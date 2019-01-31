Энергетика
В Болгарии приняли решение продлить «Турецкий поток»RT на русском 11:23
Оператор болгарской газотранспортной системы «Булгартрансгаз» намерен построить газопровод от границы с Турцией, по которому топливо из «Турецкого потока» направят в Сербию. Об этом сообщает пресс-служба компании.
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
Происшествия
Следователи попросили суд арестовать пятерых фигурантов дела Арашукова
В СК обратились к суду с просьбой выдать санкции на арест пяти фигурантов дела Арашукова.
Обновлено в 09:42
Транспорт
«Аэрофлот» вернет алкогольные напитки в эконом-класс
«Аэрофлот» с 1 февраля вернет в меню эконом-класса алкогольные напитки.
Обновлено в 10:31
Авто
Представлен обновленный минивэн Mercedes-Benz V-Class
Компания Mercedes-Benz представила обновлённый минивэн V-Class.
Обновлено в 15:07
Экономика
СМИ сообщили о намерении Венесуэлы продать 15 тонн золота в ОАЭ
Центробанк Венесуэлы намерен в ближайшие несколько дней продать приблизительно 15 тонн золота Объединённым Арабским Эмиратам.
Обновлено в 18:38
Происшествия
Арестован зампред правительства Ленинградской области
Обновлено в 15:29
Происшествия
В Чечне скончалась самая пожилая россиянка
Самая пожилая россиянка Кока Истамбулова скончалась в Чечне в возрасте 130 лет. Об этом заявил её внук Ильяс Абубакаров.
Обновлено в 15:18
Авто
Volvo привезет в Россию бюджетную версию кроссовера Volvo XC40
На сайте Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), подтверждающее скорое появление в России бюджетной версии компактного кроссовера Volvo XC40.
Обновлено в 05:21
Наука
Физические нагрузки омолаживают мозг на целых 10 лет
Обновлено в 03:36
Гаджеты
Puma представила кроссовки с автоматической шнуровкой
Обновлено в 11:06
Происшествия
В Японии самолет занесло после приземления из-за обледенения ВПП
Самолет японской авиакомпании JAL (Japan Airlines) занесло на взлетно-посадочной полосе (ВПП) после приземления из-за обледенения, сообщила телекомпания NHK.
Обновлено в 18:39
Единоборства
У Федора Емельяненко родилась дочь
У российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко 30 января родилась дочь, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 13:22
Общество
На Тайване туристы застряли на одном из самых страшных аттракционов
На Тайване в парке развлечений в Тайчжуне туристы застряли на одном из самых страшных аттракционов мира - американской горке Gravity Max, которую еще называют "скалолаз".
Обновлено в 17:14
Наука
В английской библиотеке случайно обнаружена рукопись о короле Артуре
В архиве Бристольской центральной библиотеки обнаружены 7 страниц текста о короле Артуре. Найденная рукопись датирована тринадцатым веком.
Обновлено в 11:24
Кино
Скончалась актриса Валентина Березуцкая
Обновлено в 13:28
Авто
Volkswagen показал электрический багги на эскизе
Компания Volkswagen поделилась эскизными изображениями своей новинки — багги с электрической силовой установкой.
Обновлено в 02:36
Авто
Chevrolet выпустил для Европы Corvette в двух версиях
Компания Chevrolet подготовила для европейского рынка спорткар Corvette в двух вариациях именуемых как Final Edition.
Обновлено в 08:08
Интернет
Mail.Ru запустила рекомендательную систему контента «Пульс»
Компания Mail.ru запустила сервис "Пульс", который является рекомендательной системой для получения контента.
Обновлено в 07:34
Авто
Губернатор Самарской области стал первым покупателем Lada Vesta Sport
Дмитрий Азаров, руководитель Самарской области, смог стать первым обладателем модели Lada Vesta Sport, являющейся на сегодняшний день самым дорогим седаном бренда.
Обновлено в 06:48
Транспорт
В Москве появится первый турбоперекресток
Обновлено в 08:34
Авто
Toyota начала производство новых Corolla для России
На турецком автозаводе Toyota в провинции Сакарья стартовало производство седанов Corolla нового поколения.
Обновлено в 17:01
Гаджеты
Обнаружен простой способ взломать iPhone по номеру телефона
Эксперты обнаружили уязвимость смартфонов Apple, которая позволяет получить доступ к данным iPhone.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Число погибших в результате прорыва дамбы в Бразилии увеличилось до 65
По данным телеканала, в результате ЧП погибли 65 человек, без вести пропавшими считаются 279 человек.
Обновлено 28 января в 23:29
Гаджеты
Nokia перезапустит очередной культовый телефон
Обновлено в 11:42
Экономика
У главы «Газпрома» нашли квартиру за миллиард рублей
Кадастровая стоимость самой большой квартиры Миллера — 284 млн рублей, рыночную цену расследователи оценили примерно в 1 миллиард руб. Это около $15 млн по текущему курсу и примерно $30 млн по курсу до девальвации 2015 года.
Обновлено в 14:02
Экономика
Убытки Tesla по итогам 2018 года составили почти миллиард долларов
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Самолет из России совершил вынужденную посадку в Одессе
Самолет молдавской авиакомпании FlyOne, выполнявший рейс Москва-Кишинев, по неизвестным пока причинам совершил вынужденную посадку в украинском городе Одесса.
Обновлено в 15:07