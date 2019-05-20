Происшествия

В Боливии арбитр умер от сердечного приступа во время матчаРИА Новости 02:25

Арбитр скончался после того, как перенес сердечный приступ во время матча чемпионата Боливии по футболу между командами "Олвэйз Реди" и "Ориенте Петролеро", сообщает Ассошиэйтед Пресс.
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В Боливии судья умер после остановки сердца во время матча

Чемпионат02:43

Арбитр умер после остановки сердца во время матча чемпионата Боливии по футболу

ТАССвчера в 20:41

В чемпионате Боливии арбитр скончался от остановки сердца во время матча (видео)

Советский спорт01:46

В Боливии у арбитра остановилось сердце во время футбольного матча. Он умер в больнице

Sport24.ru01:22

Арбитр Уртадо умер после остановки сердца во время игры чемпионата Боливии

Вести.Ruвчера в 22:19

Трагедия в Боливии: арбитр скончался от остановки сердца во время матча

Спорт-Экспрессвчера в 21:45

В Боливии футбольный арбитр скончался после матча

Матч ТВ02:17
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Владимир Зеленский официально вступит в должность президента Украины

Обновлено вчера в 17:07
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Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков

Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Трое попали в больницу в результате поножовщины в посёлке Понтонный

Попали в больницу с травмами средней степени тяжести и оба взрослых: у женщины — колото-резаное ранение поясницы, у мужчины — колото-резаное ранение грудной клетки.
Обновлено в 01:28
Происшествия

Радий Хабиров высказался о смерти инспектора Роспотребнадзора Башкирии

В Башкирии погиб инспектор Роспотребнадзора Как сообщает ToDay News Ufa источник в правительстве Башкирии, Радий Хабиров выразил свои соболезнования семье по факту гибели экс-заместителя начальника отдела гигиены и питания башкирского Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:05
Музыка

Лазарев занял третье место на «Евровидении-2019»

Обновлено 18 мая в 19:03
Происшествия

В Таджикистане в ходе бунта в колонии погибли 29 заключенных

Обновлено в 00:58
Авто

Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown добрался до дилеров

Новый роскошный внедорожник Hongqi HS7, построенный на платформе Toyota Crown предыдущего поколения, появится в продаже уже в июне 2019 года.
Обновлено вчера в 08:53
Кино

Чем закончилась «Игра престолов»

RT посмотрел серию и выяснил, о чём именно говорил писатель и чем закончилась легендарная «Игра престолов».
Обновлено в 02:28
Происшествия

СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Происшествия

Скандал в Харькове: неизвестные сожгли палатку волонтеров «АТО» – кадры

В центре Харькова на площади Свободы ранним утром 20 мая неизвестные подожгли палатку волонтеров так называемой "АТО", которую городской голова Геннадий Кернес предлагал снести.
Обновлено в 02:56
Политика

Глава СБУ Грицак подал в отставку

«Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение избранному президенту Украины рапорт о своём увольнении с должности главы СБУ», — написал он.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Ассанжа

Прокуратура Швеции запросила у окружного суда Уппсалы ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится под стражей в Великобритании.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Автомобиль за 6 млн рублей угнали у безработного в центре Москвы

Toyota Land Cruiser 200 стоимостью шесть миллионов рублей угнали у безработного в центре Москвы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:49
Хоккей

Россия обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею

Обновлено вчера в 16:36
Происшествия

Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице

В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
Транспорт

На Московских центральных диаметрах запустили пробные поезда

На маршруте Подольск — Царицыно начали курсировать поезда "Иволга", созданные для перевозки пассажиров на Московских центральных диаметрах.
Обновлено в 02:42
Политика

Бывший глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посетовал на то, что Германия не воспринимает Россию как угрозу и ради своих экономических амбиций реализует «Северный поток – 2».
Обновлено в 00:04
Общество

Россиян упрекнули в женитьбе ради застолья

В Госдуме раскритиковали молодых россиян за безответственность в вопросах заключения брака и упрекнули в женитьбе ради свадебного торжества.
Обновлено в 01:59
Гаджеты

Названы привычки пользователей, убивающие смартфон

Эксперты назвали наиболее распространенные ошибки пользователей смартфонов, выводящих гаджет из строя.
Обновлено вчера в 15:41
Здоровье

Названы бессимптомные опасные заболевания

Есть заболевания, которые протекают без каких-либо симптомов.
Обновлено вчера в 21:35
Кино

В финале «Игры престолов» обнаружили киноляп

Киноляп заметили фанаты фантастической саги. Далее следуют спойлеры к восьмому сезону «Игры престолов».
Обновлено в 03:09
Политика

Кличко приехал на велосипеде на инаугурацию Зеленского

Киевский мэр приехал на велосипеде на инаугурацию избранного украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает "112 Украина".
Обновлено в 02:58
Баскетбол

ЦСКА победил «Анадолу Эфес» в финале баскетбольной Евролиги

Московский ЦСКА одержал победу над турецким клубом «Анадолу Эфес» в финале баскетбольной Евролиги.
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Ольга Бузова показала ноги в синяках

Nation News писало, что Ольга Бузова впала в ностальгию: звезда в своем Instagram выложила фотографии, на которых запечатлены первые дни ее пребывания на проекте "Дом-2".
Обновлено в 02:36
Общество

На памятнике Ленина в Екатеринбурге появились оскорбительные надписи

В Екатеринбурге на постаменте памятника Владимиру Ленину в центре города появились оскорбительные надписи.
Обновлено в 03:23
Наука

Выбор собаки зависит от генетики человека

Обновлено 17 мая в 10:45
Футбол

Зинченко: я был очень рад делить с Компани одну раздевалку

Хавбек английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал уход защитника команды Венсана Компани, передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:06
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Юлия Михалкова рассказала, как пришла в сквер во время протеста

Обновлено 18 мая в 14:44
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Актриса Эмилия Кларк опубликовала прощальное письмо

Обновлено в 02:11
Происшествия

Шварценеггер рассказал, что сделает с напавшим на него в ЮАР

Обновлено вчера в 23:23
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