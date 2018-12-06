Экономика
Информационное агентство Bloomberg подготовило список главных политических угроз для роста мировой экономики в 2019 году. По мнению его составителей, на динамику глобального ВВП способны негативно повлиять в том числе торговые войны, Brexit и нефть.
Российская газета00:10
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с чего всё началось
Аналитики агентства Bloomberg отнесли мировые торговые войны, Brexit и состояние цен на нефть к основным рискам, которые могут повлиять на рост мировой экономики в 2019 году.ТАССвчера в 10:34
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В 2019 году на мировую экономику навалятся «Брексит», нефть и торговые войны
Коммерсантъвчера в 12:15
Автоматически обработано 7129 источников, обновлено в 04:07, Ашберн
Экономика
ЦБ аннулировал лицензии у двух банков
В обоих случаях лицензия аннулирована в связи с решением банков о добровольной ликвидации.
Обновлено в 03:53
Энергетика
Комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти
Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендует участникам сделки сократить добычу нефти на первую половину 2019 года.
Обновлено в 03:43
Экономика
Великобритания приостанавливает выдачу инвестиционных виз
Власти Великобритании с полуночи 7 декабря приостанавливают выдачу инвестиционных виз первого уровня (Tier-1), которыми активно пользовались российские предприниматели для получения вида на жительство в королевстве, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 03:55
Финансы
Минфин России запланировал разместить ОФЗ в юанях в 2019 году
Министерство финансов России планирует в 2019 году разместить облигации федерального займа (ОФЗ) в юанях.
Обновлено в 03:55
Экономика
Россияне потратят на Новый год в среднем по 16 900 рублей
Средний россиянин собирается потратить на празднование Нового, 2019 года 16 900 руб.
Обновлено в 04:00
Экономика
Уровень безработицы в мире снизился до минимальной отметки за 38 лет
Анализ, проведенный банком UBS, показал, что уровень безработицы в 48 наиболее развитых странах мира снизился до 5,2%. Это ненамного выше минимальной отметки в 5%, зафиксированной в 1980 году, сообщает Financial Times.
Обновлено в 03:58
Экономика
Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона
Как подчеркнули в кредитной организации, у подавляющего большинства клиентов имеется и дебетовая карта, зачислять деньги на которую по-прежнему можно двумя способами: по номеру телефона или карты.
Обновлено в 03:45
Экономика
Siemens предложил РЖД новые двухэтажные и спальные вагоны
Компания Siemens готова производить для РЖД двухэтажные вагоны и электропоезда со спальными вагонами на базе «Ласточки», сообщил президент Siemens в России Александр Либеров в интервью «Ведомостям».
Обновлено в 03:34
Экономика
Второе дыхание: зачем Сбербанк участвует в нацпроекте «Чистый воздух»
Сбербанк станет кредитором и консультантом федерального проекта «Чистый воздух», который курирует Минприроды.
Обновлено в 03:46
Экономика
«Транснефть» может начать buyback с 2019 года
Совет директоров "Транснефти" до конца года рассмотрит параметры программы по выкупу акций (buyback), ее реализация может начаться с 2019 года, сообщил журналистам глава компании Николай Токарев.
Обновлено в 03:37
Экономика
Zcash начал торговаться на Coinbase. Курс криптовалюты снизился на 5%
За прошедшие сутки цена Zcash снизилась на 5%, сейчас криптовалюта торгуется на уровне $68.
Обновлено в 03:49
Экономика
Российский бизнес в 2019 году поддержат 90 банков
Планируется, что в следующем году их будет 90, сообщила журналистам в Хабаровске в четверг директор департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России Милена Арсланова после пленарной сессии VI Всероссийской международной конференции "Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного развития малых и средних предприятий в субъектах РФ".
Обновлено в 03:36
Экономика
Еврокомиссия призвала стимулировать отказ от доллара
"Более широкое использование евро в мировой экономике дает больше возможностей для защиты европейских граждан и компаний от внешних шоков и делает международную финансовую и валютную систему более устойчивой", - вторит ему Пьер Московичи, комиссар по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможне.
Обновлено в 03:43
Экономика
Застройщикам пообещали госпомощь при отказе от долевого строительства
В Минстрое России обсуждается возможность предоставления точечной государственной помощи застройщикам на время перехода от долевого строительства к проектному финансированию.
Обновлено в 03:38
Энергетика
Артемьев: «Роснефть» сделала хорошую работу для всей страны приостановкой торгов на бирже
ФАС не будет предпринимать каких-либо действий по отношению к «Роснефти» после временной приостановки торгов нефтепродуктами на бирже, компания указала на несовершенства в законодательстве о биржевой торговле, сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.
Обновлено в 03:51