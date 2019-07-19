Экономика
Boeing оценил в $5,6 млрд потери из-за проблем с лайнерами 737 MAXКоммерсантъ вчера в 23:35
Во втором квартале 2019 года выручка корпорации Boeing снизится на $5,6 млрд из-за приостановки эксплуатации лайнеров Boeing 737 MAX и отсрочек в их поставках заказчикам. Эти воздушные суда запрещены к эксплуатации после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, унесших жизни 346 человек.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:25, Ашберн
Политика
Президент Грузии сочла беспрецедентным решение ЕСПЧ о «Рустави 2»
Европейский суд по правам человека (ЕПСЧ) принял беспрецедентное решение в деле грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави-2».
Обновлено в 06:26
Происшествия
Сильное землетрясение вызвало панику в Афинах
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции недалеко от Афин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:59
Политика
Путин встретился с пострадавшими от паводка жителями Иркутской области
Владимир Путин посетил город Тулун в Иркутской области, пострадавший от паводка.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Ирина Шейк не переживает из-за Леди Гаги
Российские поклонники супермодели Ирины Шейк развернули настоящие боевые действия на странице Леди Гаги в Instagram.
Обновлено в 05:04
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:27
Политика
Зеленский согласился обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева обменять главу "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова, передают РИА "Новости".
Обновлено в 04:53
Футбол
Футболисты «Ньюкасла» стали участниками уличной драки
Один из посетителей заведения оскорбил Шелви, напомнив тому о его лысине (Джонджо с детства страдает от алопеции – патологического выпадения волос).
Обновлено в 04:46
Общество
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше миллиона
Зарплату свыше миллиона рублей в месяц получают 11 287 россиян, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57
Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.
Обновлено в 01:36
Футбол
ФСИН не считает нарушением игру Кокорина и Мамаева в футбол в колонии
Обновлено вчера в 11:22
Культура
Инна Чурикова осталась в реанимации
Народная артистка СССР Инна Чурикова после падения во время спектакля находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ее состояние оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Правозащитники сообщили об обысках у однополой пары с детьми в Москве
В Москве в квартире гей-пары, воспитывающей детей, прошли обыски.
Обновлено в 08:17
Общество
«Битва тортов» пройдет в московском Парке Горького 20 июля
Обновлено в 05:28
Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом
Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).
Обновлено в 07:52
Происшествия
В Китае прогремел взрыв на газоперерабатывающем заводе
Взрыв произошел в пятницу во второй половине дня на газоперерабатывающем заводе в китайской провинции Хэнань, информации о жертвах пока не поступало, сообщает Центральное телевидение КНР.
Обновлено в 07:41
Авто
Названы самые аварийные марки грузовиков
Как следует из статистики, самые аккуратные дальнобойщики водят КрАз и "Урал". Частота убытков этих грузовиков – 0,5% и 1,2% соответственно.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
Давид Трезеге лишен прав за вождение пьяным
Бывший нападающий "Ювентуса" и сборной Франции Давид Трезеге был лишен водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:48
Общество
Искусство благоустройства: граффити Покраса Лампаса закатали в асфальт
Покрас Лампас представил свою работу 18 июля, опубликовав снимки площади Первой пятилетки с квадрокоптера в инстаграме.
Обновлено в 08:20
Путешествия
Отказавшиеся от курортного сбора туристы Кубани получили штрафы
Обновлено вчера в 13:45
Гаджеты
Pegasus от NSO Group взламывает iPhone и iCloud
Уязвимость затрагивает продукты и сервисы Apple, телефоны Google Android и даже сторонние приложения, которые обмениваются данными по «зашифрованным и безопасным» соединениям.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Под Калининградом столкнулись микроавтобус и бензовоз
Обновлено в 08:00
Происшествия
Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице
Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Футбол
Уле-Гуннар Сульшер: «„МЮ“ работает над двумя трансферами»
Согласно последним сообщениям СМИ, «МЮ» активно работает над трансфером защитника «Лестера» Гарри Магуайром.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Фигурант дела о загрязнении в «Дружбе» попросил политического убежища
Обвиняемый по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба» Роман Ружечко, который был задержан Интерполом в Вильнюсе, попросил политического убежища в Литве.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Валерия продемонстрировала снимок фигуры в бикини без фотошопа
Валерия продемонстрировала в Instagram снимок фигуры в бикини без фотошопа и фильтров.
Обновлено в 01:34
Политика
В Госдуме отреагировали на слова Волкера о паспортах РФ для Донбасса
В Госдуме прокомментировали заявление американского спецпредставителя по Украине Курта Волкера о том, что решение об упрощенном получении гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей Украины противоречащим духу Минских соглашений.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник
Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник, приблизившийся к нему в Ормузском проливе, сообщил журналистам президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 15:30
Технологии
Депутаты запретят продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО
Создатели законопроекта указывают, что запрет продажи гаджетов без предустановленного российского ПО никак не затронет их права потребителей – дополнительно устанавливать на устройствах зарубежное программное обеспечение никто не собирается запрещать.
Обновлено в 03:23
Общество
Беглов пообещал закрыть крыши домов Петербурга для туристов
Обновлено в 06:14