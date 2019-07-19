Экономика

В Boeing подсчитали потери из-за простоя 737 MAXГазета.Ru 06:50

Компания Boeing подсчитала убытки из-за запрета на полеты для самой продаваемой модели своих лайнеров - линейки новейших 737 MAX. По итогам второго квартала компания может потерять около $5 млрд. Прежняя оценка ущерба из-за двух катастроф была скромнее - $1 млрд.
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В Boeing подсчитали потери из-за простоя 737 MAX

Газета.Ru06:50

Boeing оценил в $5,6 млрд потери из-за проблем с лайнерами 737 MAX

Коммерсантъвчера в 23:35

Boeing заявил о потерях в $4,9 млрд из-за запрета полетов и задержек заказов 737 MAX

ТАССвчера в 17:20

Boeing понесёт миллиардные потери

News.ruвчера в 19:47

Boeing во II квартале потеряет $5,6 миллиарда из-за проблем с 737 МАХ

РИА Новостивчера в 19:01

Boeing сообщает о почти $5 млрд убытков из-за запрета полётов 737 MAX

Life.ruвчера в 18:45

В Boeing раскрыли финансовые потери из-за проблем с 737 МАХ

Известиявчера в 23:17
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Происшествия

В квартире геев, усыновивших детей, провели обыск

Полицейские вскрыли замки и провели обыск в квартире московской однополой пары из-за дела об усыновлении детей.
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Подозреваемый в загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве

Подозреваемый в причастности к загрязнению нефтепровода «Дружба» бывший гендиректор компании «Самаратранснефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.
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Инна Чурикова попала в реанимацию

Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации в институте Склифосовского.
Обновлено в 01:38
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Регина Тодоренко пожаловалась, что набрала вес во время медового месяца

Регина Тодоренко и Влад Топалов На днях Тодоренко и Топалов вернулись из свадебного путешествия, однако воспоминания о торжестве и о медовом месяце звезды публикуют до сих пор.
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Политика

Зеленский отказался в третий раз просить о созыве парламента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет в третий раз просить спикера Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.
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Политика

«Как у нацистов»: в Чехии осудили пытки в тайной тюрьме в Мариуполе

В беседе с РИА "Новости" бывший начальник полиции Чехии и президент республиканской Ассоциации независимых СМИ Станислав Новотны заявил, что доказательства существования тайной тюрьмы на территории Украины напоминают ему практики организаций СС.
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Музыка

Эффектная Maruv привела в восторг Аллу Пугачеву

Среди последних на сцене концертного зала «Дзинтари» в день-открытие фестиваля выделилась украинский феномен – певица Maruv, которая должна была представить Украину на «Евровидении» в этом году, но которая со скандалом отказалась выступать на европейском конкурсе.
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Политика

Путин пообещал Mercedes мальчику из Тулуна

Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес

52-летняя актриса Николь Кидман снова станет мамой

Звездная пара Николь Кидман и Кит Урбан скоро снова станут родителями.
Обновлено в 03:19
Общество

Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы

Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.
Обновлено в 02:10
Политика

Европарламент вновь потребовал от России освободить украинских моряков

Освободить украинских моряков и «мирных демонстрантов» потребовал от России Европарламент, сообщает резолюция от 18 июля на официальном сайте Европарламента.
Обновлено вчера в 12:39
Политика

«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»

Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
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Шоу-бизнес

Меган Маркл прогнозируют вторую беременность

Меган Маркл и принц Гарри стали родителями только 6 мая, но эксперты по делам королевской семьи убеждены, что вскоре герцоги Сассекские будут планировать вторую беременность бывшей актрисы.
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Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
Обновлено вчера в 22:25
Общество

В Костроме соседи инвалида-колясочника судятся с ним из-за пандуса

В поселке Новый Костромы жители пятиэтажного дома судятся с инвалидом-колясочником из-за установки пандуса, сообщает «Российская газета».
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Суд в Киеве продлил арест Вышинского

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Политика

В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17

Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
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Происшествия

Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в «Шереметьево»

Обновлено вчера в 19:57
Хоккей

Панарин ответил в «Инстаграме» на критику по поводу своего интервью

Форвард сборной России и клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отреагировал на критику в свой адрес в социальных сетях.
Обновлено в 02:11
Общество

«Битва тортов» пройдет в московском Парке Горького 20 июля

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Футбол

БК «Зенит» стартует в Евролиге 4 октября

Баскетбольный «Зенит» стартует 4 октября матчем против «Альбы» (Берлин).
Обновлено в 08:25
Армия и оружие

Пострадавшая при обстреле Донецка женщина скончалась в больнице

Пожилая женщина, получившая вечером в четверг ранения при обстреле Донецка, скончалась в больнице, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено вчера в 19:53
Кино

«Советский терминатор» из «Очень странных дел» рассказал о стереотипах о русских

Американский актер украинского происхождения, исполнитель роли антагониста в третьем сезоне «Очень странных дел» Андрей Ивченко рассказал TJournal о том, как создатели сериала видят русских.
Обновлено в 09:11
Политика

На Украине проходят обыски на связанном с Порошенко предприятии

Портал «Громадське» сообщает, что обыски также ведутся в инвестгруппе ICU, которая якобы выступала финансовым консультантом Порошенко и советником по продаже предприятия Roshen.
Обновлено в 06:01
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На Урале внучка отсудила у ветерана квартиру, подаренную Путиным

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The National Interest (США): могут ли Россия и Америка избежать новой гонки ядерных вооружений? (The National Interest)

Делегации Соединенных Штатов и России планируют встретиться в Женеве в середине июля 2019 года для начала обсуждения возможного продолжения действия нового Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, одного из наиболее важных соглашений в области контроля над вооружениями, который предусматривает ограничение размера и мощности американского и российского ядерных арсеналов.
Обновлено в 06:11
Кино

В Сети появился трейлер фильма «Лучший стрелок – 2» с Томом Крузом

Трейлер второй части фильма «Лучший стрелок», которая выйдет на экраны спустя 33 года после первой, появился в интернете.
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Экономика

Минтруд предложил варианты пособий по безработице на 2020 год

Отмечается, что данным документом предлагается «установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тыс. рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8 тыс. рублей — для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста».
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Появилось видео учебного боя танков Abrams и Т-72М

В интернете выложили видеозапись, на кадрах которой запечатлен учебный танковый бой между американским Abrams и советским Т-72М.
Обновлено в 08:15
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