В Болгарии приняли решение продлить «Турецкий поток»RT на русском 11:23

Оператор болгарской газотранспортной системы «Булгартрансгаз» намерен построить газопровод от границы с Турцией, по которому топливо из «Турецкого потока» направят в Сербию. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Происшествия Следователи попросили суд арестовать пятерых фигурантов дела Арашукова В СК обратились к суду с просьбой выдать санкции на арест пяти фигурантов дела Арашукова.

Наука В английской библиотеке случайно нашли рукопись о короле Артуре В Великобритании обнаружили семь страниц средневековой рукописи, повествующей о короле Артуре.

Транспорт «Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".

Общество В «Росгеологии» рассказали о сроках увольнения Горринга Руслан Горринг, ранее уволенный с должности первого заместителя генерального директора «Росгеологии» из-за скандального видео, будет исключен из руководства «РГ-Экология» на следующей неделе, сообщил представитель холдинга Антон Сергеев.

Авто «АвтоВАЗ» оценил новую Lada Vesta Sport в 1 млн рублей Автомобиль на российском рынке предложат по цене от 1 009 900 рублей, а самая дорогая комплектация получила ценник 1 045 900 рублей.

Экономика Reuters узнал о планах Венесуэлы продать 15 тонн золота в ОАЭ Центральный банк Венесуэлы планирует в ближайшие несколько дней отправить в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 15 тонн золота в обмен на наличные средства (евро).

Здоровье В Греции за неделю от гриппа скончались 12 человек В Греции умерло 12 человек от заболевания гриппом в период с 21 по 27 января, сообщил Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний (KEELPNO).

Наука В Антарктиде обнаружили останки родственника динозавра В Антарктиде учеными найдены останки древнего животного, предположительно, родственника динозавра. По размерам он больше напоминает игуану.

Авто Volkswagen показал электрический багги на эскизе Компания Volkswagen поделилась эскизными изображениями своей новинки — багги с электрической силовой установкой.

Экономика У главы «Газпрома» нашли квартиру за миллиард рублей Кадастровая стоимость самой большой квартиры Миллера — 284 млн рублей, рыночную цену расследователи оценили примерно в 1 миллиард руб. Это около $15 млн по текущему курсу и примерно $30 млн по курсу до девальвации 2015 года.

Наука Найдены руины древнего затерянного мегаполиса Археологи Университета Витватерсранда (ЮАР) нашли руины крупного города на окраине Йоханнесбурга.

Авто Volvo привезет в Россию бюджетную версию кроссовера Volvo XC40 На сайте Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), подтверждающее скорое появление в России бюджетной версии компактного кроссовера Volvo XC40.

Наука Под антарктическим ледником нашли гигантскую полость Американские учёные в ходе радарного сканирования льдов в Антарктиде обнаружили полость, площадь которой составляет около 40 кв. км. Огромная "проталина" находится под ледником Туэйтса.

Интернет Mail.Ru запустила рекомендательную систему контента «Пульс» Компания Mail.ru запустила сервис "Пульс", который является рекомендательной системой для получения контента.

Происшествия В Чечне скончалась самая пожилая россиянка Самая пожилая россиянка Кока Истамбулова скончалась в Чечне в возрасте 130 лет. Об этом заявил её внук Ильяс Абубакаров.

Интернет Google призналась в тайных платежах пользователям Корпорация Google платила деньги пользователям в обмен на практически полный доступ к содержимому смартфона и возможность слежки.

Авто Chevrolet выпустил для Европы Corvette в двух версиях Компания Chevrolet подготовила для европейского рынка спорткар Corvette в двух вариациях именуемых как Final Edition.

Происшествия В Челябинске врачом в больнице работал вампир-расчленитель В городской больнице врачом оказался мужчина, который несколько лет провел в психбольнице за то, что убил своего одноклассника, расчленил тело и выпил его кровь.