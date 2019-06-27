В Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный рискLenta.ru 16:39

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обнаружило новый "потенциальный фактор риска" в Boeing 737 MAX, который предписано устранить, заявил РИА Новости в среду представитель ведомства.

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Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило новый потенциальный источник риска в самолетах Boeing 737 MAX. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник. Источник риска обнаружили во время испытаний на прошлой неделе, отметил собеседник агентства.

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