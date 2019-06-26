В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAXRT на русском 17:10

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обнаружило новый "потенциальный фактор риска" в Boeing 737 MAX, который предписано устранить, заявил РИА Новости в среду представитель ведомства.

с чего всё началось

Федеральное авиационное управление США приостановило проведение сертификационного испытательного полёта самолёта Boeing 737 MAX после обнаружения нового потенциального фактора риска в конструкции лайнера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAX

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