31
Политика

Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко вступил в словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:06
Политика

Зеленский объявил о роспуске Верховной рады

Обновлено в 03:48
Политика

Зеленский назвал национальную идею Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал национальную идею страны — объединившись, сделать невозможное.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице

В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
Политика

Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.
Обновлено вчера в 21:58
Политика

Инаугурация Владимира Зеленского:трансляция торжественной церемонии в Киеве

Обновлено в 02:21
Политика

Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу

Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.
Обновлено в 04:45
Происшествия

В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы

Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Политика

В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья

Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля.
Обновлено в 00:51
Кино

Финал сериала «Игра престолов» сильно разочаровал фанатов

Фанаты "Игры престолов" разочарованы финалом сериала.
Обновлено в 00:44
Гаджеты

Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах Huawei

Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei, сообщил Reuters представитель Google.
Обновлено в 02:42
Политика

Сторонники Пашиняна блокируют суды в Армении

Накануне Пашинян на своей странице в фейсбуке призвал жителей страны заблокировать с утра 20 мая здания всех судов в Армении после того, как ереванский суд общей юрисдикции вынес решение об освобождении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.
Обновлено в 02:37
Происшествия

В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

Обновлено в 01:00
Происшествия

В Домодедово пьяного дебошира доставили в полицию на кресле-каталке

Обновлено в 03:10
Музыка

Стал известен победитель конкурса «Евровидение-2019»

Певец из Нидерландов Дункан Лоуренс стал победителем «Евровидения-2019».
Обновлено 18 мая в 23:59
Общество

ВЦИОМ: более четверти россиян страдают от аллергии на растения

Самой распространенной стала аллергия на растения, на которую пожаловалось 26% респондентов.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков

Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Политика

Слуцкий назвал надуманными обвинения против Бутиной

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал надуманными обвинения против россиянки Марии Бутиной.
Обновлено в 03:04
Футбол

«Зенит» уступил «Ростову» с минимальным счетом

Единственный гол в рамках сегодняшней встречи забил с пенальти игрок ростовской команды Попов.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия

В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом

Обновлено вчера в 09:03
Политика

Зеленский призвал украинцев возвращаться на Украину

Обновлено в 04:09
Политика

Референдум по храму в Екатеринбурге займёт от 50 дней до полугода

В Екатеринбурге референдум по судьбе сквера возле Театра драмы может занять от 50 дней до полугода.
Обновлено в 01:45
Финансы

Доллар и евро снижаются на открытии торгов

Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:13
Футбол

Кокорин и Мамаев рассчитывают выйти на свободу после апелляции

Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассчитывают, что суд апелляционной инстанции засчитает им один день в СИЗО за полтора дня тюремного заключения и отпустит на свободу.
Обновлено в 04:38
Религия

Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов

Обновлено вчера в 10:54
Политика

Бывший глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посетовал на то, что Германия не воспринимает Россию как угрозу и ради своих экономических амбиций реализует «Северный поток – 2».
Обновлено в 00:04
Кино

Онлайн-кинотеатры в России обяжут отчитываться о зрителях в ЕАИС

Министерство культуры разработало поправки к закону о поддержке кинематографии, которые обяжут онлайн-кинотеатры и сервисы, которые предоставляют доступ к фильмам, передавать информацию о показах и зрителях в единую государственную систему учета кинобилетов (ЕАИС).
Обновлено в 04:17
Происшествия

Американец 10 лет снимал детское порно в России

Челябинский областной суд оставил в силе приговор гражданину США Дэвиду Айре Лэнгу и его помощнице, которые снимали и распространяли порно с участием подростков.
Обновлено в 04:50
Главное