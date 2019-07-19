Экономика
В Boeing обнародовали финансовые потери из-за проблем с 737 МАХRostov gazeta вчера в 07:21
Потери авиаконцерна Boeing за второй квартал текущего года, вызванные приостановлением использования модели 737 MAX, согласно предварительным прогнозам составят $5,6 млрд.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 05:16, Вашингтон
Политика
Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери
Обновлено в 01:10
Армия и оружие
ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня
Народная милиция самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) издала приказ о прекращении огня с полуночи 21 июля в рамках договора о перемирии в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Политика
Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется в эфир
Отстраненный на два месяца от работы журналист «Рустави 2» Георгия Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться к выполнению своих служебных обязанностей.
Обновлено в 05:07
Происшествия
СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400
По данным правоохранительных органов, заключенный контракт не был выполнен полностью, хотя в 2016 году завод все же начал работать.
Обновлено вчера в 20:15
Общество
На Свердловскую область надвигаются грозы и шквалистый ветер
Обновлено в 02:47
Единоборства
Российскому боксеру Дадашеву провели трепанацию черепа после боя
Российскому боксеру Максиму Дадашеву, госпитализированному после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США, сделана операция по поводу внутричерепной гематомы, долгосрочный прогноз восстановления спортсмена неизвестен, сообщает на своей странице в Twitter журналист ESPN Стив Ким.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Король Саудовской Аравии объявил о готовности разместить в стране военный контингент США.
Обновлено вчера в 19:46
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Кино
Владимир Фурдик объяснил смерть Короля Ночи в «Игре престолов»
Обновлено в 00:15
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его партия "Движение новых сил" отказывается участвовать в выборах в Раду, которые пройдут завтра, 21 июля.
Обновлено вчера в 18:07
Армия и оружие
Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая
Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Муж Инны Чуриковой рассказал, что актриса идёт на поправку
Муж народной артистки СССР Инны Чуриковой Глеб Панфилов в беседе с ТАСС рассказал, что актриса идёт на поправку.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Лукашенко подписал закон об амнистии
Белорусский лидер подписал закон, принятый и одобреный ранее обеими палатами парламента, согласно которому от уголовного наказания будут освобождены около шести тысяч человек.
Обновлено в 03:36
Общество
Визит Путина в Тулун скрыли от местных жителей
Жители города Тулун в Иркутской области, который пострадал от наводнения, не знали о визите российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
Бой танков Abrams и Т-72М сняли на видео в Польше
Учебный бой между американским боевым танком Abrams и советским Т-72М попал на видео.
Обновлено в 04:47
Футбол
У Зидана есть план по трансферу Погба в «Реал»
В любом случае у клуба есть план. Я выгляжу глупо, когда отвечаю одно и то же про Погба.
Обновлено в 01:40
Футбол
Конте: у «Интера» возникли трудности на трансферном рынке
Наставник «Интера» Антонио Конте заявил, что у клуба существуют проблемы с продажей игроков на трансферном рынке.
Обновлено в 01:18
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Политика
Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии
"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Двоих подмосковных следователей задержали за получение взятки
Петренко отметила, что факт получения взятки выявлен Главным следственным управлением СКР по Московской области и ФСБ России.
Обновлено в 02:58
Гаджеты
Xiaomi готовит недорогой смартфон с вытянутым экраном Qin 2
Обновлено в 04:58
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено вчера в 12:24
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
Глава отдела МВД Москвы уволилась после ареста коллеги из ФСБ
Руководитель "банковского" отдела Главного следственного управления МВД Москвы Полина Цыпина уволилась со службы.
Обновлено в 03:58
Музыка
Эд Ширан выступил в футболке сборной России
Обновлено вчера в 18:34
Политика
Правительство одобрило создание единого ресурса с данными о населении
Комиссия кабмина о законопроектной деятельности одобрила законопроект о создании единого информационного ресурса, в котором будут содержаться сведения о населении России, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено 17 июля в 09:20
Политика
В Иране заявили о задержании британского танкера в Ормузском проливе
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о задержании в районе Ормузского пролива британского нефтяного танкера Stena Impero.
Обновлено вчера в 14:13
Наука
В Китае обнаружили древние рисунки на костях возрастом 125 тысяч лет
В Китае нашли древнейшие рисунки на костях, возраст которых составляет около 105–125 тысяч лет.
Обновлено 18 июля в 14:34
Происшествия
Пассажир метро в Петербурге порезал двух глухонемых мужчин
Пассажир метро в Санкт-Петербурге набросился с ножом на двух мужчин, которые промолчали в ответ на заданный им вопрос.
Обновлено в 03:44
Политика
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
Обновлено вчера в 22:41