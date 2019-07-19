Экономика
В Boeing подсчитали потери из-за простоя 737 MAXГазета.Ru 06:50
Компания Boeing подсчитала убытки из-за запрета на полеты для самой продаваемой модели своих лайнеров - линейки новейших 737 MAX. По итогам второго квартала компания может потерять около $5 млрд. Прежняя оценка ущерба из-за двух катастроф была скромнее - $1 млрд.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:50, Вашингтон
Происшествия
В Шереметьево прокомментировали инцидент с задымлением самолета
На горячей линии московского аэропорта Шереметьево прокомментировали инцидент с задымлением самолета. Факт произошедшего подтвердили.
Обновлено вчера в 19:33
Шоу-бизнес
Русскоязычные пользователи устроили флешмоб в инстаграме Леди Гаги
Более 280 000 комментариев русскоязычных пользователей получила на 17 июля запись на инстаграм-странице певицы Леди Гага.
Обновлено 17 июля в 12:34
Политика
СБУ обвинила «Мотор Сич» в финансировании ДНР
В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что группа компаний «Мотор Сич» на протяжении двух лет финансировала деятельность самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 10:06
Гаджеты
Ультрабюджетный смартфон Xiaomi Qin 2 получил вытянутый экран
Компания Xiaomi дала старт краудфандинговой кампании по сбору средств на смартфон Qin 2, который оценен всего в 73 доллара.
Обновлено в 08:07
Политика
Украинский ресторан вывесил табличку с оскорблением русскоязычных клиентов
Сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в ресторан табличку с оскорблением в адрес русскоговорящих клиентов, пишет Страна.ua.
Обновлено в 10:45
Политика
В Конгресс США внесли новый законопроект о санкциях против РФ
Санкции предлагается ввести против «24 высокопоставленных работников» Службы безопасности РФ и их соратников.
Обновлено в 01:57
Политика
Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Обновлено в 04:27
Происшествия
В столичном метро на ходу расцепились вагоны поезда
Прямо во время движения сцепка вагонов отсоединилась от поезда.
Обновлено в 10:25
Футбол
В «Ростове» отреагировали на факт переговоров «Арсенала» с Мирзовым
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» заявил, что не был осведомлён о предварительной договорённости тульского «Арсенала» с игроком Резиуаном Мирзовым.
Обновлено в 09:54
Технологии
Депутаты запретят продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО
Создатели законопроекта указывают, что запрет продажи гаджетов без предустановленного российского ПО никак не затронет их права потребителей – дополнительно устанавливать на устройствах зарубежное программное обеспечение никто не собирается запрещать.
Обновлено в 03:23
Хоккей
Призер Олимпийских игр покончил с собой
Бывший нападающий "Детроид Ред Вингс", обладателей серебряных медалей в составе сборной Канады на Олимпийских играх 1994 года, 48-летний хоккеист Грег Джонсон покончил с собой, сообщает Detroit Free Press.
Обновлено в 09:55
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Авто
Внешность обновленного Mitsubishi Pajero Sport рассекречена на фото
За неделю до официального дебюта в Сети появились первые живые фотографии обновленного Mitsubishi Pajero Sport.
Обновлено вчера в 10:53
Армия и оружие
Показано видео уничтожения российскими ВКС террористов на севере Сирии
Опубликовало видео с БПЛА, запечатлевшее удар ВКС России по группе боевиков, готовивших наступление на правительственные войска в Сирии.
Обновлено в 08:59
Политика
В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
Обновлено в 08:18
Общество
Greenpeace через FaceApp состарил Петербург, Байкал и ледники Арктики
Специалисты российского отделения Greanpeace воспользовались приложением FaceApp, чтобы показать, как будут выглядеть через несколько лет Петербург, Байкал и ледники Арктики.
Обновлено в 10:11
Авто
Уникальную версию нового Bentley Flying Spur продадут на аукционе
Стоит напомнить, что новый Bentley Flying Spur делит одну платформу с немецким Porsche Panamera.
Обновлено в 10:25
Происшествия
СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Экономика
«АЛРОСА» выручила $6,5 млн на аукционе во Владивостоке
С начала 2019 года "АЛРОСА" провела три аукциона во Владивостоке, суммарно выручив на них около $25 млн.
Обновлено в 10:36
Политика
Глава ДНР уличил Медведчука в наглой лжи
Напомним, что Медведчук, презентуя свою стратегию по урегулированию конфликта на Донбассе перед депутатами Европарламента, заверил, что лидеры ЛДНР якобы уже поддержали его план.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Суд оставил под стражей обвиняемую в вымогательстве экс-жену Цеповяза
Ростовский областной суд оставил под стражей Наталью Стришнюю, бывшую жену осужденного члена банды Цапков из станицы Кущевской Вячеслава Цеповяза, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:37
Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом
Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).
Обновлено в 07:52
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Происшествия
СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области.
Обновлено в 10:36
Политика
Зеленский подтвердил готовность обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.
Обновлено в 03:27
Религия
В Москве построят православную церковь по футуристическому проекту
На Верейской улице на западе Москвы по футуристическому архитектурному проекту будет построен православный храм священномученика Игнатия Богоносца.
Обновлено в 02:11