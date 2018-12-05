Экономика
Информационное агентство Bloomberg подготовило список главных политических угроз для роста мировой экономики в 2019 году. По мнению его составителей, на динамику глобального ВВП способны негативно повлиять в том числе торговые войны, Brexit и нефть.
Российская газета00:10
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с чего всё началось
Аналитики агентства Bloomberg отнесли мировые торговые войны, Brexit и состояние цен на нефть к основным рискам, которые могут повлиять на рост мировой экономики в 2019 году.ТАССвчера в 10:34
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В 2019 году на мировую экономику навалятся «Брексит», нефть и торговые войны
Коммерсантъвчера в 12:15
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Энергетика
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Обновлено в 00:11
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Сбербанк ограничил переводы средств по номеру телефона
По информации колл-центра, которую приводит ТАСС, исключение кредитной карты из алгоритма перевода денежных средств по номеру телефона начинается поэтапно по регионам с 3 декабря.
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Сбербанк станет агентом Минприроды по проекту «Чистый воздух»
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Обновлено в 00:39
Экономика
Евросоюз планирует отказаться от доллара в расчетах
Евросоюз представил план по отказу от доллара. Еврокомиссия хочет сделать евро более привлекательным в международных расчетах.
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Энергетика
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Экономика
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Экономика
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Обновлено вчера в 22:42
Экономика
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Обновлено в 00:30
Экономика
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Обновлено в 00:43
Экономика
Бремя — деньги: налог на имущество в Москве вырастет до 2% в 2019 году
Налог на имущество организаций в Москве вырастет в 2019 году с 1,5% до 2%. Об этом «Известиям» рассказали в столичном департаменте экономической политики и развития.
Обновлено в 00:40
Экономика
Вадим Беляев и «ФК Открытие» отозвали иски друг против друга
Основатель «Открытие Холдинга» Вадим Беляев и банк «ФК Открытие», переданный на санацию в Фонд консолидации банковского сектора, отозвали иски друг против друга.
Обновлено вчера в 13:50
Экономика
В Кемеровской области появилась территория опережающего развития
Территория опережающего социально-экономического развития "Прокопьевск" создана в Кемеровской области, соответствующий документ правительства РФ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 00:10
Экономика
Российский бизнес в 2019 году поддержат 90 банков
Список аккредитованных для поддержки малого и среднего бизнеса российских банков будет расширен в десятки раз.
Обновлено вчера в 23:55
Энергетика
Структура Фридмана купит нефтегазовую компанию в Мексике
Обновлено вчера в 17:54
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у Златкомбанка
ЦБ РФ отозвал лицензию у Златкомбанка.
Обновлено в 00:41