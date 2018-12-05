Экономика

В Bloomberg назвали риски для мировой экономики в 2019 году
Российская газета
00:10

Информационное агентство Bloomberg подготовило список главных политических угроз для роста мировой экономики в 2019 году. По мнению его составителей, на динамику глобального ВВП способны негативно повлиять в том числе торговые войны, Brexit и нефть.
Российская газета00:10
с чего всё началось
Аналитики агентства Bloomberg
 отнесли мировые торговые войны, Brexit и состояние цен на нефть к основным рискам, которые могут повлиять на рост мировой экономики в 2019 году.
ТАССвчера в 10:34

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В Bloomberg назвали риски для мировой экономики в 2019 году

Российская газета00:10

Названы главные угрозы мировой экономике

Lenta.ruвчера в 22:02

Аналитики обозначили главные риски для мировой экономики в 2019 году

РЕН ТВвчера в 16:01

Bloomberg назвало главные риски для мировой экономики в 2019 году

РИА Новостивчера в 13:58

Bloomberg перечислил главные риски для мировой экономики в 2019 году

РБКвчера в 12:18

В 2019 году на мировую экономику навалятся «Брексит», нефть и торговые войны

Коммерсантъвчера в 12:15

Bloomberg назвал главные политические риски для мировой экономики в 2019 году

ТАССвчера в 10:34
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 02:15, Ашберн
Экономика

ЦБ отозвал лицензию московского Златкомбанка

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Златкомбанка, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 02:13
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Комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти

Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендует участникам сделки сократить добычу нефти на первую половину 2019 года.
Обновлено в 01:52
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Обновлено в 02:08
Экономика

Сбербанк станет агентом Минприроды по снижению выбросов в атмосферу

Проект «Чистый воздух», входящий в нацпроект «Экология», предусматривает в 2019–2024 годах уменьшение на 20% совокупного объема выбросов в атмосферу в 12 наиболее загрязненных городах — крупных промышленных центрах России, включая Братск, Норильск, Череповец и Читу.
Обновлено в 00:58
Экономика

Евросоюз планирует отказаться от доллара в расчетах

Евросоюз представил план по отказу от доллара. Еврокомиссия хочет сделать евро более привлекательным в международных расчетах.
Обновлено в 02:03
Экономика

Новый глава Хакасии просит Счётную палату проверить бюджет республики

Валентин Коновалов, возглавивший Хакасию по итогам второго тура губернаторских выборов 11 ноября, обратился в Счётную палату РФ с просьбой о проведении проверки республиканского бюджета.
Обновлено в 02:03
Экономика

Alibaba открыла первую в Европе платформу электронной коммерции

Китайский интернет-гигант Alibaba открыл первую на европейском рынке международную платформу по электронной коммерции.
Обновлено в 01:27
Экономика

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Планируется, что в следующем году их будет 90, сообщила журналистам в Хабаровске в четверг директор департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России Милена Арсланова после пленарной сессии VI Всероссийской международной конференции "Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного развития малых и средних предприятий в субъектах РФ".
Обновлено в 01:04
Энергетика

«Газпром» вывел крупнейшее месторождение на проектную мощность

«Газпром» 5 декабря запустил третью очередь Бованенковского месторождения, одного из крупнейших месторождений, разрабатываемых компанией.
Обновлено в 01:58
Экономика

Прокопьевск намерен привлечь 5,2 млрд руб. за счет создания ТОР

"По данным местной администрации, в Прокопьевске планируется до 2025 года реализовать 16 проектов, в реализацию которых будет вложено 5,2 млрд рублей инвестиций, и создать 1700 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:41
Экономика

Кубанские аграрии планируют собрать в 2019 году до 1 млн тонн риса

Обновлено в 01:33
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Эксперты назвали самых прозрачных и непрозрачных госзакупщиков

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Обновлено вчера в 18:57
Экономика

Власти Москвы одобрили повышение ставок на услуги ЖКХ с 2019 года

Правительство Москвы утвердило повышение с 1 января 2019 года стоимости жилищных услуг, сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на столичный департамент экономической политики и развития.
Обновлено в 02:08
Экономика

Mastercard и Visa снизят комиссию в Европе. Акции подешевели

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Обновлено в 00:26
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