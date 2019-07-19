Экономика

В Boeing обнародовали финансовые потери из-за проблем с 737 МАХRostov gazeta 07:21

Потери авиаконцерна Boeing за второй квартал текущего года, вызванные приостановлением использования модели 737 MAX, согласно предварительным прогнозам составят $5,6 млрд.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Boeing понесёт миллиардные потери

News.ruвчера в 19:47

Boeing оценил в $5,6 млрд потери из-за проблем с лайнерами 737 MAX

Коммерсантъвчера в 23:35

В Boeing раскрыли финансовые потери из-за проблем с 737 МАХ

Известиявчера в 23:17

Boeing отложил $5 млрд на компенсацию авиакомпаниям из-за модели 737 MAX

РБК10:29

Boeing во II квартале потеряет $5,6 миллиарда из-за проблем с 737 МАХ

РИА Новостивчера в 19:01

Boeing сообщает о почти $5 млрд убытков из-за запрета полётов 737 MAX

Life.ruвчера в 18:45

Boeing заявил о потерях в $4,9 млрд из-за запрета полетов и задержек заказов 737 MAX

ТАССвчера в 17:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 22:05, Вашингтон
Политика

«Нафтогаз» заявил о готовности к переговорам по транзиту

"Нафтогаз" заявил, что компания согласна с вариантом по транзиту российского газа через территорию Украины в Европу, который предложил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, и Киев готов работать над достижением договоренностей с Россией.
Обновлено в 03:56
Политика

Путин заявил о единстве России и Украины

Как отмечается, во время общения с кинорежиссером Путин признался, что считает почти единым целом жителей России и Украины.
Обновлено в 18:30
Общество

Исследование показало рост спроса на пилотов в России за два года

Почти в четыре раза за два года вырос спрос на пилотов в России, это может быть связано с оживлением экономики и активным развитием малой авиации, рассказали РИА Новости во ВНИИ труда.
Обновлено в 20:24
Политика

Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Политика

Украинский министр назвал «цирком» новый указ Зеленского

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено в 20:32
Политика

Иран заявил о захвате британского танкера

Обновлено в 14:35
Экономика

Губернатор Ленобласти приедет в Кингисепп с рабочим визитом

В пятницу, 19 июля, состоится рабочая поездка главы 47 региона Александра Дрозденко в Кингисеппский район.
Обновлено в 01:12
Общество

Около 11 тыс. россиян получают зарплату более 1 млн рублей

Зарплату более 1 млн руб. в месяц получает не менее 11 тыс. человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 01:52
Политика

Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду

Обновлено в 20:17
Энергетика

Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо

«С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.
Обновлено в 14:21
Космос

Запуск грузового корабля Dragon на МКС отложили до 24 июля

Запуск грузового корабля Dragon на Международную космическую станцию (МКС) состоится не раньше 24 июля, сообщила компания SpaceX.
Обновлено в 20:12
Авто

Центр для разработки беспилотников BMW и Tencent откроют в Китае

Две компании, немецкий автопроизводитель BMW и китайская компания Tencent, собираются совместными усилиями открыть вычислительный центр по проектировке беспилотных машин.
Обновлено в 12:16
Кино

Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»

Обновлено в 18:46
Экономика

S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
Обновлено в 18:10
Кино

В сети появился второй трейлер сериала «Темные начала»

В сети появился второй трейлер сериала "Темные начала". Новое фэнтези снимают по одноименной трилогии английского писателя Филипа Пулмана.
Обновлено в 08:56
Авто

Внешность обновленного Mitsubishi Pajero Sport рассекречена на фото

За неделю до официального дебюта в Сети появились первые живые фотографии обновленного Mitsubishi Pajero Sport.
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия

Хакеры взломали сайт и Twitter Скотленд-Ярда для рассылки оскорблений

Электронный почтовый ящик лондонской полиции был взломан хакерами для отправки писем странного, а иногда нецензурного содержания.
Обновлено в 21:21
Игры

Леди Гага не появится в Cyberpunk 2077

Координатор Cyberpunk 2077 Элвин Лю развеял слухи о том, что в игре появится певица и продюсер Леди Гага.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие

Саудовская Аравия разрешила разместить США войска

Обновлено в 21:45
Политика

Путин раскритиковал иркутские власти после наводнения в регионе

За что Путин раскритиковал чиновников Во вторник президент России Владимир Путин во второй раз после катастрофических паводков в регионе прибыл в Иркутскую область.
Обновлено в 15:49
Политика

Путин разрешил иностранцам ехать в Петербург с электронной визой

Президент России Владимир Путин распорядился создать указ, по которому принимать туристов в Петербурге будут и с электронными визами.
Обновлено вчера в 11:30
Политика

Саммиты БРИКС и ШОС перенесут из Челябинска в Петербург

В свою очередь Текслер поблагодарил за решение сохранить ранее предусмотренный объем федеральных средств.
Обновлено в 14:00
Происшествия

В районе Афин произошло землетрясение магнитудой 5,3

В Афинах произошло заметное землетрясение.
Обновлено в 08:01
Общество

Минприроды изменило границы заповедника в Арктике для компании Босова

Какие изменения внесло Минприроды Минприроды разрешило "Востокуглю" Дмитрия Босова и Александра Исаева добывать уголь в зоне Большого Арктического заповедника, сообщил РБК один из участников прошедшего в среду у вице-премьера Максима Акимова заседания проектного комитета Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес

Лобода получила травму на концерте

Певица Светлана Лобода получила травму во время концерта.
Обновлено в 17:59
Происшествия

Водитель с лопатой спас от насильника сотрудницу АЗС под Омском

Спасителем оказался водитель другого автомобиля, который ударил насильника лопатой. В настоящее время подозреваемый задержан.
Обновлено в 15:41
Общество

В Венеции туристов оштрафовали на €950 за приготовление кофе на мосту

Обновлено в 22:01
Футбол

Де Лигт сказал, у кого хотел бы учиться в «Ювентусе»

Новичок туринского «Ювентуса», голландский защитник Матейс Де Лигт рассказал о том, какую ответственность накладывает на него выбранный номер, а также у кого он хотел бы учиться в новом клубе.
Обновлено в 10:16
Происшествия

В Петербурге грузовик с металлоломом столкнулся с автобусом

На Софийской улице Санкт-Петербурга грузовик с прицепом, нагруженным металлоломом, после проезда на запрещающий сигнал столкнулся с автобусом.
Обновлено в 19:17
Интернет

Forbes: приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн

Разработчики приложения для смартфонов FaceApp в период с 9 по 19 июля заработали более $1 млн на фоне резкого роста популярности продукта, передаёт российское издание Forbes.
Обновлено в 17:02
Главное