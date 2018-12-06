с чего всё началось

Информационное агентство Bloomberg подготовило список главных политических угроз для роста мировой экономики в 2019 году. По мнению его составителей, на динамику глобального ВВП способны негативно повлиять в том числе торговые войны, Brexit и нефть.

В Bloomberg назвали риски для мировой экономики в 2019 году

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