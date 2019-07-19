Экономика
В Boeing подсчитали потери из-за простоя 737 MAXГазета.Ru 06:50
Компания Boeing подсчитала убытки из-за запрета на полеты для самой продаваемой модели своих лайнеров - линейки новейших 737 MAX. По итогам второго квартала компания может потерять около $5 млрд. Прежняя оценка ущерба из-за двух катастроф была скромнее - $1 млрд.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 11:24, Вашингтон
Транспорт
В Петербурге по Фрунзенскому радиусу прошел пробный поезд
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Врачи предупредили об опасности популярных в России детокс-диет
Россиян призвали осторожнее относиться к современным детокс-диетам, поскольку зачастую они могут вредить здоровью.
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Новый способ оскорбления россиян нашли на Украине
На Украине в Черновцах сотрудники пиццерии вывесили на входе в ресторан табличку с оскорблением русскоязычных клиентов.
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Суд в Киеве продлил арест Кириллу Вышинскому
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«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом
Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).
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Зеленский уволил посла Украины в США
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в Вашингтоне, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуде и Тринидаде и Тобаго, которые он занимал по совместительству.
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Футбол
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Происшествия
Инну Чурикову перевели в реанимацию
Актриса Инна Чурикова находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, сообщает ТАСС.
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Политика
Климкин назвал паспортизацию Донбасса посланием Путина Западу
Напомним, ранее сегодня стало известно, что Россия увеличит темпы паспортизации Донбасса до 4-5 тыс. документов в сутки.
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США надеются решить вопрос американской школы в Москве до сентября
США надеются, что вопрос вокруг англо-американской школы в Москве можно будет решить до начала учебного года, сообщил РИА Новости представитель госдепа.
Обновлено в 10:58
Общество
Росстандарт отменил ГОСТ на фотосессии для новорожденных
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Политика
Премьер Косово объявил об отставке
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай объявил о своей отставке и призвал "президента" Хашима Тачи назначить новые парламентские выборы.
Обновлено в 10:49
Происшествия
В метро Москвы расцепились вагоны поезда
Между станциями «Савеловская» и «Петровский парк» Большой Кольцевой линии расцепились вагоны поезда, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
Советник Зеленского назвал последствия для ВСУ в случае атаки на Донбасс
Советник украинского лидера Владимира Зеленского Никита Потураев заявил, что ВСУ ждет полный разгром в случае атаки на Донбасс или на Крым.
Обновлено в 11:09
Политика
Пять партий могут пройти в Верховную раду по итогам выборов
Пять партий смогут преодолеть пятипроцентный барьер и попасть по итогам внеочередных выборов в новый состав Верховной рады.
Обновлено вчера в 13:05
Политика
Путин введет электронные визы в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин анонсировал подписание указа о введении режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
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Общество
Покрас Лампас прокомментировал порчу своей работы в Екатеринбурге
Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) рассказал РИА Новости, что планирует обязательно восстановить свою работу в Екатеринбурге, которую залили гудроном, сейчас оценивается нанесенный ей ущерб.
Обновлено в 05:30
Политика
Трех генералов Росгвардии заменили сотрудниками ФСБ
По указу президента в отставку были отправлены сразу три генерал-лейтенанта. Одного из них заменил сотрудник, служивший в ФСБ.
Обновлено в 11:00
Кино
Умер актер сериала «Государственная граница» Август Милованов
Актер снимался в трех сериях этого фильма. Кроме того, Милованов является народным артистом и лауреатом государственной премии Белоруссии.
Обновлено в 10:20
Игры
Представлен новый геймплейный трейлер Control с рейтрейсингом
Компания NVIDIA выпустила новый официальный трейлер игрового процесса для игры Control, в котором демонстрируются эффекты трассировки лучей в реальном времени.
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Происшествия
В Италии задержали россиянина, владеющего криптовалютной биржей
Россиянин Дмитрий Васильев, предполагаемый владелец компании—оператора криптовалютной биржи Wex, задержан в Италии, сообщает BBC.
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Шоу-бизнес
Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе порнорежиссера
«Съемочный процесс прошел в Санкт-Петербурге в Sweet Museum, Диана была полностью голой, для роли разделся и я. Клип сняли для молодого миллионера и начинающего певца Дениса Реброва», — рассказал Барецкий.
Обновлено в 07:00
Экономика
Оборонке запретят госзакупки импортной продукции
Как отмечается, госзакупки импортной продукции могут быть запрещены только для оборонной отрасли.
Обновлено в 10:22
Армия и оружие
«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне
Обновлено вчера в 16:13