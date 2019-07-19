Компания Boeing подсчитала убытки из-за запрета на полеты для самой продаваемой модели своих лайнеров - линейки новейших 737 MAX. По итогам второго квартала компания может потерять около $5 млрд. Прежняя оценка ущерба из-за двух катастроф была скромнее - $1 млрд.

Происшествия В Шереметьево прокомментировали инцидент с задымлением самолета На горячей линии московского аэропорта Шереметьево прокомментировали инцидент с задымлением самолета. Факт произошедшего подтвердили.

Шоу-бизнес Русскоязычные пользователи устроили флешмоб в инстаграме Леди Гаги Более 280 000 комментариев русскоязычных пользователей получила на 17 июля запись на инстаграм-странице певицы Леди Гага.

Политика СБУ обвинила «Мотор Сич» в финансировании ДНР В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что группа компаний «Мотор Сич» на протяжении двух лет финансировала деятельность самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Гаджеты Ультрабюджетный смартфон Xiaomi Qin 2 получил вытянутый экран Компания Xiaomi дала старт краудфандинговой кампании по сбору средств на смартфон Qin 2, который оценен всего в 73 доллара.

Политика Украинский ресторан вывесил табличку с оскорблением русскоязычных клиентов Сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в ресторан табличку с оскорблением в адрес русскоговорящих клиентов, пишет Страна.ua.

Политика В Конгресс США внесли новый законопроект о санкциях против РФ Санкции предлагается ввести против «24 высокопоставленных работников» Службы безопасности РФ и их соратников.

Политика Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".

Происшествия В столичном метро на ходу расцепились вагоны поезда Прямо во время движения сцепка вагонов отсоединилась от поезда.

Футбол В «Ростове» отреагировали на факт переговоров «Арсенала» с Мирзовым Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» заявил, что не был осведомлён о предварительной договорённости тульского «Арсенала» с игроком Резиуаном Мирзовым.

Технологии Депутаты запретят продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО Создатели законопроекта указывают, что запрет продажи гаджетов без предустановленного российского ПО никак не затронет их права потребителей – дополнительно устанавливать на устройствах зарубежное программное обеспечение никто не собирается запрещать.

Хоккей Призер Олимпийских игр покончил с собой Бывший нападающий "Детроид Ред Вингс", обладателей серебряных медалей в составе сборной Канады на Олимпийских играх 1994 года, 48-летний хоккеист Грег Джонсон покончил с собой, сообщает Detroit Free Press.

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

Авто Внешность обновленного Mitsubishi Pajero Sport рассекречена на фото За неделю до официального дебюта в Сети появились первые живые фотографии обновленного Mitsubishi Pajero Sport.

Армия и оружие Показано видео уничтожения российскими ВКС террористов на севере Сирии Опубликовало видео с БПЛА, запечатлевшее удар ВКС России по группе боевиков, готовивших наступление на правительственные войска в Сирии.

Общество Greenpeace через FaceApp состарил Петербург, Байкал и ледники Арктики Специалисты российского отделения Greanpeace воспользовались приложением FaceApp, чтобы показать, как будут выглядеть через несколько лет Петербург, Байкал и ледники Арктики.

Авто Уникальную версию нового Bentley Flying Spur продадут на аукционе Стоит напомнить, что новый Bentley Flying Spur делит одну платформу с немецким Porsche Panamera.

Происшествия СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.

Экономика «АЛРОСА» выручила $6,5 млн на аукционе во Владивостоке С начала 2019 года "АЛРОСА" провела три аукциона во Владивостоке, суммарно выручив на них около $25 млн.

Политика Глава ДНР уличил Медведчука в наглой лжи Напомним, что Медведчук, презентуя свою стратегию по урегулированию конфликта на Донбассе перед депутатами Европарламента, заверил, что лидеры ЛДНР якобы уже поддержали его план.

Происшествия Суд оставил под стражей обвиняемую в вымогательстве экс-жену Цеповяза Ростовский областной суд оставил под стражей Наталью Стришнюю, бывшую жену осужденного члена банды Цапков из станицы Кущевской Вячеслава Цеповяза, сообщает ТАСС.

Политика «Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).

Политика Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.

Происшествия СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области.

Политика Зеленский подтвердил готовность обменять Вышинского на Сенцова Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.