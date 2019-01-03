Авто
Как сообщает портал Autoclub со ссылкой на болгарское Facebook-сообщество "Център за борба с ръждата", на днях на складе в городе Благоевград были обнаружены десять седанов и один универсал BMW 5 Series в кузове E34, законсервированные сразу после поступления на склад 25 лет назад.
Российская газета09:02
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 11:56, Ашберн
Авто
Эксперты назвали самые популярные машины с АКПП
Обновлено в 04:15
Авто
Hyundai выпустит кроссовер Genesis и новую Sonata в 2019 году
Hyundai Motor Group в 2019 г. представит 13 новых или рестайлинговых моделей, которые будут выпускаться под брендами Hyundai, Kia и Genesis.
Обновлено в 07:41
Авто
Hyundai создала беспроводную автоматическую зарядку для электрокаров
Новая технология получила название Automated Valet Parking System, она совмещает в себе беспроводную зарядную станцию и автоматическую парковку.
Обновлено в 09:50
Авто
Hyundai покажет автомобиль с «ногами» на CES-2019
Компания Hyundai представит на CES-2019 в Лас-Вегасе необычный концепт-кар Elevate с «ногами».
Обновлено в 03:22
Авто
Польские тюнеры «прокачали» Mitsubishi Lancer Edition R
Польские инженеры из компании Dytko Sport в сотрудничестве со специалистами Proto Cars воплотят в жизнь свое видение следующего поколения раллийного Mitsubishi Lancer.
Обновлено в 07:43
Авто
В Китае представили молодежный кроссовер Jetour X90
Компания Chery представила серийную версию полноразмерного кроссовера X90, ставшего второй моделью нового «молодежного» суббренда Jetour.
Обновлено в 02:56
Авто
Спорткар Alpine A110 получит 300-сильную модификацию
Новое поколение спортивного Alpine A110, выпускаемого компанией Renault, в скором времени обзаведется версией с 300-сильным мотором.
Обновлено в 07:30
Авто
Tesla отчиталась о рекордном производстве и снизила цены на $2 тыс
Tesla отчиталась о рекордном производстве: в конце 2018 года производителю электромобилей удалось собрать 86,5 тыс. машин.
Обновлено вчера в 21:42
Авто
Chevrolet может возродить легендарный Corvette Zora
Уже ни для кого не секрет, что GM ведет работу над новым Chevrolet Corvette со средним расположением двигателя, но пока нет точной информации о названии новинки.
Обновлено в 00:24
Авто
«Мустанг» по-русски: Необычную «Волга El Camino» показал блогер
Многим интернет-пользователям понравился этот автомобиль, его даже назвали «Мустангом по-русски».
Обновлено в 01:28
Авто
Новый Mercedes-Benz GLB представят этим летом
Автомобиль появится в продаже в конце этого года, а презентация машины состоится этим летом.
Обновлено в 01:17
Авто
В 2019 году в столице поставят инновационные светофоры
Обновлено в 10:02
Авто
Почти треть продаж на авторынке Норвегии пришлась на электромобили
В Норвежской дорожной федерация (NRF) сообщили, что доля электромобилей среди всех автомобильных продаж в 2018 году составила 31,2%.
Обновлено вчера в 23:58
Авто
Свыше 300 000 автовладельцев из Германии судятся с Volkswagen
Как сообщает портал speedme.ru, свыше 300 тысяч автовладельцев Германии собираются присоединиться к коллективному иску, который связан с дизельным скандалом в концерне Volkswagen.
Обновлено в 02:24
Авто
Bertone Dianchè BSS GT Cube и Dianchè BSS GT One: суперкары от неизвестной компании
BSS GT Cube получит уже 800 лошадиных сил.
Обновлено в 11:42