Происшествия
В Boeing 737 MAX нашли дефектные деталиГазета.Ru вчера в 17:09
Как отмечается, неправильные запчасти возможно придется заменить в 312 самолетах. При этом неисправными могут быть до 148 деталей в лайнерах. Ранее СМИ сообщили, что Boeing откажется от тренажеров на 737 MAX.
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с чего всё началось
«Boeing проинформировала FAA, что рельсы отклоняемых предкрылков определённых 737 NG и 737 MAX могли быть произведены не должным образом и могут не соответствовать всем применимым обязательным требованиям к прочности и сроку службы», — указано в сообщении.RT на русскомвчера в 17:12
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Компания Boeing в десятках самолетов моделей 737MAX и 737NG обнаружила дефектные запчасти
Народные новостивчера в 16:13
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Обновлено вчера в 23:27
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Полиция Харькова завела два дела по факту сноса памятника Жукову
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Специалисты отмечают, что не всегда инопланетяне пытаются скрыть свой интерес к определенным районам Земли.
Обновлено вчера в 23:27
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В Приморье в «китовую тюрьму» стали водить детские экскурсии
Бесплатные экскурсии для детей стали проводить в так называемой "китовой тюрьме", расположенной в бухте Средняя под Находкой в Приморском крае.
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В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Обновлено в 01:07
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Мальчик скончался на зарядке в детском лагере в Приамурье
Мальчик скончался во время утренней зарядки в детском оздоровительном лагере "Колосок" в Амурской области, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе правительства региона.
Обновлено вчера в 22:46
Экономика
Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбора
Предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции выдвинули в федеральном проекте «Трезвая Россия», сообщают 3 июня «Известия».
Обновлено вчера в 18:57
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Профессор истории из американского колледжа Дикинсона Карл Куалс напомнил о решающей роли Красной Армии в победе на нацизмом во время Второй мировой войны.
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Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье
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Обновлено в 02:14
Армия и оружие
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Корветы проекта 20386 могут стать заменой фрегатам проекта 11356, строительство которых приостановили в связи со срывом поставок силовых установок с Украины.
Обновлено вчера в 20:43
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Усс ответил на слова главы Счетной палаты края об угрозах в ее адрес
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Обновлено в 03:00
Происшествия
Небольшой самолет разбился в Канаде, есть жертвы
Как сообщает телеканал CTV, в канадской провинции Альберта вскоре после вылета из аэропорта города Медисин-Хэт потерпел крушение небольшой самолет.
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Экономика
18% россиян пожаловались на снижение зарплат
В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Футбол
Моуринью оценил верность назначения пенальти в финале Лиги чемпионов
На первой минуте матча главный арбитр матча Дамир Скомина назначил пенальти в ворота Тоттенхэма, который исполнил форвард Ливерпуля Мохамед Салах.
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В Полюстрово мужчина украл огромный мешок корма для собак
Накануне в полицию обратился гражданин, который сообщил, что неизвестный похитил из зоомагазина на Полюстровском проспекте 14-килограммовый мешок с кормом для собак.
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Авто
Опубликованы «живые» фото интерьера новой Hyundai Sonata
Судя по фотографиям, интерьер новой Hyundai Sonata серьезно преобразился: появились новый четырехспицевый мультифункциональный руль, большой «парящий» тачскрин мультимедийного комплекса, блок управления климатом с сенсорным управлением и кнопки переключения передач, пришедшие на смену традиционному селектору автоматической трансмиссии.
Обновлено вчера в 01:58
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В Горловке украинские силовики обстреляли контрольно-пропускной пункт
Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что украинские силовики в понедельник ночью обстреляли пункт пропуска «Майорск» в Донбассе.
Обновлено в 02:00