Экономика
В Boeing подсчитали потери из-за простоя 737 MAXГазета.Ru 06:50
Компания Boeing подсчитала убытки из-за запрета на полеты для самой продаваемой модели своих лайнеров - линейки новейших 737 MAX. По итогам второго квартала компания может потерять около $5 млрд. Прежняя оценка ущерба из-за двух катастроф была скромнее - $1 млрд.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:18, Вашингтон
Происшествия
В квартире геев, усыновивших детей, провели обыск
Полицейские вскрыли замки и провели обыск в квартире московской однополой пары из-за дела об усыновлении детей.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Подозреваемый в загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве
Подозреваемый в причастности к загрязнению нефтепровода «Дружба» бывший гендиректор компании «Самаратранснефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации в институте Склифосовского.
Обновлено в 01:38
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко пожаловалась, что набрала вес во время медового месяца
Регина Тодоренко и Влад Топалов На днях Тодоренко и Топалов вернулись из свадебного путешествия, однако воспоминания о торжестве и о медовом месяце звезды публикуют до сих пор.
Обновлено в 07:06
Политика
Зеленский отказался в третий раз просить о созыве парламента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет в третий раз просить спикера Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 04:36
Политика
«Как у нацистов»: в Чехии осудили пытки в тайной тюрьме в Мариуполе
В беседе с РИА "Новости" бывший начальник полиции Чехии и президент республиканской Ассоциации независимых СМИ Станислав Новотны заявил, что доказательства существования тайной тюрьмы на территории Украины напоминают ему практики организаций СС.
Обновлено в 08:12
Музыка
Эффектная Maruv привела в восторг Аллу Пугачеву
Среди последних на сцене концертного зала «Дзинтари» в день-открытие фестиваля выделилась украинский феномен – певица Maruv, которая должна была представить Украину на «Евровидении» в этом году, но которая со скандалом отказалась выступать на европейском конкурсе.
Обновлено в 03:05
Политика
Путин пообещал Mercedes мальчику из Тулуна
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес
52-летняя актриса Николь Кидман снова станет мамой
Звездная пара Николь Кидман и Кит Урбан скоро снова станут родителями.
Обновлено в 03:19
Общество
Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы
Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.
Обновлено в 02:10
Политика
Европарламент вновь потребовал от России освободить украинских моряков
Освободить украинских моряков и «мирных демонстрантов» потребовал от России Европарламент, сообщает резолюция от 18 июля на официальном сайте Европарламента.
Обновлено вчера в 12:39
Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»
Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес
Меган Маркл прогнозируют вторую беременность
Меган Маркл и принц Гарри стали родителями только 6 мая, но эксперты по делам королевской семьи убеждены, что вскоре герцоги Сассекские будут планировать вторую беременность бывшей актрисы.
Обновлено в 05:33
Политика
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
Обновлено вчера в 22:25
Общество
В Костроме соседи инвалида-колясочника судятся с ним из-за пандуса
В поселке Новый Костромы жители пятиэтажного дома судятся с инвалидом-колясочником из-за установки пандуса, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 05:34
Политика
Суд в Киеве продлил арест Вышинского
Обновлено в 09:03
Политика
В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в «Шереметьево»
Обновлено вчера в 19:57
Хоккей
Панарин ответил в «Инстаграме» на критику по поводу своего интервью
Форвард сборной России и клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отреагировал на критику в свой адрес в социальных сетях.
Обновлено в 02:11
Общество
«Битва тортов» пройдет в московском Парке Горького 20 июля
Обновлено в 05:28
Футбол
БК «Зенит» стартует в Евролиге 4 октября
Баскетбольный «Зенит» стартует 4 октября матчем против «Альбы» (Берлин).
Обновлено в 08:25
Армия и оружие
Пострадавшая при обстреле Донецка женщина скончалась в больнице
Пожилая женщина, получившая вечером в четверг ранения при обстреле Донецка, скончалась в больнице, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено вчера в 19:53
Кино
«Советский терминатор» из «Очень странных дел» рассказал о стереотипах о русских
Американский актер украинского происхождения, исполнитель роли антагониста в третьем сезоне «Очень странных дел» Андрей Ивченко рассказал TJournal о том, как создатели сериала видят русских.
Обновлено в 09:11
Политика
На Украине проходят обыски на связанном с Порошенко предприятии
Портал «Громадське» сообщает, что обыски также ведутся в инвестгруппе ICU, которая якобы выступала финансовым консультантом Порошенко и советником по продаже предприятия Roshen.
Обновлено в 06:01
Политика
The National Interest (США): могут ли Россия и Америка избежать новой гонки ядерных вооружений? (The National Interest)
Делегации Соединенных Штатов и России планируют встретиться в Женеве в середине июля 2019 года для начала обсуждения возможного продолжения действия нового Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, одного из наиболее важных соглашений в области контроля над вооружениями, который предусматривает ограничение размера и мощности американского и российского ядерных арсеналов.
Обновлено в 06:11
Кино
В Сети появился трейлер фильма «Лучший стрелок – 2» с Томом Крузом
Трейлер второй части фильма «Лучший стрелок», которая выйдет на экраны спустя 33 года после первой, появился в интернете.
Обновлено в 06:39
Экономика
Минтруд предложил варианты пособий по безработице на 2020 год
Отмечается, что данным документом предлагается «установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тыс. рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8 тыс. рублей — для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста».
Обновлено в 04:57
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено вчера в 01:06
Армия и оружие
Появилось видео учебного боя танков Abrams и Т-72М
В интернете выложили видеозапись, на кадрах которой запечатлен учебный танковый бой между американским Abrams и советским Т-72М.
Обновлено в 08:15