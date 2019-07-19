Экономика
В Boeing обнародовали финансовые потери из-за проблем с 737 МАХRostov gazeta 07:21
Потери авиаконцерна Boeing за второй квартал текущего года, вызванные приостановлением использования модели 737 MAX, согласно предварительным прогнозам составят $5,6 млрд.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 22:05, Вашингтон
Политика
«Нафтогаз» заявил о готовности к переговорам по транзиту
"Нафтогаз" заявил, что компания согласна с вариантом по транзиту российского газа через территорию Украины в Европу, который предложил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, и Киев готов работать над достижением договоренностей с Россией.
Обновлено в 03:56
Политика
Путин заявил о единстве России и Украины
Как отмечается, во время общения с кинорежиссером Путин признался, что считает почти единым целом жителей России и Украины.
Обновлено в 18:30
Общество
Исследование показало рост спроса на пилотов в России за два года
Почти в четыре раза за два года вырос спрос на пилотов в России, это может быть связано с оживлением экономики и активным развитием малой авиации, рассказали РИА Новости во ВНИИ труда.
Обновлено в 20:24
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Политика
Украинский министр назвал «цирком» новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено в 20:32
Политика
Иран заявил о захвате британского танкера
Обновлено в 14:35
Экономика
Губернатор Ленобласти приедет в Кингисепп с рабочим визитом
В пятницу, 19 июля, состоится рабочая поездка главы 47 региона Александра Дрозденко в Кингисеппский район.
Обновлено в 01:12
Общество
Около 11 тыс. россиян получают зарплату более 1 млн рублей
Зарплату более 1 млн руб. в месяц получает не менее 11 тыс. человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 01:52
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду
Обновлено в 20:17
Энергетика
Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо
«С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.
Обновлено в 14:21
Космос
Запуск грузового корабля Dragon на МКС отложили до 24 июля
Запуск грузового корабля Dragon на Международную космическую станцию (МКС) состоится не раньше 24 июля, сообщила компания SpaceX.
Обновлено в 20:12
Авто
Центр для разработки беспилотников BMW и Tencent откроют в Китае
Две компании, немецкий автопроизводитель BMW и китайская компания Tencent, собираются совместными усилиями открыть вычислительный центр по проектировке беспилотных машин.
Обновлено в 12:16
Кино
Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»
Обновлено в 18:46
Экономика
S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
Обновлено в 18:10
Кино
В сети появился второй трейлер сериала «Темные начала»
В сети появился второй трейлер сериала "Темные начала". Новое фэнтези снимают по одноименной трилогии английского писателя Филипа Пулмана.
Обновлено в 08:56
Авто
Внешность обновленного Mitsubishi Pajero Sport рассекречена на фото
За неделю до официального дебюта в Сети появились первые живые фотографии обновленного Mitsubishi Pajero Sport.
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия
Хакеры взломали сайт и Twitter Скотленд-Ярда для рассылки оскорблений
Электронный почтовый ящик лондонской полиции был взломан хакерами для отправки писем странного, а иногда нецензурного содержания.
Обновлено в 21:21
Игры
Леди Гага не появится в Cyberpunk 2077
Координатор Cyberpunk 2077 Элвин Лю развеял слухи о том, что в игре появится певица и продюсер Леди Гага.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила разместить США войска
Обновлено в 21:45
Политика
Путин раскритиковал иркутские власти после наводнения в регионе
За что Путин раскритиковал чиновников Во вторник президент России Владимир Путин во второй раз после катастрофических паводков в регионе прибыл в Иркутскую область.
Обновлено в 15:49
Политика
Путин разрешил иностранцам ехать в Петербург с электронной визой
Президент России Владимир Путин распорядился создать указ, по которому принимать туристов в Петербурге будут и с электронными визами.
Обновлено вчера в 11:30
Политика
Саммиты БРИКС и ШОС перенесут из Челябинска в Петербург
В свою очередь Текслер поблагодарил за решение сохранить ранее предусмотренный объем федеральных средств.
Обновлено в 14:00
Происшествия
В районе Афин произошло землетрясение магнитудой 5,3
В Афинах произошло заметное землетрясение.
Обновлено в 08:01
Общество
Минприроды изменило границы заповедника в Арктике для компании Босова
Какие изменения внесло Минприроды Минприроды разрешило "Востокуглю" Дмитрия Босова и Александра Исаева добывать уголь в зоне Большого Арктического заповедника, сообщил РБК один из участников прошедшего в среду у вице-премьера Максима Акимова заседания проектного комитета Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
Лобода получила травму на концерте
Певица Светлана Лобода получила травму во время концерта.
Обновлено в 17:59
Происшествия
Водитель с лопатой спас от насильника сотрудницу АЗС под Омском
Спасителем оказался водитель другого автомобиля, который ударил насильника лопатой. В настоящее время подозреваемый задержан.
Обновлено в 15:41
Футбол
Де Лигт сказал, у кого хотел бы учиться в «Ювентусе»
Новичок туринского «Ювентуса», голландский защитник Матейс Де Лигт рассказал о том, какую ответственность накладывает на него выбранный номер, а также у кого он хотел бы учиться в новом клубе.
Обновлено в 10:16
Происшествия
В Петербурге грузовик с металлоломом столкнулся с автобусом
На Софийской улице Санкт-Петербурга грузовик с прицепом, нагруженным металлоломом, после проезда на запрещающий сигнал столкнулся с автобусом.
Обновлено в 19:17
Интернет
Forbes: приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн
Разработчики приложения для смартфонов FaceApp в период с 9 по 19 июля заработали более $1 млн на фоне резкого роста популярности продукта, передаёт российское издание Forbes.
Обновлено в 17:02