Происшествия

В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAXRT на русском 17:10

Федеральное авиационное управление США приостановило проведение сертификационного испытательного полёта самолёта Boeing 737 MAX после обнаружения нового потенциального фактора риска в конструкции лайнера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.
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В Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный риск

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обнаружило новый "потенциальный фактор риска" в Boeing 737 MAX, который предписано устранить, заявил РИА Новости в среду представитель ведомства.
РИА Новости16:48

Подробнее о событии

Reuters узнал об обнаружении нового фактора риска для Boeing 737 MAX

РБК17:35

В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAX

RT на русском17:10

В Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный риск

Lenta.ru16:39

В Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный риск

РИА Новости16:48

В Boeing 737 MAX обнаружен новый опасный дефект

Известия16:35

У Boeing 737 MAX нашли новое смертельное нарушение

Газета.Ru16:35

Reuters: сертификационный полет Boeing 737 MAX отложили из-за нового источника риска

ТАСС16:32
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 19:10, Вашингтон
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Обновлено в 16:34
Политика

Украинскую делегацию нецензурно обругали в курилке ПАСЕ

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с раздражением и злостью отреагировали на поведение украинской делегации во время голосования за возвращение России в состав этой международной организации.
Обновлено в 06:41
Общество

United Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября

Авиакомпания United Airlines продлила остановку своего парка Boeing 737 MAX до 3 сентября, в результате будут отменены 1,3 тысячи рейсов в июле, 1,9 тысячи рейсов в августе, говорится в заявлении авиакомпании, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Обновлено в 18:16
Политика

Мадуро заявил, что все участники последней попытки переворота пойманы

Обновлено в 18:29
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Китай производит большой объем закупок авиационных двигателей у России

Обновлено вчера в 07:36
Музыка

Умер лидер группы «Високосный год» Илья Калинников

Обновлено в 18:44
Футбол

РФС утвердил новый лимит на легионеров

В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес

Гагарина может на год переехать в Китай

Полина Гагарина в китайском вокальном шоу Singer заняла пятое место. Для певицы конкурс многое значит.
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Интернет

Google будет автоматически чистить историю браузера

Google всерьез взялась за безопасность своих пользователей.
Обновлено в 16:48
Общество

В Госдуме оценили сообщения о токсичной воде в Байкале

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о токсичной воде в Байкале.
Обновлено в 10:54
Политика

Глава OMV допустил перенос запуска «Северного потока-2» из-за Дании

Австрийская нефтегазовая компания OMV допускает, что газопровод «Северный поток-2» будет запущен позже запланированного срока, если Дания затянет согласование маршрута газопровода в водах страны.
Обновлено в 03:32
Общество

Асфальт в Ударное за 172 миллиона приведет к дачам и прачечной

Дорогу в село Ударное из Шахтерска восстановят. Это обойдется в 172 миллиона рублей.
Обновлено в 18:28
Здоровье

Врач рассказала, как распознается на начальной стадии рак яичников

Согласно статистике специалистов из США, ежегодно среди американок диагностируется более 20 тысяч случаев развития рака яичников.
Обновлено в 04:42
Политика

В конгрессе США решили ограничить полномочия Трампа по Ирану

В американском конгрессе призвали ограничить полномочия президента страны Дональда Трампа в том, что касается возможного начала войны с иранской стороной.
Обновлено в 18:59
Происшествия

ЧП в Петербурге: водитель без прав сбил коляску с ребенком

Обновлено в 17:44
Авто

В России названы города с самым большим количеством автомобилей

Самое большое число зарегистрированных автомобилей наблюдается в Москве и составляет почти 3,7 млн машин.
Обновлено в 10:18
Общество

Принц Уильям разнервничался из-за ориентации своих детей

Принц Уильям признался, что нервничает из-за того, что у его детей может быть нетрадиционная ориентация.
Обновлено в 17:48
Политика

Россия собралась возвратить долг ПАСЕ

Ранее сообщалось, что ПАСЕ голосованием утвердила восстановление прав российской делегации.
Обновлено в 12:56
Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом доме

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Политика

Уход делегации с сессии ПАСЕ из-за России опровергли в Словакии

Совместное заявление, опровергающее уход делегации Словакии с сессии ПАСЕ из-за России, опубликовали спикер парламента республики Андрей Данко и руководитель словацкой делегации Любош Блага.
Обновлено в 18:13
Транспорт

Названо самое распространенное нарушение ПДД в Москве

Обновлено в 06:25
Армия и оружие

НАТО примет политические и военные меры на случай прекращения ДРСМД

НАТО намерена принять политические и военные меры для усиления своего потенциала сдерживания на случай прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 11:50
Политика

Россия назвала сроки завершения поставок С-400 в Турцию

Обновлено в 15:31
Политика

МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков

Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 13:04
Политика

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено вчера в 11:23
Политика

КГИ назвал уголовное дело вторым по частоте вариантом участи мэров

Авторы доклада «Особенности ротации корпуса мэров в современной России» (есть у РБК) зафиксировали три основные тенденции: градоначальники часто подвергаются уголовным преследованиям, уровень их образования из-за почти полной отмены прямых выборов снизился, а женщины на эти позиции допускаются крайне редко.
Обновлено в 16:25
Политика

Украина не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы

Украина не допустит присутствия на парламентских выборах представителей от ПАСЕ, являющихся гражданами РФ.
Обновлено в 18:01
Происшествия

Суд арестовал «московского отравителя»

Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:53
Происшествия

Лидеру тамбовской ОПГ Барсукову сократили срок на полгода

Обновлено в 17:19
Экономика

В Счетной палате заинтересовались, зачем таможне штатные художники

Уточняется, что студия художников (в штате 5 человек) входит в состав службы социального развития и обеспечения ЦБТ ФТС.
Обновлено в 18:07
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