Происшествия

Boeing уверена в безопасности самолетов 737 MAX 8ТАСС 11:10

Американская корпорация Boeing во вторник вновь выразила уверенность в безопасности своих самолетов модели 737 MAX 8, но при это заявила, что понимает решения иностранных регуляторов приостановить полеты этих воздушных судов в связи с авиакатастрофой в Эфиопии.
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В Boeing заявили об уверенности в безопасности модели 737 MAX 8

РБК12:47

В Boeing прокомментировали ситуацию с самолётами 737 MAX

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В Boeing заявили о полной уверенности в безопасности модели 737 MAX

РИА Новости10:48

Boeing заявил о полной уверенности в безопасности самолета модели 737 MAX

ПРАЙМ10:46

Boeing уверена в безопасности самолетов 737 MAX 8

ТАСС11:10

Производитель заверил в безопасности Boeing 737 MAX

Известиявчера в 19:20

Boeing заверил в безопасности самолетов 737 MAX

Народные новостивчера в 19:08
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