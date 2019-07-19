Экономика
В Boeing обнародовали финансовые потери из-за проблем с 737 МАХRostov gazeta вчера в 07:21
Потери авиаконцерна Boeing за второй квартал текущего года, вызванные приостановлением использования модели 737 MAX, согласно предварительным прогнозам составят $5,6 млрд.
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Происшествия
На Анастасию Приходько напали на концерте в Виннице
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро
В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Луценко заявил о «проверке десятков тысяч лиц» из-за убийства Шеремета
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в рамках расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета «допрошены сотни лиц и проверены десятки тысяч».
Обновлено в 07:41
Происшествия
Спящую россиянку изнасиловали в Барселоне
Двое граждан Румынии могут быть причастны к изнасилованию и незаконном лишении свободы молодой россиянки в Барселоне.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес
Сестра Ольги Бузовой решила стать певицей
Сестра телеведущей Ольги Бузовой Анна записывает свою дебютную композицию.
Обновлено в 02:29
Общество
Умер аргентинский архитектор Сезар Пелли
Обновлено вчера в 20:52
Футбол
«Ливерпуль» представил третий комплект формы с бирюзовыми вставками
«Ливерпуль» представил третий комплект формы на сезон-2019/20, сообщает пресс-служба команды.
Обновлено в 05:41
Политика
Путин раскритиковал иркутские власти после наводнения в регионе
Обновлено вчера в 15:49
Космос
Китайская космическая лаборатория «Тяньгун-2» вошла в атмосферу Земли
Модуль был запущен в космос 15 сентября 2016 года, с его помощью проверялась технология жизнеобеспечения для будущей китайской орбитальной станции и отработка стыковки с грузовыми кораблями.
Обновлено вчера в 10:14
Политика
Оскорбивший Путина грузинский ведущий вернется в эфир
Грузинский журналист Георгий Габуния, отстраненный от работы за нецензурную брань в адрес Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания.
Обновлено в 05:37
Футбол
«Рубин» объявил об аренде нападающего «Ростова» Кьяртанссона
Нападающий сборной Исландии по футболу Видар Кьяртанссон перешел из "Ростова" в "Рубин" на правах аренды, сообщается на официальном сайте казанской команды.
Обновлено в 03:44
Игры
На выходных в Steam можно бесплатно сыграть в Borderlands
Borderlands Game of the Year Enhanced доступна для бесплатной игры в Steam на выходных. Предложение закончится 22 июля.
Обновлено вчера в 15:07
Спорт
Россия завоевала восьмое золото на ЧМ по водным видам спорта
Обновлено в 06:20
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Обновлено вчера в 15:05
Общество
Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней
Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.
Обновлено в 00:31
Общество
В России предложили не считать пиво алкоголем
Как отмечается, Минпромторг предложил перестать считать пиво алкогольной продукцией.
Обновлено в 05:38
Политика
Новая глава Еврокомиссии призывает говорить с Россией с позиции силы
"Наша привилегия как демократических стран – отвечать прозрачностью, свободой прессы и открытым обсуждением", - цитирует слова Урсулы фон дер Ляйен РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:38
Политика
Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссера
Американский кинорежиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом для его дочери.
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
Инна Чурикова попала в реанимацию в тяжелом состоянии
В настоящий момент актриса театра и кино находится в тяжелом состоянии. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на справочную службу больницы.
Обновлено вчера в 02:39
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 тысяч рублей
Половина россиян получает зарплату ниже 34,5 тысячи рублей, следует из результатов исследования Росстат.
Обновлено 18 июля в 12:12
Армия и оружие
Показано видео уничтожения российскими ВКС террористов на севере Сирии
Опубликовало видео с БПЛА, запечатлевшее удар ВКС России по группе боевиков, готовивших наступление на правительственные войска в Сирии.
Обновлено вчера в 08:59
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов показал на фото кормление семимесячной дочери
Известный исполнитель Эмин Агаларов поделился с поклонниками снимком, где запечатлен момент кормления его семимесячной дочери Афины.
Обновлено в 06:57
Политика
Украинская пиццерия приклеила на дверь свинью цветов российского флага
По его данным, на наклейке изображена перечеркнутая свинья, раскрашенная в цвета российского триколора.
Обновлено вчера в 12:37
Музыка
Эд Ширан выступил в футболке сборной России
Обновлено вчера в 18:34
Энергетика
Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо
В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
Обновлено вчера в 21:13
Экономика
Россиян предупредили о сильном подорожании красной икры
Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев предупредил о росте цен на красную рыбу и икру на 25-30 процентов в 2019 году, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:28