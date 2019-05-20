Происшествия
В Боливии арбитр умер от сердечного приступа во время матчаРИА Новости 02:25
Арбитр скончался после того, как перенес сердечный приступ во время матча чемпионата Боливии по футболу между командами "Олвэйз Реди" и "Ориенте Петролеро", сообщает Ассошиэйтед Пресс.
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В чемпионате Боливии арбитр скончался от остановки сердца во время матча (видео)
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