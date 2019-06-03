В Boeing 737 MAX нашли дефектные деталиГазета.Ru вчера в 17:09

с чего всё началось

Как отмечается, неправильные запчасти возможно придется заменить в 312 самолетах. При этом неисправными могут быть до 148 деталей в лайнерах. Ранее СМИ сообщили, что Boeing откажется от тренажеров на 737 MAX.

Шоу-бизнес Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Юрий Поляков.

Политика Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.

Футбол Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.

Общество Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.

Шоу-бизнес Яна Рудковская втянула маленького сына в жалкую склоку Яна стала оправдываться, а после совершила не самый обдуманный поступок — подключила к склоке с недоброжелателями маленького Сашу.

Армия и оружие Трамп призвал Россию прекратить «бомбардировки» Идлиба Президент США Дональд Трамп заявил, что «слышал» о том, что Россия, Сирия и Иран якобы ведут «бомбардировки сирийской провинции Идлиб», и потребовал от трёх стран прекратить подобные действия.

Происшествия Смертельное ДТП на «Коле» переросло в уголовное дело Как в понедельник, 3 июня, сообщили корреспонденту 47news в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, по факту аварии возбуждено уголовное дело по ст.264 ч.3 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее тяжкие последствия).

Авто Отечественная LADA Vesta поступила на службу в полицию Словакии Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии в мае 2019 года получила новый автомобиль – универсал LADA Vesta SW Cross.

Общество В Самарской области отключают аналоговое вещание В Самарской области 3 июня отключается аналоговое вещание.

Космос Инопланетяне случайно продемонстрировали свои тайные возможности Специалисты отмечают, что не всегда инопланетяне пытаются скрыть свой интерес к определенным районам Земли.

Общество В Приморье в «китовую тюрьму» стали водить детские экскурсии Бесплатные экскурсии для детей стали проводить в так называемой "китовой тюрьме", расположенной в бухте Средняя под Находкой в Приморском крае.

Политика В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Происшествия Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116 человек Число пострадавших при взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске увеличилось до 116 человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Нижегородской области.

Футбол Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018 по футболу Жена защитника футбольного клуба «Ростов» Ивана Новосельцева баскетболистка Катерина Кейру заявила, что её супруг на чемпионате мира-2018 болел против сборной России.

Происшествия Мальчик скончался на зарядке в детском лагере в Приамурье Мальчик скончался во время утренней зарядки в детском оздоровительном лагере "Колосок" в Амурской области, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе правительства региона.

Экономика Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбора Предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции выдвинули в федеральном проекте «Трезвая Россия», сообщают 3 июня «Известия».

Политика Профессор из США напомнил о решающем вкладе СССР в разгром нацистов Профессор истории из американского колледжа Дикинсона Карл Куалс напомнил о решающей роли Красной Армии в победе на нацизмом во время Второй мировой войны.

Происшествия Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье 24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в ходе драки в Подмосковье.

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Армия и оружие В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей Корветы проекта 20386 могут стать заменой фрегатам проекта 11356, строительство которых приостановили в связи со срывом поставок силовых установок с Украины.

Политика Усс ответил на слова главы Счетной палаты края об угрозах в ее адрес Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал интервью с главой региональной Счетной палаты Татьяной Давыденко, в котором поднималась тема угроз в ее адрес.

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Авто Опубликованы «живые» фото интерьера новой Hyundai Sonata Судя по фотографиям, интерьер новой Hyundai Sonata серьезно преобразился: появились новый четырехспицевый мультифункциональный руль, большой «парящий» тачскрин мультимедийного комплекса, блок управления климатом с сенсорным управлением и кнопки переключения передач, пришедшие на смену традиционному селектору автоматической трансмиссии.