Экономика
В Boeing сообщили об убытках из-за приостановки полетов 737 MAXПолит.ру вчера в 09:55
Во II квартале 2019 года компания Boeing получила чистый убыток в 2,94 млрд долларов. Как передает «Интерфакс», произошедшее связывают с крупными списаниями из-за приостановки полетов самолетов модели 737 MAX. Как уточняется, убыток без учета разовых факторов составил 5,82 долларов на акцию.
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с чего всё началось
Сегодня, 24 июля, американская аэрокосмическая корпорация Boeing представила финансовую отчетность за второй квартал: чистый убыток компании составил $2,92 млрд (против чистой прибыли $2,2 млрд годом ранее).Коммерсантъвчера в 15:17
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Boeing сообщил о квартальном убытке из-за списаний и приостановки полетов 737 MAX
Интерфаксвчера в 08:57
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