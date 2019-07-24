с чего всё началось

Во II квартале 2019 года компания Boeing получила чистый убыток в 2,94 млрд долларов. Как передает «Интерфакс», произошедшее связывают с крупными списаниями из-за приостановки полетов самолетов модели 737 MAX. Как уточняется, убыток без учета разовых факторов составил 5,82 долларов на акцию.

В Boeing сообщили об убытках из-за приостановки полетов 737 MAX

Политика В МИДе отреагировали на задержание Украиной российского танкера Москва в курсе задержания Украиной российского танкера и ожидает прояснения Киевом конкретных претензий.

Авто «АвтоВАЗ» в августе в третий раз поднимет цены В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле подорожали некоторые модели – в среднем на 1%. Решение поднять цены в августе после недавнего, июльского повышения стало неожиданным, комментирует один из дилеров.

Футбол Игроки «Спартака» почтили память Федора Черенкова Футболисты и главный тренер московского "Спартака" почтили память легендарного полузащитника "красно-белых" Федора Черенкова на Троекуровском кладбище Москвы.

Общество Жара в Бельгии побила новый рекорд "После проверки вчерашних результатов метеорологических станций новый национальный рекорд для Бельгии составил 40,2 градуса в Англере (район Льежа на востоке страны – прим. ред.)", - сообщил в Twitter представитель института Давид Дехенау.

Политика Порошенко пришёл на допрос в ГБР Экс-президент Украины Пётр Порошенко в 15:15 пришёл в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос. Об этом сообщает «112 Украина».

Политика Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура Национальная полиция Украины установила личность автора видеоролика, в котором тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщает в четверг окружение президента.

Технологии Точность прогнозов погоды в России вырастет вдвое «Системы нового поколения позволят российским метеорологам развивать численные прогнозы погоды на основе современных моделей атмосферы, контролировать уровень промышленных выбросов и предупреждать о природных и техногенных катастрофах», — отмечает Ростех.

Происшествия Дмитрия Гудкова вызвали еще на два допроса В четверг Гудкова допрашивали во втором управлении по расследованию особо важных дел столичного главка СКР.

Музыка Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Происшествия Пассажирский самолет экстренно сел в Симферополе из-за неполадок Самолет Airbus A320 вынужденно сел в крымском аэропорту по техническим причинам.

Происшествия ФСБ задержала главу госдирекции Ленобласти по делу о крупном хищении ФСБ задержала главу госучреждения "Дирекция по сохранению объектов культурного наследия" Ленинградской области Алексея Бирюкова по подозрению в хищении средств на реставрацию памятника "Интендантские склады".

Транспорт В Краснодаре из-за дождя встали трамваи В Краснодаре 25 июля в 12.00 начался сильный дождь. Всего за час многие улицы краевого центра из-за обильных осадков превратились в реки.

Политика Президент Туниса умер на 93-м году жизни Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.

Происшествия В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой.

Здоровье Миллионы больных гепатитом даже не подозревают о диагнозе Во всем мире 300 млн человек болеют вирусным гепатитом и многие не знают о своем диагнозе.

Авто «Автотор» построит завод в Калининграде для BMW или Hyundai К 2020 году калининградский "Автотор" построит завод мощностью 50 тыс. легковых машин в год, передают "Ведомости" слова гендиректора холдинга "Автотор" Александра Сорокина.

Экономика «Магнит» во II квартале снизил чистую прибыль на 39,5% Ритейлер "Магнит" во II квартале 2019 года сократил чистую прибыль по МСФО на 39,5% по сравнению с показателем за II квартал 2018 года, до 6,269 млрд рублей, сообщила компания.

Гаджеты Производитель электроники Flex придержал на $100 млн продукции Huawei в Китае Производитель электроники Flex застопорил более чем на месяц передачу продукции своему клиенту компании Huawei Technologies на сумму около 700 млн юаней ($101,85 млн) после того, как Вашингтон включил её в «чёрный» список, сообщила китайская газета Global Times в четверг.

Происшествия Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.