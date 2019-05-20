В Боливии арбитр умер от сердечного приступа во время матчаРИА Новости 02:25

Арбитр скончался после того, как перенес сердечный приступ во время матча чемпионата Боливии по футболу между командами "Олвэйз Реди" и "Ориенте Петролеро", сообщает Ассошиэйтед Пресс.

В Боливии арбитр умер от сердечного приступа во время матча

Происшествия Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.

Происшествия Трое попали в больницу в результате поножовщины в посёлке Понтонный Попали в больницу с травмами средней степени тяжести и оба взрослых: у женщины — колото-резаное ранение поясницы, у мужчины — колото-резаное ранение грудной клетки.

Происшествия Радий Хабиров высказался о смерти инспектора Роспотребнадзора Башкирии В Башкирии погиб инспектор Роспотребнадзора Как сообщает ToDay News Ufa источник в правительстве Башкирии, Радий Хабиров выразил свои соболезнования семье по факту гибели экс-заместителя начальника отдела гигиены и питания башкирского Роспотребнадзора.

Авто Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown добрался до дилеров Новый роскошный внедорожник Hongqi HS7, построенный на платформе Toyota Crown предыдущего поколения, появится в продаже уже в июне 2019 года.

Кино Чем закончилась «Игра престолов» RT посмотрел серию и выяснил, о чём именно говорил писатель и чем закончилась легендарная «Игра престолов».

Происшествия СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".

Происшествия Скандал в Харькове: неизвестные сожгли палатку волонтеров «АТО» – кадры В центре Харькова на площади Свободы ранним утром 20 мая неизвестные подожгли палатку волонтеров так называемой "АТО", которую городской голова Геннадий Кернес предлагал снести.

Политика Глава СБУ Грицак подал в отставку «Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение избранному президенту Украины рапорт о своём увольнении с должности главы СБУ», — написал он.

Происшествия Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Ассанжа Прокуратура Швеции запросила у окружного суда Уппсалы ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится под стражей в Великобритании.

Происшествия Автомобиль за 6 млн рублей угнали у безработного в центре Москвы Toyota Land Cruiser 200 стоимостью шесть миллионов рублей угнали у безработного в центре Москвы, сообщает ТАСС.

Происшествия Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.

Транспорт На Московских центральных диаметрах запустили пробные поезда На маршруте Подольск — Царицыно начали курсировать поезда "Иволга", созданные для перевозки пассажиров на Московских центральных диаметрах.

Политика Бывший глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посетовал на то, что Германия не воспринимает Россию как угрозу и ради своих экономических амбиций реализует «Северный поток – 2».

Общество Россиян упрекнули в женитьбе ради застолья В Госдуме раскритиковали молодых россиян за безответственность в вопросах заключения брака и упрекнули в женитьбе ради свадебного торжества.

Гаджеты Названы привычки пользователей, убивающие смартфон Эксперты назвали наиболее распространенные ошибки пользователей смартфонов, выводящих гаджет из строя.

Здоровье Названы бессимптомные опасные заболевания Есть заболевания, которые протекают без каких-либо симптомов.

Кино В финале «Игры престолов» обнаружили киноляп Киноляп заметили фанаты фантастической саги. Далее следуют спойлеры к восьмому сезону «Игры престолов».

Политика Кличко приехал на велосипеде на инаугурацию Зеленского Киевский мэр приехал на велосипеде на инаугурацию избранного украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает "112 Украина".

Баскетбол ЦСКА победил «Анадолу Эфес» в финале баскетбольной Евролиги Московский ЦСКА одержал победу над турецким клубом «Анадолу Эфес» в финале баскетбольной Евролиги.

Шоу-бизнес Ольга Бузова показала ноги в синяках Nation News писало, что Ольга Бузова впала в ностальгию: звезда в своем Instagram выложила фотографии, на которых запечатлены первые дни ее пребывания на проекте "Дом-2".