В Боливии арбитр умер от сердечного приступа во время матчаРИА Новости 02:25

Арбитр скончался после того, как перенес сердечный приступ во время матча чемпионата Боливии по футболу между командами "Олвэйз Реди" и "Ориенте Петролеро", сообщает Ассошиэйтед Пресс.

В Боливии арбитр умер от сердечного приступа во время матча

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