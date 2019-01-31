Энергетика

В Болгарии приняли решение продлить «Турецкий поток»RT на русском 11:23

Оператор болгарской газотранспортной системы «Булгартрансгаз» намерен построить газопровод от границы с Турцией, по которому топливо из «Турецкого потока» направят в Сербию. Об этом сообщает пресс-служба компании.
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В Болгарии решили продлить «Турецкий поток»

Газета.Ru14:21

В Болгарии приняли решение продлить «Турецкий поток»

RT на русском11:23

Болгария готовит ГТС для «Турецкого потока»

Народные новости10:42

Газпром забронировал мощности новой ветки «Турецкого потока» в Болгарии

Взгляд.ру11:37

«Газпром» направил заявку на бронирование мощностей проекта по расширению ГТС Болгарии

ТАСС11:26

Болгария готовит ГТС к «Турецкому потоку»

News.ru09:12

Болгария взялась за «Турецкий поток»

Коммерсантъ09:05
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Армия и оружие

В Сети обсуждают видео жесткого перехвата Су-27 самолета НАТО

Обновлено в 05:27
Происшествия

На территории байк-центра «Ночных волков» произошел пожар

Обновлено в 18:54
Происшествия

Следователи попросили суд арестовать пятерых фигурантов дела Арашукова

В СК обратились к суду с просьбой выдать санкции на арест пяти фигурантов дела Арашукова.
Обновлено в 09:42
Наука

В английской библиотеке случайно нашли рукопись о короле Артуре

В Великобритании обнаружили семь страниц средневековой рукописи, повествующей о короле Артуре.
Обновлено в 02:04
Транспорт

«Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер

МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 20:16
Транспорт

«Аэрофлот» вернет алкогольные напитки в эконом-класс

«Аэрофлот» с 1 февраля вернет в меню эконом-класса алкогольные напитки.
Обновлено в 10:31
Наука

Ученые нашли простой способ омолодить мозг на десять лет

Ученые из Колумбийского университета раскрыли простой способ омолодить мозг.
Обновлено в 15:51
Общество

В «Росгеологии» рассказали о сроках увольнения Горринга

Руслан Горринг, ранее уволенный с должности первого заместителя генерального директора «Росгеологии» из-за скандального видео, будет исключен из руководства «РГ-Экология» на следующей неделе, сообщил представитель холдинга Антон Сергеев.
Обновлено в 07:24
Авто

Представлен обновленный минивэн Mercedes-Benz V-Class

Компания Mercedes-Benz представила обновлённый минивэн V-Class.
Обновлено в 15:07
Авто

«АвтоВАЗ» оценил новую Lada Vesta Sport в 1 млн рублей

Автомобиль на российском рынке предложат по цене от 1 009 900 рублей, а самая дорогая комплектация получила ценник 1 045 900 рублей.
Обновлено вчера в 05:21
Кино

Умерла актриса Валентина Березуцкая

Обновлено в 12:46
Экономика

Reuters узнал о планах Венесуэлы продать 15 тонн золота в ОАЭ

Центральный банк Венесуэлы планирует в ближайшие несколько дней отправить в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 15 тонн золота в обмен на наличные средства (евро).
Обновлено в 17:02
Здоровье

В Греции за неделю от гриппа скончались 12 человек

В Греции умерло 12 человек от заболевания гриппом в период с 21 по 27 января, сообщил Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний (KEELPNO).
Обновлено в 20:20
Наука

В Антарктиде обнаружили останки родственника динозавра

В Антарктиде учеными найдены останки древнего животного, предположительно, родственника динозавра. По размерам он больше напоминает игуану.
Обновлено в 10:18
Гаджеты

Puma представила кроссовки с автоматической шнуровкой

Обновлено в 11:06
Политика

Новая ракета России получит поставляемые в США двигатели

Обновлено в 20:28
Авто

Volkswagen показал электрический багги на эскизе

Компания Volkswagen поделилась эскизными изображениями своей новинки — багги с электрической силовой установкой.
Обновлено в 02:36
Экономика

У главы «Газпрома» нашли квартиру за миллиард рублей

Кадастровая стоимость самой большой квартиры Миллера — 284 млн рублей, рыночную цену расследователи оценили примерно в 1 миллиард руб. Это около $15 млн по текущему курсу и примерно $30 млн по курсу до девальвации 2015 года.
Обновлено в 14:02
Наука

Найдены руины древнего затерянного мегаполиса

Археологи Университета Витватерсранда (ЮАР) нашли руины крупного города на окраине Йоханнесбурга.
Обновлено в 20:22
Авто

Volvo привезет в Россию бюджетную версию кроссовера Volvo XC40

На сайте Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), подтверждающее скорое появление в России бюджетной версии компактного кроссовера Volvo XC40.
Обновлено в 05:21
Наука

Под антарктическим ледником нашли гигантскую полость

Американские учёные в ходе радарного сканирования льдов в Антарктиде обнаружили полость, площадь которой составляет около 40 кв. км. Огромная "проталина" находится под ледником Туэйтса.
Обновлено в 10:03
Экономика

ФАС заявила, что хочет регулировать деятельность Amazon и AliExpress

Заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский дал интервью газете "Коммерсант".
Обновлено в 18:25
Интернет

Mail.Ru запустила рекомендательную систему контента «Пульс»

Компания Mail.ru запустила сервис "Пульс", который является рекомендательной системой для получения контента.
Обновлено в 07:34
Происшествия

В Чечне скончалась самая пожилая россиянка

Самая пожилая россиянка Кока Истамбулова скончалась в Чечне в возрасте 130 лет. Об этом заявил её внук Ильяс Абубакаров.
Обновлено в 15:18
Интернет

Google призналась в тайных платежах пользователям

Корпорация Google платила деньги пользователям в обмен на практически полный доступ к содержимому смартфона и возможность слежки.
Обновлено в 11:41
Авто

Chevrolet выпустил для Европы Corvette в двух версиях

Компания Chevrolet подготовила для европейского рынка спорткар Corvette в двух вариациях именуемых как Final Edition.
Обновлено в 08:08
Общество

На Тайване туристы застряли на одном из самых страшных аттракционов

Обновлено в 17:14
Транспорт

В Москве появится первый турбоперекресток

Обновлено в 08:34
Происшествия

В Челябинске врачом в больнице работал вампир-расчленитель

В городской больнице врачом оказался мужчина, который несколько лет провел в психбольнице за то, что убил своего одноклассника, расчленил тело и выпил его кровь.
Обновлено в 15:08
Происшествия

В Чите четыре человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи

Четыре человека пострадали в столкновении трех автомобилей, в том числе скорой, в центре Читы.
Обновлено в 20:19
Главное