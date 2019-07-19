Экономика

В Boeing обнародовали финансовые потери из-за проблем с 737 МАХRostov gazeta вчера в 07:21

Потери авиаконцерна Boeing за второй квартал текущего года, вызванные приостановлением использования модели 737 MAX, согласно предварительным прогнозам составят $5,6 млрд.
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Boeing отложил $5 млрд на компенсацию авиакомпаниям из-за модели 737 MAX

РБКвчера в 10:29

Boeing во II квартале потеряет $5,6 миллиарда из-за проблем с 737 МАХ

РИА Новости18 июля в 19:01

В Boeing раскрыли финансовые потери из-за проблем с 737 МАХ

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Boeing понесёт миллиардные потери

News.ru18 июля в 19:47

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Коммерсантъ18 июля в 23:35

Boeing сообщает о почти $5 млрд убытков из-за запрета полётов 737 MAX

Life.ru18 июля в 18:45

Boeing заявил о потерях в $4,9 млрд из-за запрета полетов и задержек заказов 737 MAX

ТАСС18 июля в 17:20
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 08:20, Вашингтон
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Луценко заявил о «проверке десятков тысяч лиц» из-за убийства Шеремета

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Грузинский журналист Георгий Габуния, отстраненный от работы за нецензурную брань в адрес Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания.
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Боксер Максим Дадашев перенес трепанацию черепа после боя в США

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Нападающий сборной Исландии по футболу Видар Кьяртанссон перешел из "Ростова" в "Рубин" на правах аренды, сообщается на официальном сайте казанской команды.
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Россия завоевала восьмое золото на ЧМ по водным видам спорта

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Иран задержал британский нефтяной танкер

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В России предложили не считать пиво алкоголем

Как отмечается, Минпромторг предложил перестать считать пиво алкогольной продукцией.
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Политика

Новая глава Еврокомиссии призывает говорить с Россией с позиции силы

"Наша привилегия как демократических стран – отвечать прозрачностью, свободой прессы и открытым обсуждением", - цитирует слова Урсулы фон дер Ляйен РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:38
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Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссера

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В настоящий момент актриса театра и кино находится в тяжелом состоянии. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на справочную службу больницы.
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ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России

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Пригожин рассказал, на что звезды тратят многомиллионные гонорары

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Экономика

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В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
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Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев предупредил о росте цен на красную рыбу и икру на 25-30 процентов в 2019 году, передает «Интерфакс».
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